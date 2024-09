• Auto123 met à l’essai le Porsche Cayenne GT Turbo 2024.

Le Porsche Cayenne GT Turbo 2024 offre un niveau de performance exceptionnelle, mais aussi des caractéristiques fonctionnelles pour le quotidien.

Cette version est équipée d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui délivre une puissance de 640 chevaux et un couple de 627 lb-pi. Ces chiffres ne font pas de cette déclinaison le Cayenne le plus puissant. En revanche, il est le plus cher et le plus rapide de toute la gamme. Équipé d’une transmission intégrale active et d’une boîte automatique à huit vitesses, il est capable d’atteindre 100 km/h en seulement 3,3 secondes, et de filer à une vitesse maximale de 305 km/h.

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, avant | Photo : K.Soltani

Porsche Cayenne GT Turbo 2024 — quoi de neuf ?

Le Porsche Cayenne GT Turbo 2024 profite de modifications extérieure et intérieure par rapport au Cayenne régulier, afin de mieux gérer la puissance et d’optimiser la sportivité. Le style n’est pas tout pour démontrer la puissance et la performance ; l’ensemble doit être efficace sur la route et surtout en piste.

À l’extérieur, l’on note une carrosserie abaissée pour une meilleure stabilité et des éléments en fibre de carbone qui contribuent à la réduction du poids. Les jantes de 22 pouces, spécifiques au modèle GT, améliorent l’adhérence et la réactivité du véhicule. Ces ajustements sont complétés par une augmentation de la surface de contact des pneus, des Pirelli P Zero Corsa (285/40ZR22 à l’avant et 315/35ZR22 à l’arrière) spécialement conçus pour ce modèle, et un ajustement du carrossage négatif (ajustement de l’alignement des roues où le haut des pneus est incliné vers l’intérieur du véhicule, améliorant la stabilité et l’adhérence dans les virages).

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, sur la route | Photo : Porsche

Design du Porsche Cayenne GT Turbo 2024 – 9,0/10

Le design extérieur est caractérisé par des prises d’air surdimensionnées et un diffuseur arrière en fibre de carbone, ce qui souligne l’orientation ultra sportive de ce VUS.

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, intérieur | Photo : K.Soltani

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, sièges de deuxième rangée | Photo : K.Soltani

À l’intérieur

Le Cayenne GT Turbo propose un environnement luxueux et moderne, inspiré de celui de la berline Taycan, avec tout le nécessaire en matière de technologie et de connectivité. On regrette cependant la disparition de la clef de contact, située à gauche du volant, elle qui a été remplacée pour un bouton-poussoir, comme avec la Taycan.

L’habitacle est conçu pour répondre aux exigences de performance tout en offrant un confort optimal aux occupants. Les sièges baquets, recouverts d’Alcantara, fournissent un maintien optimal lorsqu’on pousse la machine, minimisant le déplacement du corps dans les virages. Ce matériau, qui recouvre également le volant, a été choisi non seulement pour sa durabilité, mais aussi pour sa capacité à offrir une solide prise et une résistance à l’usure au quotidien.

Le tableau de bord est équipé de trois écrans, ce qui permet une interaction adaptée avec le système multimédia et les diverses fonctionnalités du véhicule. Le premier écran de 12,65 pouces, situé derrière le volant, affiche les informations essentielles reliées à la conduite. Le deuxième au centre du tableau de bord fait 12,3 pouces et sert de principal point d’accès aux systèmes de navigation, de divertissement et aux caractéristiques de confort, tandis que le troisième écran, optionnel, est destiné du passager avant.

Depuis le poste de pilotage, impossible de voir l’affichage du troisième écran. Il est essentiellement réservé au passager qui peut contrôler le système multimédia et gérer le système de navigation, mais aussi

regarder des vidéos, ce qui est utile lors de longs trajets.

