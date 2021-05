Duluth, Minnesota - Il y a quelques années, acheter une camionnette était simple. On la voulait capable de remorquer, facile à charger un minimum, et fiable. Là s’arrêtaient les considérations. Mais au fil des ans, les exigences seront accrues et l’offre des manufacturiers aussi. Aujourd’hui, une camionnette doit non seulement remplir tous ces rôles, mais elle doit y ajouter confort, raffinement divertissement et même, capacités hors route.

C’est exactement la vision de Ram, avec sa nouvelle version du Ram 1500 EcoDiesel. Car au charme de la camionnette actuelle (à en juger par son succès, peut certes parler de charme) s’ajoute désormais une motorisation moderne, au couple efficace et qui ne manque pas de puissance : le V6 3,0 EcoDiesel.

Ce moteur diesel de troisième génération de Ram s'ajoute au répertoire moteur déjà impressionnant des versions Ram 1500. En calculant le V6 e-torque à hybridation légère de 3,6 litres et les deux versions du V8 Hemi de 5,7 litres (aussi un hybride léger), cela mène donc à quatre choix. Et la version diesel pourrait bien être la meilleure des quatre.

Sa puissance de 260 chevaux n'est pas la meilleure de sa catégorie. La Chevrolet Silverado Diesel de 277 chevaux obtient la palme. Mais le couple du Ram est plus important et les acheteurs peuvent saliver en lisant la fiche technique : 480 livres de couple pour la nouvelle génération.

Cette fois, c’est au premier rang que siège le Ram EcoDiesel, surpassant à la fois le Ford F-150 Power Stroke (440 lb-pi) et le Chevrolet Silverado Duramax (460 lb-pi). Petit bémol cependant, impossible de connaître pour le moment les données de consommation. RAM affirme poursuivre les tests mais nous assure (ô surprise) qu’elles seront les plus basses de la catégorie!

Un outil de travail

Note intéressante, le moteur diesel sera offert dans toutes les déclinaisons du Ram 1500, de la version de base à la version la plus raffinée. Plus besoin, donc, d’opter pour des groupes d’option inutiles qui ne sont pas nécessaires.

Car pour les gens de Ram, la nouvelle puissance du moteur diesel lui confère une capacité de travail encore plus importante. Et c’est encore la première raison d’achat d’une camionnette. Et si l’on se fie leurs promesses, ils n’ont pas tort. Les 460 livres-pied de couple disponibles dès 1400 tours-minute permettent le remorquage de 12 560 livres (5700 kilos), ce qui en fait le camion le plus puissant de sa catégorie à ce chapitre.

La nouvelle configuration du Ram ajoute aussi de la solidité au châssis (une amélioration de 20% de la capacité de torsion), et des suspensions redessinées pour davantage de souplesse et de confort, même sans charge.

Confort malgré tout

On n’a cependant pas négligé le confort du Ram pour autant. Selon la version choisie, il disposera du système d’infodivertissement UConnect et de l’écran optionnel de 12 pouces, un des plus agréables du marché. On a aussi conservé certaines innovations, destinées à faciliter le travail. C’est, par exemple, le cas des RAM box, ces boites verrouillables logées dans les panneaux latéraux de la boite de chargement et qui permettent de ranger en toute sécurité outils et autres petits objets.

Enfin, les plus vigilants opteront pour le hayon multifonction. Cette portière se divise par le milieu, se plie et replie dans plusieurs sens, offrant à la fois un accès plus facile à la boite, et se transformant même en escalier pour rendre la montée à bord plus facile.

Un bon mot aussi pour l’insonorisation du camion, qui est définitivement une amélioration même à vitesse d’autoroute, et les changements aérodynamiques. L’ancien RAM avait le coefficient aérodynamique d’une boite de carton. Un pare-brise replié vers l’arrière, une silhouette légèrement remaniée, ont permis de diminuer un peu ce coefficient.

Même le claquement du moteur est maitrisé grâce à une réorientation minime (0,3 mm) du piston, et à l’usage d’un recouvrement DLC (pour Diamond Like Coating) qui réduit la friction de façon importante Son usage est cependant limité à une seule pièce d’entrainement en raison de ses coûts élevés de production.

Même REBEL

Pour la première fois, le moteur EcoDiesel est aussi disponible dans la version REBEL. Si vous êtes peu familiers avec cette dernière, sachez qu’elle est outillée pour une randonnée hors route sans difficultés. Son système d’aide à la descente est efficace, même dans le sentiers pentus du Minnesota, et les suspensions à air optionnelles rendent le passage des obstacles plus faciles.

Le REBEL est la version plus extrême du Ram, mais dispose des mêmes capacités de travail.

Et le prix?

Même si le Ram EcoDiesel est le meilleur jamais produit dans ce domaine, il n’en demeure pas moins quelques défauts élémentaires. L’accès à bord, par exemple, n’est pas toujours simple. Et le sautillement des suspensions lorsque le camion est vide n’est pas totalement maitrisé.

Le pire défaut demeure cependant le prix. Dans les faits, selon les versions, il faudra calculer entre 4000 $ et 5800 $ pour les versions EcoDiesel.

Il a beau être le meilleur, reste à voir si l’économie réelle en vaudra le coût!