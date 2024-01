• Auto123 met à l’essai le Toyota Corolla Cross 2023, en version traditionnelle comme en configuration hybride.

L’arrivée du Toyota Corolla Cross a marqué un tournant dans le marché des VUS sous-compacts, surtout avec la disparition du C-HR. Le Corolla Cross s’inscrit dans une dynamique d’innovation chez Toyota, particulièrement avec l’introduction de la version hybride en 2023. Celle-ci confirme l’engagement significatif de Toyota envers des solutions plus écologiques et durables.

Le Corolla Cross n’est pas simplement une variante de la berline Corolla ; il se distingue par sa conception, ses caractéristiques techniques et son positionnement sur le marché. Le consommateur est désormais confronté à un choix plus vaste avec l’introduction de ce modèle, proposé sous différentes configurations pour répondre à des besoins spécifiques.

Fiche technique du Toyota Corolla Cross XLE 2023

Design extérieur du Toyota Corolla Cross XLE 2023 Photo : D.Boshouwers

Design et dimensions : plus qu'un simple VUS

Le design du Corolla Cross reflète une approche contemporaine et familiale, avec un espace intérieur plus spacieux et des caractéristiques axées sur le confort des occupants. L’habitacle est conçu pour offrir une bonne visibilité, avec des portes arrière plus larges pour une des meilleures accessibilités de la catégorie.

Le Corolla Cross possède également un coffre de bonne dimension, offrant entre 750 à 1892 litres, sans ou avec la deuxième rangée rabattue. C’est idéal pour les familles.

Nous avons pu conduire une version XLE à essence, ainsi qu’une autre à motorisation hybride, une SE. En fait de finition, la déclinaison XLE représente la solution haut de gamme pour le Corolla Cross à essence alors que la livrée SE est l’entrée de gamme des variantes hybrides.

L'intérieur du Toyota Corolla Cross XLE 2023 Photo : D.Boshouwers

Technologie et connectivité : au cœur de l'expérience

Le Corolla Cross intègre la suite de sécurité Safety Sense 3.0 et reçoit le système multimédia Toyota de nouvelle génération, doté d’un écran tactile de huit pouces. Le système d’exploitation Toyota offre des fonctionnalités comme Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que Toyota Smart Connect, permettant une expérience de conduite connectée et intuitive.

Rappelons que chez Toyota, tous les éléments de sécurités importants sont livrés dès la version de base.

Sécurité et assistance à la conduite

Tous les Corolla Cross sont équipés de la suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0, un ensemble de caractéristiques actives qui inclut un système de détection amélioré des piétons et des cyclistes. Le Corolla Cross dispose également du régulateur de vitesse adaptatif, de l’assistance au maintien de voie, et d’un système d’alerte de franchissement de ligne avec assistance à la direction.

Toyota Corolla Cross hybride 2023, mise à l'essai Photo : K.Soltani

Performances et efficacité énergétique : un équilibre entre puissance et écologie

Le Toyota Corolla Cross se distingue par ses options de motorisation, offrant à la fois des versions hybrides et non hybrides. Les deux versions hybrides sont à traction intégrale, alors qu’on retrouve traction et rouage intégral avec les versions non hybrides.

Le Corolla Cross non hybride : performance traditionnelle

Les versions non hybrides du Corolla Cross sont équipées d’un moteur 4-cylindres de 2,0 litres. Ce dernier produit 169 chevaux, offrant une expérience de conduite solide et fiable. En matière de consommation, les données de Toyota indiquent 8,1 litres /100 km en ville, 7,4 litres /100 km sur route et une moyenne combinée de 7,8 litres / 100 km.

De notre côté, durant notre semaine d’essai, nous avons enregistré une moyenne de 8,6 litres /100 km en parcours mixte. Cette option non hybride est donc intéressante pour ceux qui font beaucoup de route ou veulent avoir le choix entre un modèle à traction ou à système intégral, ou encore payer le prix le moins cher.

Toyota Corolla Cross hybride 2023 Photo : K.Soltani

Du côté de l’hybride

Le modèle hybride du Corolla Cross représente une valeur sûre chez Toyota qui propose un système hybride qui a fait largement ses preuves. Cette motorisation combine un moteur 4-cylindres à essence de 2,0 litres à trois moteurs électriques, pour une puissance combinée de 196 chevaux.

Si ce n’est pas une grosse différence sur papier, en conduite quotidienne cette configuration hybride offre non seulement une meilleure accélération, mais aussi une efficacité énergétique accrue, avec une consommation de 5,2 litres / 100 km en ville et 6,2 litres /100 km sur autoroute pour une moyenne combinée de 5,6 litres / 100 km.

De notre côté, nous avons réalisé une moyenne combinée de 5,8 litres / 100 km après 330 km parcourus sous des conditions hivernales. Il est plus qu’envisageable qu’en conditions idéales, il aurait été possible de faire mieux que les chiffres annoncés par Toyota.

Toyota Corolla Cross hybride 2023, de profil Photo : K.Soltani

Notre préférence

Sans aucune doute le choix du modèle hybride s’impose. Cette variante électrifiée excelle en matière d’économie de carburant, ce qui le rend idéal pour ceux et celles qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et leurs dépenses.

Il offre également une conduite plus douce et agréable. Les moteurs électriques du modèle hybride assurent une transition en douceur entre l’accélération et le freinage, offrant une expérience de conduite plus fluide et sereine.

Bien entendu, votre choix devra se fonder sur votre réalité. Votre sélection entre un modèle hybride et non hybride dépendra de vos priorités en matière de conduite, de budget et d’impact environnemental. Si vous privilégiez la performance traditionnelle et un coût initial plus bas, le modèle non hybride est idéal. Par contre, si une conduite axée sur l’efficacité vous est essentielle, le modèle hybride est le choix parfait.

Le mot de la fin

Le Toyota Corolla Cross et sa version hybride s’inscrivent dans une stratégie plus large de Toyota visant à diversifier l’offre dans le segment des VUS compacts, tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs pour des véhicules plus respectueux de l’environnement et technologiquement avancés, tout en restant, d’une certaine façon, abordables.

Les concurrents du Toyota Corolla Cross 2023

- Honda HR-V

- Hyundai Kona

- Kia Seltos

- Mazda CX-30

- Nissan Kicks

- Volkswagen Taos