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, volant | Photo : K.Soltani

L’autre élément marquant est le volant sportif qui est doté d’une molette de contrôle permettant de sélectionner différents modes de conduite, y compris les réglages sport. Ces boutons facilitent l’adaptation rapide des performances du véhicule aux conditions de la route ou aux préférences du conducteur, sans que le tout soit distractif.

Un autre bouton, rouge, permet d’accéder à toute la puissance du véhicule pendant 30 secondes au cas où une petite envie de décollage vous prenne lors d’un passage au feu vert — toujours en respectant la limite de vitesse sur route bien sûr. On l’a mentionné plus haut, le chrono est à 3,3 secondes pour le 0 à 100 km/h, imaginez alors le 0 à 50 km/h !

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, écran de données | Photo : K.Soltani

La technologie du Porsche Cayenne GT Turbo 2024 – 8,0/10

En matière de technologie embarquée, ce Cayenne GT Turbo n’est pas avare. Il est équipé du système multimédia PCM (Porsche Communication Management) 6.0, qui présente une architecture logicielle améliorée. Ce dernier offre une navigation plus rapide et plus intuitive grâce à de nouveaux algorithmes capables de prendre en compte les informations de trafic en temps réel.

Le grand écran vous offre la possibilité de reproduire exactement ce qu’il y a sur votre téléphone. À l’arrêt, on peut donc se permettre de regarder un film ou de consulter nos réseaux sociaux.

Devant le conducteur se trouve un écran courbé à affichage numérique de 12,65 pouces, emprunté à la Porsche Taycan. Il peut être facilement ajusté pour afficher toutes les informations nécessaires et propose plusieurs options de visualisation. L’affichage tête-haute complète l’offre en fait de technologie.

Enfin, l’application My Porsche ajoute à l’expérience en permettant de contrôler à distance certaines fonctions du véhicule avec son téléphone cellulaire, comme le verrouillage ou la climatisation, de consulter le statut du véhicule, de transmettre des informations à l’assistance Porsche en cas de panne, de synchroniser son calendrier et d’envoyer des instructions de navigation directement à son véhicule.

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Motorisation du Porsche Cayenne GT Turbo 2024 – 9,0/10

Comme mentionné, le Cayenne Turbo GT 2024 est propulsé par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, une unité profondément retravaillée par rapport à celle qui sert les variantes S et Turbo. Ce bloc utilise des turbocompresseurs à géométrie fixe (monoscroll), contrairement aux turbocompresseurs à double entrée (twin-scroll) du modèle S, fournissant une pression de suralimentation de 23 psi.

Cette configuration délivre une puissance impressionnante de 650 chevaux et un couple de 626 lb-pi, ce qui permet à ce VUS de 2245 kg de signer des temps record à plusieurs niveaux. Sur le circuit du Nürburgring Nordschleife, notamment, le Cayenne Turbo GT a établi un record en réalisant un tour en seulement 7 minutes et 38,9 secondes, surpassant ainsi son principal rival, le Lamborghini Urus Performante, qui avait mis 3,1 secondes de plus.

Outre son moteur puissant, le Cayenne Turbo GT dispose de freins massifs, d’une suspension spécialement ajustée et de divers composants allégés. Ce modèle se distingue également par sa hauteur de caisse, la plus basse de la gamme Cayenne, et de roues de 22 pouces chaussées des pneus les plus adhérents qui sont disponibles.

Le système de gestion active de la suspension Porsche (PASM), la vectorisation de couple et les roues arrière directionnelles contribuent à améliorer la maniabilité et l’agilité de ce véhicule.

Mais toute cette performance se traduit aussi par des coûts élevés, par exemple au niveau de la consommation de carburant. Avec une moyenne combinée revendiquée de 14,1 litres/100 km, elle peut s’intensifier de façon importante avec une conduite plus dynamique. Heureusement, le réservoir de 90 litres permet au véhicule de maintenir une autonomie respectable, même s’il est conduit plus agressivement.

