Porsche 718 Spyder RS 2024 : l’ultime Boxster

Porsche 718 Spyder RS 2024 grise Photo : Porsche

Pour concocter des bolides uniques hautement désirables, vous pouvez compter sur Porsche. La firme allemande vient d’en donner une autre belle preuve avec la 718 Spyder RS, une voiture que l’on doit qualifier comme l’ultime Boxster.

Le traitement RS n’est pas nouveau chez Porsche, car on l’a vu sur la 718 Cayman GT4. Il est maintenant prêté à la Boxster. Il inclut le moteur 6-cylindres de 4,0 litres, un bloc qui propose 493 chevaux et 331 lb-pi de couple avec ce modèle. Une boîte de vitesse à sept rapports et à double embrayage lui est jumelée. Ça autorise un temps de 3,2 secondes au 0-97 km/h.

La toute nouvelle Porsche 718 Spyder RS 2024 Photo : Porsche

Esthétiquement, les aficionados reconnaîtront le museau de la Caymant GT4 RS qui permet à une plus grande quantité d’air d’entrer dans les dispositifs de refroidissement sans avoir un impact trop important sur l’aérodynamisme. La partie inférieure est en fibre de carbone et les ailerons aux extrémités du pare-chocs avant ajoutent de la force d’appui. À la place de l’aileron arrière proéminent de la GT4 RS, la variante Spyder est équipée d’un aileron qui reprend la forme d’une queue de canard.

Pour ce qui est du toit souple, il se compose de deux parties et il est plus léger de 16 livres par rapport au toit de la variante régulière.

Design de Porsche 718 Spyder RS 2024 Photo : Porsche

Quant au système de suspension active de Porsche (PASM), il est servi de série avec le modèle, tout comme le différentiel arrière à glissement limité à vecteur de couple mécanique. Les composants de la suspension des Cayman GT4 ont aussi été réutilisés. Porsche précise que la conduite de cette version Spyder sera un peu plus axée sur le confort que celle de la Cayman GT4, ce qui est en lien avec l’expérience que l’on recherche généralement avec un cabriolet.

L'intérieur de Porsche 718 Spyder RS 2024 Photo : Porsche

À bord, l’approche demeure minimaliste. Les sièges baquets en fibre de carbone sont conçus pour offrir un soutien latéral maximal, mais demeurent très ajustables pour la recherche d’une bonne position de conduite.

Au total, cette livrée Spyder RS est 59 livres plus légères, mais si vous souhaitez réduire le poids d’avantage (chiffres à venir), l’ensemble Weissach est livrable en option. Il ajoute la fibre de carbone au capot, aux écopes d’air latérales, ainsi qu’au volet Gurney de l’aileron arrière. Ce groupe peut également être complété par des jantes en magnésium forgé.

La Porsche 718 Spyder RS 2024 sera présentée lors des festivités organisées par Porsche en juin à Stuttgart-Zuffenhausen pour célébrer les 75 ans des sportives de la marque, puis au Festival de la vitesse de Goodwood qui se tient en Angleterre du 13 au 16 juillet.

Elle sera offerte à compter du printemps 2024 au prix de 188 800 $ au Canada.

L'arrière de Porsche 718 Spyder RS 2024 Photo : Porsche