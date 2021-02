10 choses à savoir sur le BMW X7

Les VUS se multiplient à un rythme fou sur le marché, et aux extrémités du spectre automobile. En effet, autant on voit apparaître des utilitaires de très petits formats, autant d’immenses mastodontes naissent à différentes adresses.

Cela a été le cas chez BMW avec l’arrivée du X7 il y a un peu plus d’une année. Que faut-il savoir à propos de ce X5 qui semble avoir été piqué par une guêpe ? Voici 10 choses à savoir à son propos.

1 — Cher… très cher !

Le prix de base du X5 est d’environ 75 000 $. Celui du X7 est à plus de 95 000 $. C’est beaucoup pour profiter d’une troisième banquette et de plus d’espace de chargement ? Plus de luxe ? Oui, certes, mais avec le X5, on est bien servi au départ, on en conviendra. La deuxième variante au catalogue s’affiche à 117 500 $ et une déclinaison Alpina B7 est même offerte à plus de 165 000 $.

Clairement, l’acheteur d’un X7 craint davantage la COVID-19 que la fin du mois.