Photo : É.Descarries Le nouveau pneu Winter Edge II de Motomaster par Hankook

• Nous avons mis à l’essai le nouveau pneu Winter Edge II de Motomaster.

• Le pneu sera commercialisé à partir de l’automne prochain.

Mirabel, Québec - Quand les grands fabricants de pneus veulent lancer un nouveau produit pour l’hiver, ils invitent les journalistes spécialisés un peu partout dans le monde, en autant qu’il y fasse froid et qu’il y ait de la neige et de la glace.

Par exemple, il y a une quinzaine d’années de cela, le géant italien Pirelli nous faisait voyager jusqu’en … Argentine pour son Sottozero de première génération. On était alors en juillet et le pneu devait arriver sur le marché dans les mois qui suivraient. Pourquoi en Argentine? Parce que dans le sud de ce pays sud-américain, c’est l’hiver en juillet et il y avait de la neige autour de la mythique municipalité d’Ushuaia (la ville la plus au sud au monde!).

Quelques fois, Nokian nous a convoqués dans son pays, la Finlande. Michelin a organisé un évènement en Chine, Yokohama au Japon (sur l’île d’Hokkaido en février) et Goodyear en Suisse, voire même en Floride!

En Floride? Oui! Pour le lancement d’un pneu d’hiver pour camionnettes qui devait arriver dans les semaines suivantes, l’important fabricant américain n’a eu d’autre choix que de nous accueillir dans un immense entrepôt frigorifique qui a servi à tester des avions et leurs moteurs dans le passé. Et cet édifice se trouvait sur une base militaire en Floride!

Photo : É.Descarries Le nouveau pneu Motomaster Winter Edge II, fabriqué par Hankook

Canadian Tire et la marque Motomaster

Cette fois, c’est un grand marchand canadien qui a un nouveau pneu d’hiver à nous faire connaître. Canadian Tire n’est pas un manufacturier de pneus comme tel mais, selon Andrew Hannaford, gestionnaire des produits pneus et roues chez Motomaster, cette grande chaîne détiendrait quelque 20% du marché du pneumatique au Canada, de là l’importance de s’imposer dans le créneau des pneus d’hiver.

Le gestionnaire nous a expliqué tout ça et bien plus encore lors d’un évènement près de Mirabel, au Québec.

Partenariat avec Hankook

Bien entendu, Canadian Tire n’a pas d’usine spécialisée pour fabriquer des pneus. L’entreprise doit donc se tourner vers des « fournisseurs » qui lui produisent des pneus de tout calibre en leur apposant la marque du commerçant. Il n’y a pas si longtemps, Canadian Tire s’alliait à Goodyear puis à Cooper Tire. Cette fois, c’est avec le manufacturier sud-coréen Hankook que Canadian Tire aligne un tout nouveau produit. Voici le pneu d’hiver Motomaster Winter Edge II.

Photo : É.Descarries Des pneus Winter Edge II sur un Toyota RAV4

Toutefois, ce produit se devait d’être dévoilé au Canada, où Canadian Tire est une source importante de pneus d’hiver pour les consommateurs locaux. De plus, vu que ce pneu doit arriver sur le marché vers la fin de l’été, début de l’automne, le temps presse pour le faire connaître par la presse spécialisée. Déjà, les températures plus douces du printemps commencent à s’annoncer.

Canadian Tire a donc choisi le circuit ICAR au nord de Montréal à la mi-février pour dévoiler son nouveau produit et le faire essayer des spécialistes.

Le tout nouveau Motomaster Winter Edge II s’avère la suite logique du Winter Edge original lancé en 2017. Le Winter Edge II est un pneu de qualité, ce qui est convenu d’appeler dans le métier « Tier One » ou de premier niveau, au même titre que des produits tels les Michelin X-Ice One, Bridgestone Blizzak et Nokian Hakkapeliitta.

Sa caractéristique la plus intéressante? Il devrait être offert à un prix plus que concurrentiel !

