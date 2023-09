Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver 2023-2024. Jeudi, nous avons présenté un résumé de l’état des choses dans le domaine. Hier, les pneus d’hiver pour voitures et petits VUS. Aujourd’hui, les pneus d'hiver pour VUS plus imposants et pour camionnettes.

Quelques nouvelles concernant les pneus d’hiver pour camionnettes :

Ce n’est un secret pour personne, la voiture a, depuis un bon bout de temps, cédé sa place aux VUS et aux camionnettes. Dans le passé, on associait aux camionnettes des pneus robustes, mais peu élégants, mais surtout peu performants, vu que les (véritables) camionnettes du temps offraient des performances limitées. Ce n’en est plus le cas aujourd’hui, admettons-le.

Au départ, précisons que le terme « camionnette » utilisé dans ce reportage s’applique aux modèles qui effectuent des travaux légers. Toutefois, on s’en doute, il arrive très souvent que les propriétaires de pick-up ou de fourgons en demandent « un peu plus » à leur véhicule, surtout s’il est affecté à des tâches commerciales ou conduit par des employés moins soucieux d’une bonne conduite. Les véhicules peuvent être surchargés ou moins bien « chaussés ».

Ce terme, « camionnette », différencie aussi les pick-up des véhicules utilitaires qui roulent généralement sur des pneus semblables à ceux réservés aux automobiles. Dans ce cas, soulignons que la plupart des pneus dont il est question dans notre guide d’achat pour automobile peuvent aussi servir ces véhicules.

Toutefois, de plus en plus de constructeurs proposent des camionnettes équipées de pneus plus robustes pour des excursions hors route. Vous aurez compris qu’il s’agit ici de modèles comme le Jeep Wrangler Rubicon, le Jeep Gladiator Moab, le Chevrolet Colorado Bison, l eFord F-150 Tremor, le Ford Transit Trail, le Mercedes-Benz Sprinter 4x4, ainsi que d’autres, équipés en usine de pneus au design très agressif et destiné à des déplacements hors route.

Symbole qui indique que le pneu est certifié pour usage en hiver Photo : Auto123

Si vous possédez un tel véhicule et qu’il a de tels pneus, il vaut mieux les faire inspecter par un spécialiste afin de vérifier si ces pneumatiques sont utilisables en hiver.

(À ne pas oublier, dans certains coins du pays, seuls les pneus munis du sigle emblématique hivernal reproduisant la silhouette d’une montagne avec un flocon de neige en son centre sont permis en hiver.)

On le répète également, les véritables pneus d’hiver offrent une meilleure adhérence sur la neige et sur les routes glacées que les pneus « hors route ».

Et si votre camionnette est du type F-250 ou 2500 (camionnette HD ou fourgon de type Econoline), vous devrez regarder du côté des pneus de type LT (light truck) plus robuste (qui sont un peu moins performant).

Finalement, le manque de nouveaux produits dans le domaine des pneus fait que si vous êtes à la recherche d’un résumé approfondi de tout ce qui est offert sur notre marché parmi les produits des grandes marques de confiance, vous pouvez consulter notre guide de pneus d’hiver, version 2022-23, lui qui décrit la plupart des pneus livrables au Canada.

Un VUS chaussé de pneus Pirelli Scorpion Ice & Snow Photo : Pirelli

Nokian Hakkapeliitta R5 et Outpost

Comme c’est le cas pour les automobiles et véhicules plus légers, les pneus Nokian figurent, selon nous, au haut de la liste des meilleurs en hiver. Nous recommandons la nouvelle génération d’Hakkapeliitta R5 qui remplace la très efficace R3, supérieure à l’ancienne lignée Rotiiva.

Cependant, si vous tenez à un pneu avec bande de roulement plus agressive, regardez du côté du Nokian Outpost. Celui-ci était à l’origine produit en Russie, mais, en raison de l’implication russe en Ukraine, ils sont désormais fabriqués au Tennessee et ils portent désormais la désignation Outpost nAT. Mon Jeep TJ en est équipé depuis un bon bout de temps déjà, et je peux confirmer qu’ils sont aussi efficaces sur pavé froid ou mouillé, en situation hors route, et surtout dans la neige profonde ce que plusieurs utilisateurs de 4x4 recherchent. Leur prix est aussi concurrentiel. Ah oui ! L’Outpost est « homologué », ce qui signifie qu’il peut servir autant en été qu’en hiver.

