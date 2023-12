Notre avis sur Porsche 911 S/T 2024 Photo : B.Charette

• Auto123 effectue un premier essai de la Porsche 911 S/T 2024.

Napa Valley, Californie - Le 12 septembre 1963, Porsche présentait la 901 au Salon de l’auto de Francfort. Le nom déjà utilisé par Peugeot a forcé Porsche à renommer le modèle 911.

Pour célébrer ses 60 ans, Porsche a ramené un modèle popularisé dans les années 60 et 70, la S/T. À l’origine Porsche avait utilisé une base de modèle 911 S avec un groupe de performance T pour en faire un modèle S/T. Pour 2024, Porsche utilise une Porsche GT3 Touring avec des éléments de performance pour en faire la suprême 911 pour la route.

La nouvelle Porsche 911 S/T 2024 Photo : B.Charette

Design extérieur

En utilisant la GT3 Touring comme modèle de départ, Porsche s’est appliquée à sauver des kilos pour rendre la voiture plus légère. Les jantes forgées en magnésium léger ont été conçues par Porsche avec une serrure centrale et un enjoliveur de moyeu portant le logo S/T. Ces jantes qui éliminent presque 10 kg ont un diamètre de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière.

On retrouve un capot avant et un toit embossé unique en fibre de carbone. Contrairement à la 911 GT3 RS, Porsche a conçu la voiture sans persiennes sur les ailes avant, préférant ventiler les passages de roue avec des lames latérales. Un volet Gurney complète l'aileron arrière rétractable.

Porsche utilise régulièrement des volets Gurney pour améliorer l'aérodynamisme des voitures de sport GT. L'aileron ne se déploie pas avant que le véhicule n'atteigne environ 120 km/h et n'est pas configuré de manière aussi agressive que sur les autres 911.

Pour assurer l’exclusivité, vous avez à l’arrière un écusson S/T unique et un logo 60e anniversaire.

Porsche 911 S/T 2024 avec l'ensemble Héritage Photo : Porsche

La S/T est une version unique, mais on peut l’habiller pour la rendre… encore plus unique. Il y a par exemple l’ensemble Héritage qui vous soulagera de 23 000 $ et qui comporte des couleurs uniques avec ce logo comportant le numéro 63 sur la voiture - chiffre qui indique la première année de fabrication – ainsi qu’un logo 911 S/T et un commémoratif plaquée or. Il y a aussi des ensembles fibre de carbone qui complète le style du modèle.

La peinture noire ou blanche est disponible de série, tandis que les clients ont le choix entre cinq couleurs optionnelles - Ruby Star Neo, Gentian Blue Metallic, Shade Green Metallic, GT Silver Metallic et Ice Grey Metallic.

L'intérieur de la Porsche 911 S/T 2024 Photo : Porsche

Design intérieur

On se sent dans une voiture de course à bord, mais Porsche l’a habillé pour la route. Les garnitures intérieures en cuir, les surpiqûres matelassées contrastant donnent un certain luxe.

Les chiffres verts du combiné d'instruments et du chronomètre ont un bel effet, idem les aiguilles blanches avec des capuchons argentés, qui correspondent au design de la 911 originale de 1963.

Le revêtement en cuir noir de la jante du volant comporte un repère à 12 heures ainsi qu'une perforation particulièrement adhérente aux positions 3 heures et 9 heures. Un levier de vitesses raccourci d'environ 10 mm et des sièges baquets en fibre de carbone partiellement recouverts de cuir garantissent une expérience de conduite sportive.

Le siège de Porsche 911 S/T 2024 Photo : Porsche

En lieu et place des sièges baquets, des sièges sport Plus réglables dans quatre directions sont disponibles sans supplément de prix. Les appuie-tête des deux variantes de sièges sont ornés d'un écusson Porsche embossé dans le revêtement en cuir.

Conformément au concept de légèreté, il n'y a pas de sièges arrière sur ce modèle. Ils sont remplacés par une housse similaire à celle de l'habitacle de la 911 GT3 RS. Les modèles européens ont aussi une cage de sécurité en fibre de carbone qui n’est pas livrable chez nous.

La partie arrière est occupée par le moteur et le coffre à l’avant peut accueillir deux sacs de voyage souple.

Porsche 911 S/T 2024, de profil Photo : B.Charette

Technologie et sécurité

Dans une voiture qui met tout sur la conduite, la technologie et l'infodivertissement est relégué au second plan. L'exécution et la fonctionnalité sont au premier degré, disons. Le positionnement de l'écran tactile haute définition et le bouton de commande hors de portée et les boutons à l'écran trop petits demande de faire les opérations nécessaires avant de prendre la route.

Apple CarPlay avec connectivité sans fil est facile à utiliser et offre des commandes vocales assez simple. Le système audio de série est décevant, mais disons que la majorité préfèreront de beaucoup la trame sonore de la mécanique.

Cette variante possède aussi les mêmes défauts des autres 911. Nous n’aimons pas le porte-gobelet situé juste derrière le levier de vitesses. Il est trop facile de faire tomber son verre en changeant de vitesse. Nous avons toutefois apprécié les interrupteurs à bascule au centre (nose lift, mode de suspension, feux de détresse, ESC Off, ESC/TC Off) qui sont faciles à utiliser et efficaces.