Photo : É.Descarries Les pilotes et invités en préparation à ICAR.

Le pneu

En gros, le Winter Edge II est un pneu d’hiver directionnel dont la gomme a été spécifiquement étudiée pour permettre la meilleure adhérence possible. On voit bien que la bande de roulement en V est dessinée de façon à présenter des pavés avec multiples lamelles, toujours pour obtenir une grande adhérence, surtout sur la glace. L’accumulation de neige est minimisée grâce au dessin de l’épaulement à rainures larges.

Le Winter Edge II sera offert en 46 grandeurs pour jantes de 14 à 20 pouces pour automobiles, utilitaires sport et véhicules multisegments avec des indices de vitesse T (vitesse maximale soutenue respective de 190 km/h ou 118 m/h) et H (210 km/h ou 130 m/h), ce qui devrait convenir à quelque 70 % des véhicules utilisés en hiver au Canada.

Chez Canadian Tire, on nous assure que le pneu a été testé tant chez nous qu’ailleurs, notamment en Suède. Vu que c’est un pneu avec une gomme molle (qui devrait durer au moins cinq à six hivers selon les représentants de la marque), il n’y a pas lieu de l’offrir avec l’option des crampons.

Photo : É.Descarries La Corolla en action avec les Winter Edge II

En piste

Évidemment, c’est bien de présenter un pneu en conférence de presse mais rien ne vaut un premier contact sur la route. Motomaster avait donc réservé le circuit ovale d’ICAR (sur les terrains de l’aéroport de Mirabel). Les instructeurs spécialisés dans le domaine y ont créé un tracé spécifique sur sa base de neige et glace avec une section en slalom, une aire de freinage, une courbe de dérapage, une ligne droite avec changement subit de voie et une dernière courbe de décélération.

Les organisateurs ont mis à notre disposition des véhicules populaires sur le marché, soit des Toyota RAV4 à quatre roues motrices et des Toyota Corolla à traction. De plus, les participants étaient accompagnés d’instructeurs, des pilotes chevronnés, pour les guider durant l’expérience.

En ce qui me concerne, je fus d’abord accompagné d’un certain James Hinchcliffe, pilote en IndyCar avec plusieurs victoires à son actif.

Photo : É.Descarries Les Winter Edge II à l’essai en slalom

Dès mes premiers contacts au volant, j’ai pu attaquer le slalom avec facilité, les pneus répondant très bien aux commandes de la direction. Déjà, c’était intéressant! Le freinage fut aussi convaincant surtout que la neige était encore fraîche aidant ainsi à l’adhérence.

C’est dans la courbe que j’ai senti une interférence du système de stabilisation du véhicule qui voulait en corriger le comportement. Je me suis donc arrêté et j’ai désactivé le système et c’est alors que nous avons pu obtenir des données plus précises quant à l’adhérence du pneu en partie dans la neige et sur la glace.

Mes premières impressions? Je n’ai certes pas été déçu. Une chose est certaine, malgré le fait que nous n’avions pas de produit concurrentiel pour fins de comparaison, je crois pouvoir affirmer que le Motomaster Winter Edge II sera vraiment à la hauteur de la situation.

Après plusieurs tours de piste et quelques petites « exagérations » (sans, toutefois, sortir ne serait-ce qu’une seule fois de piste), même au volant des plus modestes Corolla, je n’hésiterais pas à recommander ce pneu pour l’hiver prochain.

Il n’y a qu’un seul élément que je n’ai pu vérifier, le silence de roulement vu que nous n’avons pas pu rouler sur l’autoroute. Toutefois, je suis confiant qu’avec un tel dessin de bande de roulement et une gomme aussi tendre, ce Motomaster sera silencieux sur pavé sec.

Il ne reste plus maintenant qu’à attendre à l’automne prochain pour vraiment mettre ce pneu à l’essai. Toutefois, vous comprendrez que ça peut attendre, n’est-ce pas?