• Auto123 a effectué un premier essai de la Porsche 718 Boxster Spyder RS 2024.

Ce n’est pas un secret, la prochaine version de la sportive à moteur central de Porsche sera électrique. La compagnie a tout de même voulu mettre la version à essence à jour. Le constructeur présente donc la 718 Spyder RS, la dernière version de la 718 à moteur à combustion interne, livrable en 2024 et en 2025.

Extérieur de la Porsche 718 Boxster Spyder RS 2024 - 9,5/10

Cette dernière 718 profite d’ajouts aérodynamiques et d’éléments en fibre de carbone qui la distinguent des autres sportives et des variantes de la famille 718. On ne peut qu’adorer les deux bulles au toit avec des arceaux de sécurité en carbone à une extrémité et un aileron élargi en « queue de canard » à l’autre. Pour des raisons d’allègement, cet aileron est fixe, alors qu’il est réglable sur la version GTS 4.0.

C’est un thème récurrent avec la Spyder RS. Porsche a trouvé le moyen de l’alléger à 1410 kg — le capot et les ailes sont en fibre de carbone. Elle peut être encore plus légère si vous ajoutez l’ensemble Weissach (prix : 14 350 $). Ce dernier comprend :

Des rétroviseurs latéraux en fibre de carbone ;

Des prises d’air et des dossiers de sièges ;

Un capot en fibre de carbone partiellement exposé ;

La possibilité de choisir les jantes et les embouts d’échappement en magnésium léger offerts avec la 911 GT2 RS spéciale circuit 935.

Même sans tout cela, la Spyder RS pèse 40 kg de moins qu’une Spyder équipée de la boîte PDK, et même moins que sa jumelle à toit fixe, la Cayman GT4 RS.

L’intérieur de la Porsche 718 Boxster Spyder RS 2024 - 8/10

C’est bien que le toit ne pèse qu’environ 10 kg, mais il est difficile à installer, car il est livré en deux parties et ladite installation nécessite une dizaine d’étapes. Mieux vaut suivre les conseils de Porsche : laissez le toit à la maison et n’utilisez votre voiture de près de 200 000 $ que lorsque le temps le permet. En prime, vous roulerez plus léger. Cela semble cynique ? Peut-être, mais aussi pour avoir conduit avec le toit en place, je peux confirmer que « sans » est la meilleure solution. De toute façon, il y a fort à parier que quiconque possède l’une de ces voitures possède également quelques autres bolides mieux adaptés aux intempéries.

Pour le reste, l’intérieur est mis en valeur par des sièges baquets en carbone à dossier fixe, qui vous maintiennent bien en place. Sinon, Porsche vous permet d’opter pour des baquets sport plus confortables et offrant 18 réglages électriques, sans supplément.

Toutes les commandes du cockpit nous tombent dans la main, si bien qu’on adopte une position de conduite relaxe et naturelle. C’est de cette façon qu’on obtient la meilleure prise sur le volant en daim Race-Tex et, par conséquent, un meilleur contrôle.

La technologie dans la Porsche 718 Boxster Spyder RS 2024 - 7/10

La technologie n’est probablement pas l’une des priorités quand il est question d’acquérir l’une de ces voitures, mais sachez que nous ne sommes pas ici à la pointe du progrès en matière de multimédia. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle version, la 718 est un véhicule relativement ancien et elle est toujours équipée de l’ancien système de Porsche. Cela signifie que l’écran a un petit diamètre de sept pouces et que les icônes sont également minuscules. Il en va de même pour les boutons qui le ceinturent. On apprécie leur présence, même s’ils sont parfois difficiles à rejoindre. Il y a toutefois Apple CarPlay (avec fil), et la chaîne audio à six haut-parleurs est correcte.

Comment est la conduite de la Porsche 718 Boxster Spyder RS 2024 - 9/10

La légèreté et le style sont autant d’indicateurs qui montrent qu’il s’agit d’une 718 spéciale, mais la confirmation vient lorsque l’on commence à pousser les choses. Il faut à peine deux coins de rue et deux tours de roue pour comprendre qu’il s’agit d’une voiture conçue pour les pilotes.