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, trois quarts arrière | Photo : Porsche

Conduite du Porsche Cayenne GT Turbo 2024 – 9,5/10

Conduire le Cayenne Turbo GT est une expérience marquée par la puissance et par l’élégance. L’accélération est fulgurante, avec une poussée qui évoque les prestations d’un véhicule électrique, accompagnée d’une sonorité « grognante », profonde et gratifiante du V8. En activant le mode Sport Plus, le caractère du véhicule se transforme : le rugissement des échappements et la réactivité accrue des changements de vitesse intensifient chaque moment de conduite.

Toutefois, certains aspects pratiques du Cayenne Turbo GT pourraient nécessiter une période d’adaptation. Les freins en céramique de carbone, par exemple, offrent un pouvoir d’arrêt exceptionnel de moins de 30 mètres pour le 100 à 0 km/h, un atout clé pour garder le contrôle lorsqu’on déchaîne une telle bête sur la route. Cependant, dans des conditions de conduite quotidienne à des vitesses basses, leur réactivité peut sembler excessive, nécessitant un toucher plus délicat pour réaliser des arrêts tout en douceur.

Par ailleurs, bien que les jantes GT Design de couleur bleu abysse, et équipées de pneus sport à profil bas contribuent à la tenue de route ultra sportive, elles peuvent rendre le passage sur chaussées dégradées moins confortable. Heureusement que le Cayenne Turbo GT est équipé de la suspension PASM qui ajuste les paramètres de conduite pour maximiser le confort ou la performance selon le mode sélectionné. Ce système, combiné avec le contrôle dynamique du châssis (PDCC) et la direction à l’arrière, permet au Cayenne GT de négocier les virages avec une agilité surprenante pour un véhicule de son envergure.

Consommation de carburant

Consommation combinée (officielle) : 13,8 litres/100 km

Consommation constatée : 20 litres/100 km

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, roue | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens du Porsche Cayenne GT Turbo 2024

Le modèle est proposé uniquement en configuration de coupé à quatre places, avec un prix ajusté en conséquence de ses performances et de son positionnement exclusif sur le marché. Son prix débute à 218 300 $ et il peut largement dépasser les 300 000 $ si vous avez la main lourde sur les options.

Vos questions au sujet du Porsche Cayenne GT Turbo 2024

Comment le Porsche Cayenne Turbo GT 2024 se compare-t-il en matière de performance au Lamborghini Urus ?

Le Porsche Cayenne Turbo GT délivre 650 chevaux et atteint les 100 km/h en 3,3 secondes, pour une vitesse maximale de 305 km/h sur circuit.

Le Lamborghini Urus affiche des performances similaires avec une accélération légèrement inférieure, franchissant le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes pour une vitesse de pointe comparable.

Et l’Aston Martin DBX ?

Quant à l’Aston Martin DBX, il rivalise directement avec le Cayenne, réalisant le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et atteignant une vitesse maximale de 310 km/h, grâce à une puissance de 707 chevaux. Son prix avoisine les 350 000 CAD.

Porsche Cayenne GT Turbo 2024, arrière | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Avec ses capacités dignes d’une exotique, ce Cayenne Turbo GT transcende les catégories. Je suis habituellement sceptique avec certains véhicules aux prix exorbitants, mais je trouve que le Cayenne Turbo GT justifie pleinement son coût. Il réussit l’exploit de combiner les atouts d’une voiture familiale pour la semaine avec ceux d’une voiture de sport pour le weekend, offrant ainsi le meilleur des deux mondes.

Les concurrents du Porsche Cayenne GT Turbo 2024

- Lamborghini Urus — 641 chevaux

- Aston Martin DBX 707 - 707 chevaux

- Bentley Bentayga Speed — 626 chevaux

- BMW X6 M Competition — 617 chevaux

- Mercedes-Benz GLE 63 AMG Coupe — 603 chevaux

- Audi RS Q8 — 591 chevaux

- Maserati Levante Trofeo — 580 chevaux

- Range Rover Sport SVR — 575 chevaux