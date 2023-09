• Auto123 met à l’essai le nouveau pneu Motomaster Performance Edge de Canadian Tire.

La majorité des lecteurs de ce site devrait connaître le nom Motomaster. En effet, il est ici question de la marque maison de l’importante chaîne canadienne de pneus Canadian Tire. Elle est commercialisée depuis 1933.

En général, il a toujours été question de pneus fabriqués par de grands producteurs, de toutes provenances, mais faits pour Canadian Tire. La seule modification apportée aux pneus était d’y apposer la marque Motomaster.

Récemment, Canadian Tire lançait un nouveau pneu d’hiver pour la saison, mais celui-ci sera vendu avec la mention Hankook, puisque le développement et le design ont été faits par ce manufacturier sud-coréen.

Cette fois, c’est un nouveau pneu de performance que Motomaster mettra sur le marché le printemps prochain et, malgré qu’il soit produit par le géant chinois Sailun, le Performance Edge a été créé et conçu strictement par et pour Motomaster.

Asmer Manzoor, responsable de la marque Motomaster, ainsi que Natasha Gustajtis, cheffe des activités de catégorie, et Andrew Hannaford, chef de produits. Photo : E.Descarries

Ultra Haute Performance

En bref, il s’agit ici d’un pneu UHP (Ultra Haute Performance) « toutes saisons » (mais pas d’hiver), destiné comme pneu de remplacement pour des voitures de performance telles les Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger et Dodge Charger.

Canadian Tire tient à ce que les consommateurs considèrent ce pneu comme un produit très haut de gamme, de qualité supérieure et capable de concurrencer les grandes marques reconnues dans le domaine.

Les participants ont écouté attentivement les instructions de Claude Poirier. Photo : E.Descarries

Lors de la présentation du Motomaster Performance Edge, les représentants de Canadian Tire ont expliqué que le pneu est fabriqué avec un composé de caoutchouc UHP avancé avec des blocs d’épaulement larges et optimisés pour une meilleure maniabilité et stabilité en virage et au freinage.

Évidemment, il a été question du confort de roulement avec une réduction du bruit de la route, un résultat obtenu par une séquence de pavés stratégiquement étudiée et une finition soignée des éléments.

Pour une évacuation efficace de l’eau sur pavé mouillé, ce Motomaster se distingue, nous promet son créateur, grâce à quatre canaux de circonférence avec de multiples lamelles ce qui aide à l’adhérence et diminue les distances de freinage.

Motomaster commercialisera sous peu une nouvelle version de pneu, le Performance Edge. Photo : E.Descarries

En grande vitesse

Enfin, en ce qui a trait aux indices de vitesse, les Motomaster Performance Edge ont des indices W (dont la vitesse maximale soutenue est de 270 km/h) ou Y (vitesse maximale soutenue de 300 km/h). Les quelque douze grandeurs proposées par le fabricant couvrent environ 80 % des tailles les plus populaires en UHP A/S au Canada.

En piste

En lien avec sa séance d’information au sujet du « p’tit dernier » de sa famille Edge (qui inclut le Hydra Edge, le Hydra Edge Tour, le Winter Edge II et HD et l’Eliminator X-Trail A/T ), Canadian Tire avait réservé la partie « école » du fameux circuit Canadian Tire Motorsports Park avec ses aires d’essais et son parcours dynamique.

Motomaster avait choisi des Ford Mustang pour les essais du pneu Performance Edge. Photo : E.Descarries

Canadian Tire avait aussi réservé les services de l’équipe de Claude Poirier, longtemps instructeur de conduite pour la John Powell Racing School. Afin de nous faire « vivre » l’expérience de conduite avec des Performance Edge, Claude Poirier a réussi à dénicher une poignée de Ford Mustang récentes, des coupés et cabriolets à moteur quatre cylindres EcoBoost offrant quelque 310 chevaux et 350 lb-pi de couple combiné à une boîte automatique à dix rapports (avec mode manuel). Fort possiblement, donc, le genre de véhicule le plus typique pour cette catégorie de pneus.

À noter, ce pneu peut aussi servir des berlines comme les Chrysler 300, les Nissan Maxima, certaines Mercedes-Benz et BMW, et autres voitures moins sportives, mais tout aussi rapides.

L’ultime essai s’est fait sur piste. Photo : E.Descarries

Les premiers exercices au volant des Mustang ont permis de pousser le pneu sur un petit circuit dynamique. Celui-ci inclut une zone d’accélération permettant d’atteindre près de 100 km/h et de freiner au maximum afin de constater les capacités d’adhérence en ligne droite. Le tracé offre ensuite un virage large, mais prononcé que l’on amorce à une bonne vitesse, ce qui permet de vérifier les capacités de tenue de route du Motomaster Performance Edge.

Des exercices de slalom, de changement de voie et d’évitement d’obstacle complétaient les premiers exercices. Tous se sont montrés très concluants pour le nouveau pneu.

Motomaster nous a permis d’essayer son nouveau pneu au Canadian Tire Motorsports Park. Photo : E.Descarries

La deuxième étape nous ramenait sur ce même circuit, mais, cette fois-ci arrosé d’eau par un camion-citerne. Les premiers exercices ont mis en valeur la capacité d’adhérence du pneu sur pavé mouillé. Les accélérations ne produisaient pas de patinage et le freinage demeurait convaincant, même avec l’aide de l’antipatinage.

Toutefois, là où j’ai finalement conclu que j’avais affaire à un pneu vraiment performant, c’est dans le grand virage à haute vitesse où le pneu a « collé » au pavé mouillé sans même déraper. On pouvait y sentir son action au volant par l’entremise d’un genre de grognement de la bande de roulement, dont les épaulements sont suffisamment agressifs pour participer à l’adhérence sur pavé mouillé.

L’exercice le plus amusant fut de suivre la Mustang d’un instructeur sur le circuit dynamique qui sert de plateau aux élèves de l’école de course locale. Malgré une conduite à la file indienne, nous avons pu atteindre des vitesses intéressantes avec le nouveau Performance Edge, tout en conservant une excellente adhérence sur le pavé. La journée s’est terminée par des démonstrations de « drift » avec passagers à bord.

Le Performance Edge présente une bande de roulement très développée. Photo : E.Descarries

Le mot de la fin

Somme toute, ce premier contact avec le Motomaster Performance Edge s’est avéré très concluant. Il s’agit là d’un concurrent intéressant aux marques de performance déjà établies.

Les prix n’ont pas encore été dévoilés, puisque le pneu ne sera commercialisé qu’à partir de février 2024. Toutefois, les présentateurs de Canadian Tire sont sûrs que ces prix seront très concurrentiels.

Ce qu’il est important de retenir, c’est que ce nouveau pneu Motomaster sera livrable chez un des plus importants revendeurs au Canada avec un nombre important de points de vente et d’installation.

Il faut également souligner que les représentants de Sailun, le collaborateur dans la production de ce pneu, étaient aussi très satisfaits de cette présentation. L’un d’eux n’a pas manqué de nous faire savoir que la division nord-américaine de Sailun est basée dans la région de Brampton, en Ontario, et qu’elle a participé aux études et à l’élaboration de la technologie menant à la production du Motomaster Performance Edge.

Il ne nous reste plus qu’à voir comment le public réagira à la commercialisation de ce pneu.