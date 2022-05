Photo : Toyota Toyota GR 86 2022, profil

Auto123 met à l’essai la Toyota GR 86 2022.

La toute dernière mouture de la Toyota GR 86 partage la même base que la Subaru BRZ. Comme les anciens modèles, les deux nouvelles éditions se ressemblent à s’y méprendre. Notre essai de l’ancienne mouture nous ayant laissés sur notre faim, nous attendions l’arrivée de cette nouvelle version avec impatience.

La Toyota GR 86 et sa cousine, la BRZ de Subaru, reviennent donc arborant une refonte pour 2022.

La GR 86 est incroyablement amusante à conduire et ce n’est pas la puissance plutôt modeste disponible sous le capot qui viendra brider ce plaisir de conduire. Comme nous l'avons découvert lors de notre premier rapide essai du modèle, il s'agit d'un joli petit kart à pédales. En fait, la GR 86 conserve sa pureté de voiture de sport. Il n'y a rien d'extraordinaire ici, juste les bases pour ceux qui apprécient une superbe maniabilité, une expérience de conduite communicative et la possibilité d'utiliser chaque cheval-vapeur sans être hors la loi.

Photo : Auto123.com Toyota GR 86 2022, avant

Extérieur

La GR 86 conserve pratiquement les mêmes dimensions que la précédente version, on compte toutefois environ un pouce de plus en longueur et un demi-pouce moins d’espace entre le châssis et le sol. Le style a été raffiné, semblant un peu moins juvénile. Le becquet arrière intégré sur le coffre a fière allure.

La GR 86 conserve une posture bien campée sur ses quatre roues et son centre de gravité bas lui donne un air de champion de piste de course. Le constructeur automobile a également utilisé de l'aluminium pour le toit, les ailes avant et le capot, question de réduire le poids au maximum. Le tout combiné à une suspension plus rigide qu’auparavant donne un véhicule racé.

Photo : Toyota Toyota GR 86 2022, intérieur

Intérieur

En tant que coupé sport, la GR 86 est en configuration 2+2 avec une banquette arrière qui est là juste pour la décoration. Heureusement, le dossier du siège arrière se replie, ce qui permet de transporter … pas grand-chose finalement. À part un ou deux sacs d’épicerie, rien ne rentre dans ce coffre. Si vous pensez aller chez Costco avec cette voiture, le coffre de 178 litres vous forcera à l’économie.

Là où se logent les deux occupants, on a heureusement droit à un espace beaucoup plus agréable. Une fois qu’on a réussi à s’y installer d’ailleurs, car cette voiture est basse. Mais bon, l’entrée et la sortie ne posent pas plus de problèmes ici que dans les autres voitures du genre. Les gens attirés par ce type de voiture connaissent la chanson.

Par ailleurs, le design de la planche de bord est épuré et demeure simple d'utilisation. Le conducteur fait face à un tableau de bord numérique configurable de sept pouces avec un tachymètre qui affiche une lecture linéaire lorsque la voiture est placée en mode Track. Le conducteur peut également faire afficher un G-mètre qui mesure les forces G dans les virages, les freinages et les accélérations, question de bien juger vos compétences ou incompétences en temps réels.

Photo : Auto123.com Toyota GR 86 2022, écran conducteur

L'ambiance intérieure est somme toute plus agréable qu’auparavant, dégageant une sensation plus raffinée et offrant de meilleurs matériaux. Optez pour le cuir et les sièges garnis d'Alcantara avec sièges chauffants et vous éviterez les sièges en tissu plus banal de la version de base. Quoi qu'il en soit, vous les trouverez très confortables, en plus d’offrir un excellent support latéral.

La position de conduite est quant à elle très agréable. Le volant se règle en hauteur et en profondeur et les pédales sport en aluminium offrent un excellent maintien, peu importe les chaussures que vous portez.

Petit bémol concernant le manque d’espace de rangement à bord. Impossible d’y loger des lunettes de soleil ou son téléphone. Pour les porte-gobelets, il y en a deux entre les sièges, mais ils sont placés au niveau de l’accoudoir ce qui rend leur utilisation quasi impossible. Chaque portière à un porte-bouteille, mais ils font également office de vide-poche … difficile de choisir.