Le Spyder RS répond d’ailleurs à un moteur de course issu de la 911 GT3 Cup Car. Il s’agit d’un 6-cylindres à plat de 4,0 litres à aspiration naturelle développant 493 chevaux et 332 lb-pi de couple, une puissance qui est transmise aux roues arrière (et à leurs pneus Michelin Pilot Sport Cup 2) par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses PDK à double embrayage et à sept rapports. Cette dernière est votre seul choix — tout comme avec la GT4 RS —, car Porsche n’offre tout simplement pas de boîtes manuelles qui fonctionnent avec ce moteur.

Quoi qu’il en soit, la PDK est plus rapide et bien que Porsche maintienne que la GT4 RS est la voiture de piste et que la Spyder RS est la voiture de route — la suspension et la direction sont réglées pour refléter cela — elle reste une voiture qui demande vraiment à ce que ses composants soient poussés à la limite.

La ligne rouge du compte-tours se trouve à 9000 tours/minute. Si vous pensez immédiatement à la sonorité, vous faites bien. Le bruit qui s’échappe au-dessus de votre épaule au fur et à mesure que le régime augmente est impressionnant. Vous avez vraiment l’impression que seule une voiture de course peut produire un tel son.

Et le moteur monte en régime très rapidement. Il n’y a pas de décalage de turbo et la réponse à l’accélération est immédiate, faisant voler l’aiguille autour du tachymètre à une vitesse vertigineuse. La plupart des conducteurs auraient du mal à suivre le rythme avec une transmission manuelle. Les palettes facilitent le tout et la sonorité à chaque rétrogradation est le point d’exclamation parfait de la procédure.

L’option manuelle me manque-t-elle ? Oui — à moins d’aller sur circuit, je n’ai pas vraiment besoin de toute cette réactivité — mais je comprends le raisonnement de Porsche.

Ensuite, il y a le châssis et la direction. Aucune voiture destinée à la route — surtout une qui a bénéficié d’une mise au point supplémentaire dans cette optique — ne devrait donner une sensation aussi immédiate, aussi directe et aussi énergique. Presque chaque mouvement du volant de plus d’un demi-pouce entraîne une réponse de l’essieu avant, comme si la Spyder RS prédisait les intentions du conducteur.

On retrouve bien sûr une direction assistée électrique, mais Porsche a réussi à faire en sorte qu’il y ait une bonne sensation à travers, au point que l’on croirait qu’il s’agit d’une direction hydraulique. Tout se passe comme il se doit avec ce type de voiture. Pour le prix, il est difficile de trouver une meilleure alliée pour la conduite.

Vos questions sur la Porsche 718 Boxster Spyder RS 2024

Le fait d’enlever la capote affecte-t-il l’espace de rangement ?

Légèrement, car la partie arrière doit être rabattue à plat et rangée dans le coffre ou dans l’espace de rangement arrière. Au total, l’espace de ce dernier est de 245 litres.

Quel est le poids économisé grâce aux jantes en magnésium offertes en option ?

Les jantes spéciales — qui ne sont livrables en option que si vous choisissez d’abord l’ensemble Weissach — permettent d’économiser 10 kg de poids.

Le Spyder RS est-il équipé de freins en céramique ?

Pas de série, mais ils peuvent être ajoutés en option.

Le mot de la fin

La tenue de route, l’esthétique et la motorisation de la Spyder RS sont le reflet du travail d’un fabricant qui sait comment construire une sportive.

Mais ce n’est probablement pas ainsi que l’on se souviendra d’elle. Il existe de nombreuses sportives — de Porsche ou d’ailleurs — qui sont des maîtresses absolues dans ce domaine. Très peu d’entre elles, cependant, représentent la fin d’une époque comme le fait la Spyder RS. En effet, si la 911 va demeurer la dernière Porsche à moteur refroidit à l’air, la Spyder RS est vraisemblablement le dernier modèle Boxster à moteur à essence. Oui, la voiture est proposée à partir de 188 800 $ au Canada, mais peut-on vraiment mettre un prix sur une future légende ?