Design extérieur de la Porsche 911 S/T 2024 Photo : B.Charette

Configuration mécanique de la Porsche 911 S/T 2024

Nous arrivons au cœur de la bête. Porsche utilise la base mécanique de la GT3 Touring. Vous avec donc un moteur 4 litres six cylindres à plat atmosphérique de 518 chevaux avec 342 lb-pi de couple. Vous êtes en mesure de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, à condition d’utiliser le système de départ assisté et d’être très rapide à changer les deux premiers rapports.

La S/T n'arrête pas d'accélérer tant qu'elle n'a pas franchi la barre des 300 km/h. Nous n’avons pas eu l’occasion de pousser aussi loin, mais nous avons poussé à 9 000 tr/min en 2e et 3e et le son est jouissif. Le verre plus mince et la quantité d’éléments insonorisant en moins permet d’entendre très bien (trop bien diront certains) le moteur qui chante dans l’habitacle et vous emplit les oreilles de sa symphonie.

La Porsche 911 S/T 2024 mise à l'essai Photo : B.Charette

Conduire la Porsche 911 S/T 2024 – 11/10

J’ai donné une fois la note de 10 pour la conduite et cela remonte à la Ferrari 458. Je suis prêt à donner un 11 à la Porsche 911 S/T. J’utilise rarement le mot perfection pour parler d’une expérience de conduite, mais dans les routes sinueuses des montagnes du nord de la Californie, la S/T m’a presque fait verser une larme.

En sachant que c’est sans doute la seule fois que j’aurais la chance de conduire une telle machine, j’ai tenté de tirer le maximum de cette expérience. Les ingénieurs de la marque ont mis tout leur savoir-faire dans cette machine. Pour donner une sensation plus « organique », la direction aux roues arrière a été supprimée. Cela permet de gagner 6,5 kg sur l'essieu arrière, mais aussi d'installer une batterie lithium-ion, ce qui représente un gain de 3,5 kg.

Les jantes sont en magnésium, ce qui permet d'économiser 10,6 kg par rapport aux jantes forgées de la GT3. Les portes en carbone proviennent de la GT3 RS, et nécessitent des ailes avant sur mesure avec l'énorme découpe du passage de roue, mais pas d'extracteur d'air en haut. Cela représente une perte supplémentaire de 2 kg. La rigidification du soubassement en carbone et l'allègement des tapis continuent de faire baisser le poids à vide.

La roue de Porsche 911 S/T 2024 Photo : B.Charette

Pour en faire une bolide aussi spécialisée, l'embrayage de la S/T est deux fois moins lourd que celui de la GT3 Touring (10,2 kg). L'ajout d'un volant d'inertie plus léger se traduit par une réponse instantanée de l'accélérateur pour accompagner l'embrayage racé et la boîte de vitesses aux rapports encore plus rapprochée que la GT3. Et pour compléter l'effet, le rapport de transmission final est plus court de 8 %.

Vous avez au final une conduite plus nerveuse, dynamique et pétillante. Cette voiture est mal à l’aise à bas régime et commence à avoir du plaisir à haut et très haut régime.

Le prix de la Porsche 911 S/T 2024

Vous aurez compris qu’une voiture construite à seulement 1963 unités dans le monde va se vendre à prix d’or. Le prix de base au Canada est de 325 900 $. Notre modèle à l’essai avec les options à bord s’élevait à plus de 403 000 $, incluant 36 000 $ de taxe de luxe.

Porsche Canada n’a pas précisé combien de modèles seront mis à la disposition des concessionnaires au pays. Nous savons toutefois que pour avoir le privilège de posséder ce morceau d’histoire, vous devez non seulement être un très bon client de la marque, mais aussi un collectionneur reconnu, car la S/T est déjà, avant même son arrivée sur le marché, un objet de collection.

L'arrière de la Porsche 911 S/T 2024 Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Dans un monde ou la sensation va bientôt disparaître de la conduite automobile, la 911 S/T se place à l’opposé du spectre et nous rappelle pourquoi nous somme des amoureux des mécaniques. Porsche offre avec cette 911 un dernier icone d’une époque bientôt révolu, un hymne à la conduite et à la mécanique comme savent si bien le faire les ingénieurs allemands.

Autrement dit, lorsqu'il s'agit de plaisir de conduire, la 911 S/T se loge au sommet de la marque.

Il faut par contre être prêt à endurer un haut niveau de bruit en raison de la faible insonorisation, mais rien sur la route ne vous fera dresser les poils sur le bras comme cette voiture. La direction impeccable et la tenue de route inébranlable encouragent le conducteur à pousser un peu plus loin, mais la 911 reste contrôlable même à des vitesses hautement illégales.

Cette voiture, qui sera uniquement disponible en 2024 pour célébrer les 60 ans de la 911, est la preuve de la grande maîtrise de Porsche en matière de conduite et de tenue de route et un exemple de savoir-faire.

La mécanique fantastique

La conduite exceptionnelle

La bôite manuelle parfaite

Une mécanique qui chante jusqu'à 9 000 tr/min

L'habitacle bruyant

Le système audio décevant

Le dossier des sièges fixes