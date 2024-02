• Auto123 met à l’essai le Land Rover Range Rover Sport PHEV 2023.

Le Range Rover Sport PHEV 2023 définit de nouveaux standards dans l’univers des VUS de luxe hybrides. Avec les améliorations dont il profite sur le plan esthétique et technique, il s’impose comme un joueur incontournable.

Son autonomie électrique d’environ 82 km le positionne comme une option séduisante, du moins pour ceux et celles capables de se le payer. Cette version rechargeable débute à 108 900 $, en plus des nombreuses options. Notre modèle d’essai, une version P400 SV-Dynamic SE, affichait 23 266 $ d’options pour une facture totale de 133 666 $.

Land Rover Range Rover Sport PHEV 2023 gris Photo : K.Soltani

Land Rover Range Rover Sport PHEV 2023 — quoi de neuf ?

Le modèle a profité d’une refonte en 2023. Nous avons maintenant le choix entre des motorisations thermiques, hybride (VSHE) et hybride rechargeable (VHER). Nous attendons un modèle tout électrique, possiblement plus tard en 2024.

Un design extérieur épuré

Le Range Rover Sport PHEV 2023 affiche un style extérieur qui mélange des lignes nettes avec des contours légèrement arrondis, créant ainsi une silhouette à la fois robuste et épurée. Cette conception respecte l’identité visuelle caractéristique de la marque, tout en apportant des mises à jour subtiles pour une apparence contemporaine.

La calandre avant, fidèle au design Range Rover, s’associe aux phares à DEL pour renforcer l’allure du modèle. Les proportions du véhicule, bien que massives, sont équilibrées, ce qui fait qu’on le reconnaît de loin. Les accents de style noir contrastant ajoutent au caractère trempé du VUS.

Enfin, les poignées de porte qui se manifestent dès que l’on s’approche se prennent bien en main pour une ouverture facile.

Sièges du Land Rover Range Rover Sport PHEV 2023 Photo : K.Soltani

L’intérieur

Dès que l’on grimpe à bord, la première sensation en est une de confort. On apprécie également la qualité des matériaux utilisés pour les sièges et les finitions. Le cuir souple, les accents modernes des portières et les surfaces tactiles se conjuguent pour créer un environnement raffiné et accueillant.

Au cœur de cet espace, l’écran multimédia de 13,1 pouces attire l’attention par sa clarté graphique et son intégration de plusieurs fonctionnalités telles qu’Apple CarPlay et Android Auto (sans fil), qui améliorent l’expérience utilisateur. On n’a aucune difficulté à naviguer entre les différentes fonctions.

Idem pour le système de climatisation, dont les commandes ont un espace propre. Augmenter la température ou activer les sièges chauffants ou ventilés est un jeu d’enfant. Il suffit de presser le bouton de la température pour faire basculer les contrôles au chauffage ou au refroidissement de l’assise. Seul hic ; la température de l’habitacle, des sièges et du volant met une éternité à atteindre la température souhaitée.

À l’arrière, les passagers ont beaucoup d’espace pour étendre leurs jambes et peuvent même abaisser leur dossier de manière électrique et empiéter ainsi sur l’immense coffre de 647 litres.

L'écran multimédia du Land Rover Range Rover Sport PHEV 2023 Photo : K.Soltani

Sécurité et technologie

Land Rover propose dans ce Range Rover Sport sa technologie avancée de l’Architecture électrique des véhicules (EVA 2.0), qui alimente un réseau de technologies connectées incluant les mises à jour logicielles à distance. Le système multimédia « Pivi Pro » est au cœur de l’expérience. Ce dernier offre une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience de conduite. Le Pivi Pro s’adapte aux habitudes de l’utilisateur, devenant un assistant personnel intuitif.

Également présent, on retrouve des systèmes avancés d’aides à la conduite, incluant le freinage d’urgence, une caméra de recul 3D, et bien d’autres fonctionnalités.

La motorisation du Range Rover Sport PHEV 2023

Le mandat du Range Rover Sport PHEV est clair : fusionner performance et économie d’essence. Son cœur bat grâce à un moteur 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres couplé à un moteur électrique, offrant une puissance cumulée de 543 chevaux. Cette combinaison assure une accélération explosive et une conduite remarquablement fluide, tout en proposant une autonomie électrique importante.

Land Rover Range Rover Sport PHEV 2023 mis à l'essai Photo : K.Soltani

En mode tout terrain

Vu son héritage, ce Range Rover est également un champion en matière de capacités hors route. Cette version combine une position de conduite dynamique et un confort intérieur exemplaire, offrant ainsi une expérience unique, à la fois sur route et en dehors.

La visibilité panoramique qu’offre la position de conduite surélevée permet une bonne maîtrise du véhicule dans toutes les situations. Cette maîtrise est aidée par la suspension pneumatique à volume commutable, une première pour Range Rover. Celle-ci assure au véhicule une agilité et un niveau de confort inégalé, même sur les terrains les plus difficiles.

Enfin, le système Terrain Response offre un ensemble de modes de conduite adaptés à diverses conditions. Bien que le nombre exact de réglages puisse varier en fonction de la configuration spécifique du véhicule, voici ceux que l’on retrouve typiquement :

- Auto : le système ajuste automatiquement les réglages du véhicule pour s’adapter aux conditions de conduite.

- Comfort : optimise les réglages pour une conduite quotidienne confortable sur route.

- Eco : conçu pour maximiser l’efficacité énergétique et réduire la consommation de carburant.

- Grass/Gravel/Snow : idéal pour les surfaces glissantes et à faible adhérence.

- Mud/Ruts : adapté aux terrains boueux ou avec des ornières.

- Sand : spécialement pensé pour la conduite sur des surfaces sablonneuses.

- Rock Crawl : utilisé pour naviguer sur des terrains rocheux difficiles.

Certains modèles peuvent également intégrer des modes de conduite supplémentaires pour des conditions spécifiques ou des préférences de conduite, tels que des réglages dédiés au remorquage ou à la performance sportive.

Design extérieur du Land Rover Range Rover Sport PHEV 2023 Photo : K.Soltani

Conduite du Range Rover Sport PHEV 2023

Piloter le Range Rover Sport PHEV, c’est glisser sur la route avec une facilité déconcertante, surtout pour un gros VUS de 2659 kg. Par un temps froid matinal de début de novembre, j’ai remarqué que le moteur électrique ne voulait pas tout de suite s’activer ; il prenait son temps. Mais une fois lancé, le véhicule passe de l’électrique au moteur à essence sans qu’on le sente vraiment, ce qui est plutôt très agréable.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que malgré son poids, il ne consomme pas beaucoup. Sur 330 km en conduite mixte, on a réalisé une moyenne de 6,3 litres aux 100 km soit la consommation d’une petite voiture.

En plus de l’agrément de conduite, ce Range Rover sport offre un confort inégalé. Les sièges, à défaut de chauffer rapidement, offrent des fonctions de massage revigorant. À l’arrière, les passagers ont aussi beaucoup d’espace et le coffre est de bonne taille, offrant 647 litres.

Vous l’aurez compris, voyager à l’intérieur de ce Range Rover Sport PHEV est une expérience unique. Nous avions déjà beaucoup aimé la version à essence conduite plutôt cette année, et cette variante hybride nous a séduits tout autant.

Les concurrents du Range Rover Sport PHEV 2023 :

– Audi Q8

– BMW X5 50e

– Mercedes-Benz GLE​​ (PHEV)