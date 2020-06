Auto123 fait l’essai du Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020.

J’ai pris le volant de ce mastodonte blanc et noir exactement une semaine après la première conférence de presse donnée par le premier ministre du Québec en lien avec la pandémie. À ce moment, toute la nation canadienne était déjà en train de s’organiser pour combattre cet ennemi invisible que tout le monde connaît désormais sous le nom COVID-19.

C’est donc sur un réseau routier passablement dégarni que j’ai pu mettre à l’épreuve cette camionnette pleine grandeur au look menaçant. En fait, j’ai même eu droit à un tronçon de l’autoroute 20 Ouest à Montréal complètement vide pendant quelques minutes, une situation qui ne risque pas de se reproduire de sitôt… lorsque la crise sera derrière nous bien entendu!

L’ensemble Rebel, introduit pour l’année-modèle 2015 sur l’ancienne génération du pickup, fait bien entendu du menu proposé pour ce millésime du Ram 1500, l’habit plus robuste qui, on doit l’avouer, fait l’unanimité depuis son arrivée sur le marché. Il y a toutefois un peu plus sous cette coquille deux tons, le Ram 1500 Rebel qui peut désormais être commandé avec la nouvelle version du moteur V6 EcoDiesel (lire plus puissante pour 2020), en plus de ce hayon multifonction qui autorise une ouverture alternative pour le chargement d’objets plus petits dans la boîte de chargement.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : V.Aubé Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020, avant

Un Ram Rebel, c’est quoi au juste?

Bien que le Ram Rebel soit souvent lié au Ford F-150 Raptor, il faut apporter une ou deux précisions à son sujet. Contrairement à son rival de Dearborn, le Ram 1500 Rebel n’est pas équipé d’une suspension capable de résister à un saut en hauteur sur une dune dans le désert du Mohave en Californie. Il y a bel et bien des amortisseurs Bilstein et une garde au sol surélevée d’un pouce, mais c’est à peu près tout. Ah oui, il y a ces jantes exclusives de 18 pouces et ces pneus tout terrain qui contribuent surtout à rehausser la crédibilité hors route du Rebel.

D’ailleurs, sous le capot, le Ram Rebel ne présente aucune amélioration sous le pied droit, le Raptor qui vient quant à lui avec un V6 biturbo de 450 chevaux. Les passionnés des produits Mopar seront contents d’apprendre que les ingénieurs de Ram travaillent ces jours-ci sur un Rebel TRX qui devrait théoriquement accueillir un V8 suralimenté de 6,2-litres sous son capot, un moulin emprunté notamment au Jeep Trackhawk. Autrement dit, Ram aura bientôt une camionnette pouvant développer 707 chevaux à sa sortie d’usine.

Entretemps, le Ram Rebel 2020 constitue la camionnette la mieux outillée de la gamme pour une conduite hors route, si on exclut le Ram Power Wagon de l’équation. Pour ce qui est du reste, la livrée Rebel vient d’office avec l’ensemble 28W, un groupe qui comprend notamment un rapport de pont arrière de 3 : 92, un limiteur de vitesse en descente, l’ensemble tout terrain et un différentiel arrière autobloquant.

Photo : V.Aubé Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020, intérieur

Un habitacle luxueux

À un prix de 76 845 $ (avant les frais de préparation 1 895 $), cette camionnette RAM 1500 Rebel EcoDiesel 2020 n’a pas vraiment le choix : elle doit offrir un minimum de luxe à bord. Pour bonifier l’expérience dans l’habitacle, le groupe optionnel Cuir et Audio ajoute 3 590 $, mais aussi une sellerie chauffante en cuir à ajustement électrique, un volant chauffant, une chaîne audio haut de gamme (gracieuseté de la marque Alpine), les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, la connectivité sans fil 4G LTE et ce fameux écran tactile de 12 pouces.

