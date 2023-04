Subaru Crosstrek Wilderness 2024, de haut Photo : D.Boshouwers

• Subaru a présenté le prochain modèle Wilderness de sa gamme au salon de l'automobile de New York.

• Le Subaru Crosstrek Wilderness 2024 devient le troisième modèle Subaru à recevoir ce traitement, après le Forester et l'Outback.

• Avec une garde au sol plus importante, des pneus tout-terrain et une suspension améliorée, ce modèle est le plus robuste Crosstrek à ce jour.

New York, New York - Subaru a présenté ce matin le troisième modèle à recevoir le traitement Wilderness, après les Forester et Outback. Le nouveau Subaru Crosstrek Wilderness 2024 a fait ses débuts officiels au Salon de l'automobile de New York 2023.

Cette variante enrichit le modèle d'éléments esthétiques à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi d'améliorations fonctionnelles pour satisfaire les propriétaires de Crosstrek qui, selon un représentant de Subaru, veulent « pousser les choses un peu plus loin ». Il ne s'agit donc pas d'un baroudeur extrème, ce VUS qui est une Impreza adaptée, nous vous le rappelons. Mais le modèle reçoit des modifications qui augmentent ses capacités sur les terrains les plus difficiles ; les changements ne sont pas que superficiels.

Ces modifications comprennent un grand capot noir mat pour réduire les reflets et des pare-chocs avant et arrière modifiés pour éviter que le véhicule ne se cogne les coudes contre des rochers, des trous et autres. Au cas où cela se produirait, une plaque de protection inférieure en aluminium a été ajoutée à l'avant. De plus, la garde au sol a été augmentée pour ce modèle. En fait, avec 9,3 pouces (235 mm), il s'agit de la garde au sol la plus élevée de tous les modèles Subaru, y compris les autres modèles Wilderness.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, avant Photo : D.Boshouwers

Si vous craignez que cela rende le Crosstrek Wilderness un peu maladroit, Subaru a ajusté les amortisseurs pour qu'ils s'adaptent à la position surélevée et assurent une bonne stabilité de conduite. La configuration du Wilderness permet également d'améliorer les angles d'approche et de départ par rapport au modèle normal.

En outre, le différentiel arrière de cette variante est différent, voire unique dans la gamme des modèles de la marque. Il est plus résistant, et même les ressorts hélicoïdaux sont plus longs et dotés d'un revêtement plus épais en prévision du traitement un peu plus brutal que subira le Wilderness.

Sous le capot, on trouve un radiateur et un ventilateur de radiateur plus grands et, bien sûr, le modèle roule sur des pneus tout-terrain (des Yokohama Geolanders), semblables à ceux des Forester Wilderness et Outback Wilderness. Pour ceux qui ont l'intention de s’attaquer à des pentes plus ardues, la pente maximale en montée est ici plus importante que sur le modèle régulier.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, avec remorque Photo : Subaru

Notez que la capacité de remorquage du Crosstrek Wilderness est beaucoup plus élevée (3 500 lb) que celle du Crosstrek ordinaire (1 500 lb). Notons également que cette variante est équipée d'un moteur Subaru Boxer de 2,5 litres (pas de turbo ici), qui développe 182 chevaux et 178 lb-pi de couple.

Les marques visuelles distinctives comprennent des jantes au design exclusif, des phares antibrouillard hexagonaux à six DEL, des couvercles de crochets de remorquage jaunes anodisés comme ceux des modèles Wilderness précédents et une zone d'occultation étendue à l'arrière, qui comporte un grand logo Subaru Wilderness gravé.

Deux couleurs extérieures sont exclusives au Canada et au modèle Crosstrek Wilderness : le Bleu geyser (que l'on retrouve dans les autres modèles Wilderness) et le Vert alpin. Si vous n'aimez aucune de ces deux couleurs, cinq autres choix s'offrent à vous.

L'édition Wilderness est équipée d'une galerie de toit de type échelle qui peut supporter 176 lb en conduite et 700 lb en position statique, ce qui signifie que deux adultes et leur tente peuvent y monter.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, lors de la présentation Photo : D.Boshouwers

Intérieur

La nouvelle édition Wilderness du Crosstrek est équipée de matériaux doux au toucher et résistants aux intempéries (donc plus résistants à l'eau) et de plusieurs touches esthétiques distinctives qui distinguent la variante. Le logo Wilderness se trouve sur l'appui-tête du siège et sur l'affichage des compteurs au démarrage du moteur. Les sièges présentent des surpiqûres contrastées et des touches de cuivre sur le levier de vitesses, les anneaux des compteurs et le volant gainé de cuir. Même les tapis de sol toutes saisons de série arborent un motif Wilderness unique.

L'espace de chargement, quant à lui, est équipé d'un tapis de sol résistant aux intempéries, et peut être admiré grâce à l'éclairage LED dédié à cet espace.

Sur le plan technologique, le Crosstrek Wilderness est équipé de série de l'écran tactile multimédia Starlink de 11,6 pouces de Subaru. Le système dispose de la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto et permet un affichage en plein écran. Il y a aussi la connectivité mains libres Bluetooth pour le téléphone et le streaming audio, caméra vision arrière et les mises à jour en direct.

Questionné au sujet des attentes qu’à la compagnie envers l’édition Wilderness du Crosstrek, les représentants de Subaru ont mentionné qu’ils s’attendent à ce que le modèle représente autour de 10 % des ventes totales du modèle. Nous verrons bien.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, arrière Photo : D.Boshouwers

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, intérieur Photo : D.Boshouwers

Subaru Crosstrek Wilderness 2024, écusson Photo : D.Boshouwers