Auto123 y va d’un premier essai des Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer 2022.

Désormais, on peut dire que Jeep est dans presque tous les créneaux d’utilitaires sur le marché. Avec l’ajout des nouveaux Wagoneer et Grand Wagoneer, Jeep veut se tailler une place dans le lucratif marché des grands utilitaires de luxe.

Jeep nous a avoué du bout des lèvres qu’il y avait eu des discussions sur la pertinence de ramener des panneaux de bois pour orner la carrosserie de ces nouveautés, question de faire un solide clin d’œil au passé. Mais, finalement, on y a renoncé.

Contexte

Présentement, GM avec le trio des Tahoe, Yukon et Escalade arrache la part du lion de ce segment. Ford suit au second rang avec son duo Ford Expedition et Lincoln Navigator. Ces modèles comblent 70 % de la demande du segment, du moins pour ce qui est des modèles d’entrée de gamme avec le Tahoe et l’Expedition. Or, Jeep veut jouer sur deux tableaux : avec le Wagonner, moins richement vêtu, on veut faire la lutte au Tahoe et à l’Expedition, alors qu’avec le Grand Wagoneer, on va s’accaparer la clientèle de l’Escalade et du Navigator, et même flirter avec les acheteurs de BMW X7 et de Mercedes-Benz GLS !

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Jeep Jeep Wagoneer 2022

Jeep de luxe

Au Canada, le Jeep Wagoneer est offert à compter de 69 995 $. Pour sa part, le Grand Wagoneer est proposé à partir de 100 995 $ et, pour un modèle bien équipé, on peut envisager un prix d’environ 130 000 $.

Malgré son nom, le Grand Wagoneer n’est pas plus grand, mais il est beaucoup plus luxueux et il offre une mécanique plus puissante. Le modèle Wagoneer est doté du V8 bien connu de 5,7 litres, qui développe 392 chevaux et 404 lb-pi de couple. Il est équipé du système eTorque, un bloc-batteries de 48 volts qui assiste diverses fonctions et ajoute 130 lb-pi de couple. Quant au Grand Wagoneer, il reçoit un V8 de 6,4 litres plus puissant, qui produit 471 chevaux et 455 lb-pi de couple. Il vous permet d’accomplir une accélération de 0-100 km/h en six secondes environ.

Cependant, ce n’est pas tout. Stellantis annonce une capacité de remorquage de 4 536 kg (10 000 lb) pour le Wagoneer. C’est du gros calibre, car aucun autre véhicule de ce segment ne fait mieux.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, profil

Puisqu’il s’agit d’un véhicule de la famille Jeep, tous les modèles vendus au Canada ont quatre roues motrices et le système Selec-Terrain qui offre cinq modes de conduite : Auto, Sport, Rock, Snow et Sand/Mud. La suspension pneumatique Quadra-Lift (livrable en option sur le Wagoneer et de série sur le Grand Wagoneer) augmente la hauteur de conduite de plus de 9 cm et, selon le modèle, l’acheteur a le choix entre trois systèmes 4x4 : le système Quadra-Trac I à temps plein, le Quadra-Trac II avec un boîtier de transfert à deux vitesses ou le Quadra-Drive II avec le différentiel arrière à glissement limité le plus évolué.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, intérieur

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, deuxième rangée

Intérieur haut de gamme

Avec un prix qui dépasse les 100 000 $, les attentes envers le Grand Wagoneer sont plus élevées. Or, la première chose qu’on remarque en prenant place à bord, c’est que le Grand Wagoneer a plus d’écrans que le Wagoneer. Les deux possèdent un écran central, mais celui du Grand Wagoneer est plus grand (12 pouces contre 10,1 pouces). Ensuite, le Grand Wagoneer dispose d’une surface d’écran totale de 75 pouces, incluant un écran de 10,25 pouces réservé au passager avant. Ce dernier peut donc contrôler la navigation et le jumelage des téléphones, de même que les commandes du système de divertissement arrière.