Il faut l’avouer, ce dernier fait beaucoup jaser, Ram qui s’est notamment inspiré de Tesla pour cette surface tactile extralarge. Heureusement, certaines touches de la climatisation ornent encore l’écran, ce qui facilite sa manipulation, mais le passage à un écran tactile oblige désormais le conducteur à chercher la commande dont il a besoin en conduisant. À mon avis, ce n’est pas idéal, surtout celui ou celle qui tient le volant doit quitter la route des yeux pendant quelques secondes.

Mentionnons aussi que le marchepied installé en option (700 $) est très utile, étant donnée la hauteur de la caisse. Par contre, il est plus difficile d’accéder à la boîte de chargement, Ram qui n’a pas encore songé à une solution pour aider l’utilisateur à grimper dans son coffre à ciel ouvert. En revanche, le nouveau hayon multifonction est très facile à manier, surtout pour le chargement d’objets plus étroits comme une commande d’épicerie en pleine crise du COVID-19 par exemple.

Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020, intérieur, hayon

Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020, 2e rangée

Quant à la cabine Quad Cab, sachez que l’espace disponible à la deuxième rangée convient parfaitement à de jeunes enfants et même quelques adultes de taille moyenne. Il y a assurément ce dossier très vertical, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans ce bas monde.

Au volant

Comme c’est toujours le cas avec un véhicule de ce gabarit, il faut prendre quelques minutes pour s’habituer aux dimensions accrues de ce dernier. N’allez pas croire qu’il est difficile de conduire une camionnette 1500, mais quand même, il y a une marge entre ce camion et une voiture compacte.

Il faut aussi prendre en considération que la mécanique qui se trouve sous le capot est un V6 turbodiesel, un moteur qui n’a rien à voir avec le V8 HEMI qui ronronne comme une Dodge Challenger! Mais, comme je me plais souvent à le rappeler, être au volant d’un Ram 1500 EcoDiesel rappelle qu’il y a aussi un Ram Heavy Duty plus haut dans l’alignement, ce dernier qui peut être équipé d’un 6-cylindres en ligne turbodiesel issu du catalogue de Cummins. Bref, au volant de ce Ram 1500 Rebel EcoDiesel, on a vraiment l’impression de conduire un authentique camion.

Photo : V.Aubé Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020, profil

Au-delà de la sonorité unique du V6 diesel, ce sont les accélérations qui surprennent quelque peu, le souffle du turbocompresseur qui se fait entendre lorsque le pied droit en redemande. Avec 480 lb-pi de couple optimal, les dépassements se font en un rien de temps sur l’autoroute. Et ce qui est bien, c’est la moyenne de consommation de carburant qui, dans mon cas, s’est conclu avec environ 11 L/100 km, soit un peu plus d’un litre par 100 km de plus que ce qui est annoncé par l’EnerGuide canadien.

Conclusion

Il faut vraiment avoir besoin d’un tel outil de travail pour songer à l’acquisition d’une camionnette turbodiesel de nos jours. Il y a bien entendu tous les désagréments qu’une camionnette entraîne, comme la difficulté pour se stationner ou la consommation de carburant (si remorquage il y a), sans oublier les dimensions du Ram 1500 et son prix digne d’une sportive de haut niveau.

En revanche, le Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020 est confortable, luxueux et capable de remorquer une petite maison à lui seul. Pour les amoureux de plein air et les entrepreneurs qui ont besoin d’un tel véhicule, la camionnette EcoDiesel – pas nécessairement la livrée Rebel – se doit d’être considérée par cette clientèle très spécifique qui peut désormais traverser chez Ford ou même GM, les deux marques qui offrent aussi un « petit » moteur turbodiesel.

Photo : V.Aubé Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020, trois-quarts arrière

On aime

Capacité de remorquage

Économie de carburant

Le luxe d’une berline

On aime moins

Suspension du Rebel un peu plus ferme

Certaines options inutiles

Pas de marche pour accéder à la boîte de chargement

La concurrence principale

Chevrolet Silverado

Ford F-150

GMC Sierra

Nissan Titan

Toyota Tundra

Photo : V.Aubé Ram 1500 Rebel EcoDiesel 2020, arrière