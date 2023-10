• Auto123 effectue un premier essai du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024.

Barcelone, Espagne - Porsche ajoute une troisième variante hybride rechargeable à la gamme Cayenne pour 2024, la S E-Hybrid. Elle vient se glisser entre la E-Hybrid et la Turbo E-Hybrid.

Nous sommes allés faire un tour du côté de l’Espagne pour en faire l’essai, mais aussi de celle qui repose au sommet de la hiérarchie, la Turbo E-Hybrid. Nous avons eu l’occasion de tester les véhicules au plein cœur de Barcelone, mais également sur les chemins sinueux de l’arrière-pays, tout comme sur le circuit Parcmotor Castelloli.

Bref, beaucoup de temps au volant pour voir de quelle façon le VUS se comporte en toutes circonstances.

Le compromis sans compromis

Normalement, lorsqu’un constructeur ajoute une version qui se glisse entre une proposition de base et une autre plus garnie, il vient offrir un compromis ; un modèle plus cher, mais plus équipé et plus puissant, mais du même coup, moins probant et moins performant (dans le cas qui nous intéresse) que ce qui repose au sommet.

Ce n’est pas le cas ici, car jamais on n’a l’impression de laisser quelque chose sur la table.

Pas de compromis, donc. De toute manière, l’acheteur type d’un produit Porsche le rejetterait en bloc. Il aime avoir des options devant lui et c’est exactement ce que la compagnie lui propose.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, de profil Photo : Porsche

Caractéristiques physiques

Pour différencier un Cayenne d’un autre, il faut sortir ses yeux de lynx, surtout aux premiers abords. Pour distinguer une déclinaison S E-Hybrid, il faut jeter un coup d’œil aux jantes de 20 pouces offertes de série, les mêmes que sur les versions Cayenne S (essence).

À l’arrière, le système d’échappement propose quatre pots en acier inoxydable brossé, regroupés en pairs.

Au menu, deux carrosseries sont livrables, soit la traditionnelle, ainsi que la coupée. On va reconnaître cette dernière de deux façons. D’abord, il suffit de regarder la taille de la vitre arrière sur les flancs ; elle est beaucoup plus petite sur le coupé, en raison du toit fuyant. Ensuite, l’autre élément qui vend la mèche, c’est l’ensemble noir qui est d’office avec ce modèle alors que la déclinaison régulière profite d’un groupe argenté.

Notez que les véhicules jouissent de phares à DEL à matrice, mais qu’une version haute définition de ces derniers est livrable ; de quoi changer la perception qu’on a de la nuit.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, avant Photo : Porsche

L’équipement — l’essentiel

Les produits offerts par Porsche sont très personnalisables. Les options sont nombreuses et permettent aux acheteurs d’y aller avec des éléments qui les intéressent. C’est ainsi qu’on ne retrouve pas nécessairement des modèles qui débordent de caractéristiques de série, ce qui laisse la liberté aux propriétaires de se concocter un véhicule à leur goût.

Ce Cayenne S E-Hybrid sert quand même l’essentiel avec des sièges avant profitant de huit ajustements électriques, l’ensemble Sport Chrono, des palettes au volant, une molette au volant pour la sélection des modes de conduite, ainsi que de nouvelles fonctions pour les utilisateurs d’Apple CarPlay. Il est aussi possible de profiter d’un écran devant le siège du passager. Le véhicule jouit également d’un nouveau système de filtration des particules.

En ce qui a trait à la présentation intérieure, les variantes essayées bénéficient évidemment des changements apportés avec cette importante mise à jour qui a été effectuée pour l’année-modèle 2024. On a toujours droit au modèle de troisième génération, introduit pour 2018, bien qu’il ait passablement évolué depuis.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, arrière Photo : Porsche

Mécanique du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024

Et que réserve cette nouvelle version S E-Hybrid, en matière de performance ? Sa mécanique, un V6 turbo de 3,0 litres, propose à elle seule une cavalerie de 348 chevaux. En ajoutant la puissance de 174 chevaux du moteur électrique, ça porte le total à 512 forces. Le couple est à 533 livres-pieds, ce qui se traduit, vous l’aurez deviné, par des prestations plus que suffisantes. Le 0-100 km/h s’efface en 4,7 secondes alors que la vitesse maximale est établie à 263 km/h.

Ce qui va cependant attirer les acheteurs vers ce produit, c’est son autonomie tout électrique. Elle est estimée à 90 km sur le cycle européen WLTP, mais pas encore déterminée pour l’Amérique du Nord. Considérant qu’on perd environ 22 %, il faut s’attendre à quelque chose autour de 70 km. Lors de nos deux journées d’essais, tant la version S E-Hybrid que la Turbo E-Hybrid nous indiquaient 68 km une fois rechargés.