Nokian a installé des Outpost «homologués» hiver-été sur ma propre Jeep TJ. Photo : É.Descarries

Michelin X-Ice Snow SUV et BF Goodrich T/A KO2

Lors des tests que nous avons effectués, le pneu X-Ice Snow de Michelin s’est avéré très efficace (beaucoup mieux que l’ancien X-Ice 3). Je les ai essayés avec ma Lincoln MKZ et ils m’ont grandement satisfait. Ils sont désormais disponibles en version pour VUS et camionnettes légères.

Cette version VUS fait appel aux mêmes gommes, au même dessin et au même type de conception que les X-Ice Snow pour voitures. La différence principale réside dans le renforcement de la construction de la carcasse pour l’adapter au poids plus élevé du véhicule. Certainement recommandable.

Saviez-vous que BFGoodrich faisait partie du groupe Michelin ? Ce manufacturier (d’origine américaine) propose aux propriétaires de camionnettes ses pneus T/A KO2 qui sont disponibles en version certifiée pour l’hiver et l’été. Offerts à prix raisonnable, ils sont aussi très populaires. Ils sont même très capables en situation hors route.

La version Snow des X-Ice de Michelin est aussi disponible en modèle SUV. Photo : É.Descarries

Goodyear et Cooper

Le manufacturier américain Goodyear est devenu spécialiste dans la production de pneus pour camionnettes (et de poids lourds) de tout calibre, et il propose plusieurs produits intéressants selon leur usage. Par exemple, les amateurs de tout-terrain devraient regarder du côté des Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar qui sont homologués pour les quatre saisons. J’ai roulé pendant quelques années avec ces pneus sur ma Jeep personnelle, avec beaucoup de satisfaction. Notons qu’il est relativement silencieux aussi.

Si vous préférez monter sur votre VUS de véritables pneus d’hiver, nous pouvons recommander le Goodyear Wintercommand Ultra, un pneu sans crampons qui performe très bien sur les routes glacées.

Pour les camionnettes plus robustes (surtout d’usage commercial), Goodyear propose le Wrangler DuraTrac avec bande de roulement très agressive pour la boue et la neige. Il est même possible de l’obtenir avec des crampons pour les routes glacées.

Ce n’est que tout récemment que Goodyear a complété son achat du manufacturier américain Cooper, ce qui lui permet de commercialiser des pneus de deuxième qualité à bon prix. Les ingénieurs de Goodyear travaillent à améliorer la construction des pneus Cooper, mais il faudra attendre encore un peu avant d’en voir les résultats. Notez que déjà quelques modèles Cooper viennent d’être relancés avec une grande amélioration.

Présentement, le pneu Cooper Discoverer Snow Claw pourrait être un bon choix surtout, qu’il est livrable avec crampons.

Ce Ram Rebel 2500 a facilement attaqué ce sentier spécial grâce aux pneus Goodyear Wrangler. Photo : É.Descarries

Bridgestone Blizzak LT et W695 et Firestone Winterforce LT

Il nous est facile de recommander les versions LT des Blizzak de Bridgestone (les VUS et camionnettes légères peuvent être équipés des Blizzak WS90 appropriés). Ce sont d’excellents pneus pour l’hiver, surtout sur les pavés glacés. La version W695 est surtout destinée aux camionnettes commerciales.

Bridgestone commercialise aussi un pneu de deuxième qualité, le Firestone Winterforce. Il est livrable en version LT ou même avec des crampons.

Bridgestone fabrique quelques versions de pneus Blizzak pour camionnettes et VUS. Photo : É.Descarries

Le pneu Firestone Winterforce LT Photo : Firestone

Pirelli

Bien entendu, il ne faut pas ignorer le manufacturier italien Pirelli dans ce dossier pour camionnettes. Son pneu d’hiver le plus populaire demeure le Scorpion Ice & Snow (j’en ai eu un jeu sur ma propre Jeep pendant quelques années et ils se sont avérés très efficaces surtout sur les routes glacées), mais il faudra en payer le prix. C’est un pneu haut de gamme dont la caractéristique principale est d’être silencieux.