Un deuxième écran de 10,25 pouces se trouve également sous l’écran principal du Grand Wagoneer. Les passagers arrière, pour leur part, disposent d’un écran central de 10,25 pouces et de deux écrans de divertissement de 10,1 pouces chacun. Pour les places centrales, l’acheteur a aussi le choix entre deux sièges capitaines et une banquette à trois places.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, troisième rangée

Les Wagoneer et le Grand Wagoneer sont tous deux équipés d’une foule de fonctions de connectivité : l’assistant virtuel Alexa, CarPlay d’Apple, Android Auto sans fil, SiriusXM 360L, 4G LTE Wi-Fi, la navigation Tom-Tom et Fire TV. Ce dernier système donne accès à des centaines de films et d’émissions de télévision comme dans un avion !

Le nouveau système Uconnect5 est appelé à gérer toutes ces fonctions. De plus, lorsque vous garez le véhicule, vous pouvez actionner le mode Relax qui utilise les écrans et l’éclairage ambiant pour créer une atmosphère paisible.

Un système de divertissement McIntosh MX950 avec 23 haut-parleurs est livrable dans la version haut de gamme du Wagoneer et dans la plupart des versions du Grand Wagoneer. Par ailleurs, les acheteurs de Grand Wagoneer peuvent opter pour un amplificateur de 1375 watts.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, avant

Gros et gourmand



Est-ce que le Grand Wagoneer tient la comparaison face à la concurrence ? La réponse courte est oui. Il n’est pas aussi gros qu’un Suburban, mais il s’apparente Tahoe et au Yukon Denali (ce dernier étant un rival évident du Grand Wagoneer).

Un peu à l’image du Ram, qui offre les plus beaux intérieurs de camionnettes, le Grand Wagonner offre une finition de haut calibre. On se compare ici sans gêne à des modèles de Cadillac, Lincoln et Mercedes. Vous avez différents mariages de bois naturel et de cuir qui vont des teintes de miel aux nuances de bleu de lavande, en passant par des couleurs plus foncées. Ça sent bon le cuir fin !

Les sièges électriques chauffants et ventilés offrent aussi une fonction de massage. Ils ne sont pas aussi confortables que ceux de la concurrence allemande, mais ils se comparent favorablement à ceux de Lincoln et de Cadillac.

La conduite est très facile, ce qui est surprenant pour une si grosse bête. Toutefois, il faudra être prêt à utiliser beaucoup d’essence. Le moteur de 6,4 litres de notre Grand Wagoneer nous a donné une consommation moyenne de près de 16 litres aux 100 km, en ne faisant que de l’autoroute et en étant seul à bord. Le moteur de 5,7 litres avec la pile de 48 volts est un peu moins gourmand, mais à peine.

Les deux modèles disposent d'une suspension arrière indépendante qui ajoute au confort de la conduite. Notre modèle d’essai avait aussi la suspension pneumatique adaptative qui peut hausser la hauteur de la caisse de 9 cm (3,6 po) ou l'abaisser de 1,2 cm (0,5 po), en plus de masquer les défauts du revêtement sans difficulté. Il avait également une garde au sol de 25 cm (10 po) et une capacité de franchissement de 0,6 m (2 pi) dans l’eau.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, trois quarts arrière

Conclusion



Jeep a fermement l’intention de ravir des parts de marché à ses concurrents américains avec son nouveau duo et le Wagoneer comme le Grand Wagoneer ont les bons ingrédients pour y arriver. Reste maintenant à savoir si les acheteurs seront prêts à débourser des montants à six chiffres pour un produit portant le nom Jeep.

On aime

Une finition impeccable

Une technologie évoluée et intuitive

Grande capacité de remorquage

On aime moins

Moteurs gourmands

Prix élevés

Fiabilité encore inconnue

Photo : Jeep Jeep Wagoneer 2022, arrière