Le système peut également récupérer de l’énergie alors qu’on roule, si bien qu’on retrouve de la liberté électrique plus on avale les kilomètres. Ça varie bien sûr selon le type de routes empruntées, les dénivellations, etc.

Cette génération hybride rechargeable profite d’une batterie plus massive dont la capacité est supérieure à l’ancienne de 8 kWh, à 25,9 kWh. On profite aussi d’un chargeur embarqué dont la puissance est à 11 kWh, ce qui garantit des recharges rapides en deux heures et demie à la maison, sur une borne de niveau 2.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, sur la piste Photo : D.Rufiange

Comment est la conduite du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024

Comment est-ce que tout cela se traduit sur la route ? D’abord, une évidence ; la puissance est amplement suffisante avec cette variante. Les accélérations sont violentes, la poussée, enivrante. Le niveau de confort est extraordinaire alors que la route semble se niveler devant nous. C’est attribuable à la suspension pneumatique qui est livrée de série avec cette variante S E-Hybrid. Elle profite d’une nouvelle conception qui comprend deux chambres et deux valves distinctes, pour encore plus de rigidité en mode sport et plus de douceur en mode confort. Le résultat est impressionnant.

L’insonorisation est aussi à souligner, ce qui est doublement agréable en conduite tout électrique. La direction est d’une précision exemplaire, sans jamais être trop légère ni trop lourde. Facile à conduire ce Cayenne, disons. Le conducteur profite en outre de modes de conduite qui lui offre quantité d’options, d’un réglage hybride simple aux Sport, Sport Plus, Hors route, E-Power et Auto-Hybrid où il est possible de conserver l’autonomie électrique affichée (pour l’utiliser en ville, par exemple) ou d’y aller pour un mode recharge en roulant.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 Photo : D.Rufiange

Le modèle turbo

Quelques mots sur la version Turbo E-Hybrid. Elle arbore un faciès quelque peu différent, avec de plus grands espaces à l’avant pour faire respirer le moteur V8 turbo de 4,0 litres qui repose sous le capot. Ce dernier propose une puissance combinée de 729 chevaux et 700 lb-pi de couple, ce qui permet de retrancher une seconde complète au 0-100 km/h, qui s’annihile en 3,7 secondes aux commandes de ce modèle. Vitesse de pointe : 295 km/h.

L’équipement intérieur est un peu plus riche à la base (sièges, chaîne audio), mais on profite essentiellement des mêmes gâteries. On sent une plus grande lourdeur à l’avant, mais c’est attendu. Les réglages du châssis demeurent, avec bien sûr cette suspension pneumatique. Le système de gestion de couple PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus) est livré de série avec cette variante, alors que les roues arrière directionnelles sont offertes en option.

Sur la piste, c’est simple, on négocie avec une bête. Si son poids est difficile à dissimuler, elle n’en est pas moins agile alors qu’elle avale les virages avec assurance et aplomb. Le freinage est étonnant malgré les masses qui veulent poursuivre leur route (freins carbone-céramique) et la puissance est bien sûr présente en tout temps. Il faut toutefois opter pour le mode Sport Plus pour une pleine réactivité, car en configuration normale, une certaine paresse caractérise les reprises après un ralentissement brusque.

L’équilibre demeure impressionnant. Des capacités qui pourront être exploitées en Allemagne sur l’Autobahn, mais jamais chez nous, à moins de s’abonner à un circuit.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, tableau de bord Photo : Porsche

Le mot de la fin

En portant à trois son offre hybride rechargeable avec le Cayenne, Porsche ne fait que donner une option de plus à sa clientèle, tout en s’assurant d’augmenter la présence (et les ventes) de solutions électrifiées au sein de sa gamme.

Tout cela en marge d’une électrification complète du modèle qui devrait s’amorcer dès 2025 en sol européen avec le premier Cayenne électrique. C’est du moins ce qu’on a peu entendre à travers les branches. En suivant la logique de commercialisation pour notre marché, ça pourrait signifier l’année 2026 chez nous. Notez que les versions à essence vont côtoyer celles tout électriques pendant quelques années.

En attendant, les Cayenne S E-Hybrid et Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 peuvent être commandés dès maintenant auprès de votre concessionnaire Porsche. Les premières livraisons sont prévues à l’été 2024.

Les prix des Porsche Cayenne S E-Hybrid et Turbo E-Hybrid 2024

Cayenne S E-Hybrid : 113 700 $

Cayenne S E-Hybrid version coupée : 119 800 $

Cayenne Turbo E-Hybrid : 171 200 $

Cayenne Turbo E-Hybrid version coupée : 176 300 $