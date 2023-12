• Auto123 effectue un premier essai de la Subaru Crosstrek Wilderness 2024.

Sedona, Arizona - Le Crosstrek, ce petit VUS né à partir de la berline Impreza, est la grande vedette de la gamme Subaru au Canada. Oui, l’Outback et le Forester sont des modèles populaires, mais le Crosstrek représente actuellement quelque 35 % des ventes de la marque au Canada.

On n’a pas à chercher très loin pour comprendre pourquoi. Ce VUS urbain offre une conduite très confortable sur la chaussée et une transmission intégrale rassurante pour un prix relativement abordable.

Mais il y avait une lacune dans la gamme de modèles, du point de vue de Subaru. En produisant cette nouvelle version Wilderness, la compagnie a voulu offrir à ses clients « un Crosstrek pour tous », en rendant le modèle aussi omniprésent sur la liste des acheteurs que les cactus et les vortex curatifs de ce magnifique coin de l’Arizona.

Pour prouver la valeur de la nouvelle édition Wilderness du Crosstrek (le Forester et l’Outback ont déjà leur version tout-terrain), nous avons passé un peu de temps sur le bitume avant de nous diriger vers un sentier tout-terrain (niveau 3, nous a-t-on dit). Et franchement, le modèle s’est montré capable de choses que la plupart des propriétaires ne lui feront jamais faire. Mais tout de même, savoir qu’il peut les faire est intéressant. On ne sait jamais.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, de profil Photo : D.Boshouwers

Un design reconnaissable

En regardant de près la Crosstrek Wilderness 2024, on retrouve les mêmes éléments que nous avons déjà vus ajoutés aux Forester et Outback Wilderness, greffés sur le modèle Crosstrek 2024 révisé que nous avions déjà rencontré.

On retrouve donc un capot noir antireflet, une calandre et un pare-chocs avant distincts embellis de phares antibrouillards à six DEL, des appliques de plastiques extrêmes sur les flancs, l’écusson Wilderness à peu près partout, et des crochets de remorquage jaunes ; deux à l’avant, deux à l’arrière. Le pare-chocs arrière est également différent, notamment avec ses coins tronqués pour réduire les chocs sur les terrains accidentés, et il crie SUBARU aux véhicules qui le suivent grâce à ces grosses lettres. Le modèle est monté sur des jantes exclusives de 17 pouces, chaussées de pneus tout-terrain.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, intérieur Photo : D.Boshouwers

Un intérieur familier, mais plus « sauvage »

L’intérieur de cette version est pratiquement identique à celui des autres Crosstrek 2024. La version Wilderness hérite de sièges en tissu qui sont doux au toucher, de tapis en caoutchouc pour la cabine et pour le coffre, avec le logo Wilderness. On profite aussi d’une voûte noire, plutôt que la grise que l’on trouve ailleurs dans la gamme.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, écusson Crosstrek Photo : D.Boshouwers

Capacités

Outre les différenciations visuelles, et dans le cadre des ajustements extérieurs conçus pour aider à survivre aux gros nids-de-poule et aux rochers pointus, le Crosstrek Wilderness profite d’autres modifications, notamment d’une garde au sol plus élevée de 15 mm et des angles d’approche, de franchissement et de départ plus importants.

La transmission à variation continue (CVT) a été ajustée pour offrir un rapport de vitesse plus bas, et les ressorts hélicoïdaux ont été dotés d’un revêtement spécial pour les protéger de tout ce que les sentiers peuvent leur réserver.

Le modèle Wilderness présente un autre avantage qui pourrait inciter les acheteurs à débourser un peu plus d’argent pour l’acquérir : la capacité de remorquage. Le modèle régulier peut tirer 1500 livres, mais cette version fait plus que doubler cette capacité, qui atteint 3500 livres. Cela est dû en partie à un radiateur et à un système de refroidissement plus important pour le radiateur.