Le pneu Scorpion Ice & Snow de Pirelli Photo : Pirelli

Plusieurs autres marques

Si vous consultez nos reportages des années précédentes, vous allez vous rendre compte que plusieurs marques et modèles ont été reconduits en 2024. J’ai pu tirer des conclusions intéressantes de pneus comme les Toyo Observe GSi-6 en version LT ou encore Open Country incluant les WLT ou A/T III, mais ces derniers sont plus destinés à des excursions hors route ou la neige profonde. Pensez-y si vous recherchez plus un pneu de grand-route.



Les Yokohama Geolandar ont aussi fait l’objet d’essais à plus long terme, dont la version A/T G015. Mais, encore une fois, sachez que ce genre de pneu est aussi un pneu hors route homologué hiver/été. Ce n’est peut-être pas ce que vous recherchez si vous faites beaucoup de route. Par contre, si vous demeurez dans une contrée nordique plus enneigée, ce serait un bon choix à considérer.

Beaucoup d’autres marques proposent des pneus pour camionnettes. Retenons ici Hankook avec ses Dynapro I*cept, I*Pike RW11 et, surtout, RW10 Winter I*cept X sans clous, créé pour les routes glacées. C’est sans oublier Lauffen avec son I FIT Ice (ce produit est un pneu de deuxième qualité, sous-produit du fabricant sud-coréen Hankook). Autre pneu de même origine, le Kumho Road Venture AT52 nous est reconduit.

Dans un créneau plus économique, plusieurs rapports nous indiquent que GT Radial est de plus en plus populaire auprès des acheteurs avec son Adventurer AT-AW (fabriqué dans diverses parties du monde, dont la Caroline du Sud).

J’ai eu une fourgonnette Chrysler Pacifica avec des pneus d’hiver de Laufen. Surprenants! Photo : É.Descarries

D’autres marques peuvent sembler moins connues comme les Falken Rubitrek AT Wildpeak, les General Altimax Grabber AT-2, Nexen Grappler et le tout récent Roadian HTX2. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas de bonne qualité (Falken appartient au géant japonais Sumitomo, mais certains produits sont fabriqués aux États-Unis, alors que General est la marque de deuxième qualité de l’allemand Continental ; Nexen est originaire de Corée du Sud).

À retenir, plusieurs de ces pneumatiques sont destinés aux excursions hors route, quoiqu’ils soient homologués.

Finalement, le nouveau pneu d’hiver Motomaster Edge II (produit par Hankook) des revendeurs Canadian Tire devrait être disponible en version HD pour camionnettes.

Encore une fois, il faut être prudent avec les marques moins connues ou celles qui viennent de nous arriver de pays asiatiques, mais qui n’ont pas encore fait leurs preuves. D’ailleurs, leur prix se rapproche souvent de celui de pneus dont la qualité est reconnue. On ne peut parler automatiquement d’une aubaine dans leurs cas !

Le pneu Motomaster Edge II Photo : É.Descarries

Le mot de la fin

La

plupart de nos essais à court terme ou à long terme se sont faits avec des pneus de grandes marques. Trouver le pneu d’hiver « idéal » relève surtout d’une recherche plus ou moins approfondie. Il ne s’agit pas d’entrer chez un revendeur et de lui demander les « meilleurs pneus d’hiver au meilleur prix ». Chaque produit a ses qualités et ses « compromis » qui s’imposent.

Si votre choix n’est pas encore arrêté, n’hésitez pas à poser des questions au technicien qui vous répondra. Il y a de fortes chances qu’avec un peu d’expérience, il aura su accumuler un certain bagage de connaissances grâce aux expériences partagées par ses clients. Il saura vous conseiller…

Je dois remercier quelques agences qui m’ont transmis plusieurs informations sur les pneus de leurs clients et surtout l’équipe de Pneus premier Choix à Laval au Québec (notamment Étienne) pour leur aide lors de mes recherches.