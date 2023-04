Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2023 au Canada. Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les voitures.

Il ne sera pas facile de décrire ce que l’industrie du pneumatique nous propose pour l’été qui vient. Non seulement la situation politique et économique mondiale est-elle venue brouiller les cartes, mais l’évolution technique du pneu oblige les automobilistes à analyser sérieusement leur choix.

Selon le véhicule que vous possédez, vous devrez choisir entre des pneus toutes saisons (que vous devrez changer pour des pneus d’hiver dès l’automne) ou des pneus dits « homologués ». Ces produits réellement toutes saisons ont le sigle de la silhouette d’une montagne avec un flocon de neige en son centre, et sont donc peuvent être utilisés toute l’année.

Et si vous avez un véhicule électrique, vous plierez peut-être pour les nouveaux pneus conçus spécifiquement pour ce type de voiture. D’ailleurs, cette année, nous incluons pour la première fois dans notre guide un chapitre dédié entièrement aux pneus pour les véhicules électriques; cette section sera publiée dès ce samedi.

Je ne vous ai même pas parlé de pneus de performance. Car il faut avouer que les constructeurs d’automobile ont de plus en plus tendance à équiper leurs produits de pneus plus performants même si le modèle ne l’est pas!

La situation actuelle de 2023 est inusitée d’une autre façon. Il devient de plus en plus difficile pour les consommateurs de se procurer des véhicules neufs. Et s’ils y arrivent, le prix viendra causer tout un choc dans le budget. Plus d’un automobiliste aura alors décidé de conserver son véhicule actuel. Les pneus de ce dernier devront peut-être remplacés. Quand même moins coûteux qu’un véhicule neuf!