• Le Ram 1500 Classic est de retour en 2024, confirme son créateur.

En 2019, Ram introduisait une nouvelle génération de sa camionnette 1500. Cependant, la compagnie a eu une brillante idée ; proposer le modèle d’ancienne génération, lancé en 2009, et l’offrir à moindre prix et de façon plus limitée (quantité de configurations).

Et bien, pour 2024, celui que l’on connaît depuis sous le nom de Ram Classic sera de retour, a confirmé l’entreprise. Le modèle sera proposé avec deux niveaux de finition aux États-Unis, soit les versions Tradesman et Warlock, les mêmes qu’en 2023.

Il est à noter que chez nous, cinq versions du modèle étaient au catalogue pour 2023, soit Tradesman, SLT, Express, Édition Nuit et Warlock. Il faudra voir si l’on conserve la même nomenclature pour 2024.

Le modèle Tradesman était offert au prix de 40 769 $ au Canada en 2023, alors que la variante Warlock s’affichait à 51 880 $. Ce qui est inquiétant pour la nouvelle année, c’est qu’on note une augmentation de 6460 $ US pour la version Tradesman aux États-Unis. Ça pourrait donc signifier un prix de base se rapprochant des 50 000 $ CA chez nous.

Mécaniquement, les moteurs V6 de 3,6 litres et V8 de 5,7 litres seront toujours proposés, et ils feront toujours équipée avec une transmission automatique à huit rapports. À bord, on va toujours retrouver le vieil écran tactile de sept pouces du modèle, ce qui détonne d’avec les écrans plus massifs proposés avec la nouvelle génération de modèle.

L'intérieur du Ram 1500 Classic 2023 Photo : Ram

Tout est éprouvé, toutefois, et vous retrouvez toujours des boutons pour la plupart des commandes, plutôt que d’avoir à passer par l’écran du système multimédia.

Selon plusieurs, l’année 2024 pourrait être la dernière du modèle Classic, car on aura droit à une autre refonte importante du Ram pour 2025.