Le Subaru Crosstrek Wilderness 2024, trois quarts arrière Photo : D.Boshouwers

Conduire le Subaru Crosstrek Wilderness 2024

Lors de notre après-midi de conduite, nous n’avons que peu conduit la nouvelle version Wilderness sur des routes goudronnées, mais cela a suffi pour apprendre que les pneus tout-terrain de 17 pouces n’ont pas d’impact sur le confort ou le bruit lors des trajets de routine, ce qui n’était pas gagné d’avance.

Pour le reste, le groupe motopropulseur présente les mêmes forces et faiblesses que celui du Crosstrek Limited que nous avons conduit en matinée, essentiellement à titre de point de comparaison. La boîte CVT est l’une des meilleures sur le marché, mais elle reste limitée par les contraintes de son format, et le moteur peut se mettre à hurler très fort si l’on décide d’accélérer sur l’autoroute en bas d’une côte, par exemple. Les occasions de le faire sont nombreuses sur les autoroutes de l’Arizona.

Rien que pour cela, il est difficile de justifier les 9000 $ supplémentaires qu’il faut débourser pour l’obtenir au lieu du modèle de base Convenience, équipé de façon décente. Par contre, la populaire version Onyx est seulement 4000 $ de moins que la version Wilderness, et la Limited, plus équipée encore, est 1000 $ de moins.

Le Subaru Crosstrek Wilderness 2024, trois quarts avant Photo : Subaru

Ce qui nous amène à la partie tout-terrain de notre essai, qui a certainement mis en évidence les capacités améliorées de cette version conçue pour briller en dehors de la chaussée. Le système de gestion de terrain X-Mode contribue à inspirer confiance et nous n’avons jamais eu l’impression de perdre de l’adhérence, même sur les tronçons les plus accidentés. Nous avons aussi profité de la garde au sol accrue, ce qui signifie qu’au lieu d’entendre régulièrement des coups sous le véhicule, on entendait le X-Mode faire son travail en s'ébrouant comme un cheval, gardant la traction avec les bons pneus lorsque c’est nécessaire et appliquant la puissance de freinage au besoin.

La suspension est un peu ferme pour ce genre de conduite hors route — nous n’avons vu que des autoquads biplaces (des « side by side ») et deux Jeep croiser notre chemin sur le sentier — mais, comme nous l’avons mentionné, ce n’est pas ce que 98 % des propriétaires de Crosstrek Wilderness vont faire avec ce véhicule.

Le Subaru Crosstrek Wilderness 2024, écusson Wilderness Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Alors, pourquoi un Wilderness ? Eh bien, si vous voulez un Crosstrek abordable et que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'extras, il n’y a pas de raison pourquoi. La variante Convenience est un sage choix à un prix nettement inférieur. Mais si vous voulez la variante Limited, plus riche en équipements et plus haut de gamme, il n’y a qu’un tout petit pas à franchir vers la livrée Wilderness. À moins que vous n’aimiez pas ce style plus agressif, qui peut vraiment sembler un peu trop prononcé.

Cependant, si vous avez l’intention de remorquer avec votre véhicule, si vous aimez le système de traction intégrale de Subaru et si vous ne voulez pas vous encombrer d’un plus gros VUS qui vous compliquerait la vie (et la rendrait plus coûteuse) en tant que citadin, cette version est tout à fait sensée. Vous pourrez ainsi vous faire malmener le cerveau, le cou et le bas de dos à votre guise, si l’idée vous plaît.

Prix du Subaru Crosstrek 2024

- Crosstrek Convenience 2024 - PDSF 28 995 $

- Crosstrek Touring 2024 - PDSF 32 195 $

- Crosstrek Onyx 2024 - PDSF 33 995 $

- Crosstrek Limited 2024 - PDSF 36 995 $

- Crosstrek Wilderness 2024 - PDSF 37 995 $

Les concurrents du Subaru Crosstrek Wilderness 2024

- Ford Bronco Sport Badlands

- Jeep Compass Trailhawk

- Toyota RAV4 Trail