• Auto123 met à l’essai la nouvelle Toyota GR Corolla 2023.

Les gens ne le réalisent peut-être pas, mais au-delà de son image de berline sans histoire, la Toyota Corolla possède un riche parcours dans l’univers du sport automobile. C’est notamment le cas dans le Championnat du monde de Rallye. En 1999, le pilote Carlos Sainz père a contribué à la capture du titre des constructeurs par Toyota.

C’est cet historique que Toyota tente d’exploiter aujourd’hui avec la GR Corolla, une réalisation de la division Gazoo Racing. Comme la voiture de Sainz père, elle est équipée d’un moteur turbocompressé puissant (un 3-cylindres et non un 4-cylindres), et comme la voiture de Sainz père, elle est équipée de série de la traction intégrale.

Contrairement à la voiture de Sainz père, cependant, elle n’est équipée que d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports dans ses trois versions. Ces dernières sont :

GR Corolla Core (45 490 $)

GR Corolla Circuit (53 990 $)

GR Corolla Morizo (59 990 $) (version très limitée)

Contrairement à la voiture de Sainz père, la GR Corolla n’est pas destinée au rallye. Cependant, sa petite sœur la Yaris a, elle, participé à des rallyes — et les a remportés — et elle utilise également un moteur turbo de 1,3 litre.

L'avant de la Toyota GR Corolla 2023 Photo : D.Heyman

L’extérieur de la Toyota GR Corolla 2023

La version Core n’arbore pas les décalques d’une voiture de rallye, mais elle est dotée des éléments suivants :

Des jantes noir brillant de 18 pouces

Des pneus Michelin Pilot Sport 4

Un diffuseur avant agressif

Un aileron arrière XL

Un triple système d'échappement

Le modèle Circuit ajoute des étriers de frein rouges, ainsi qu’un toit en fibre de carbone.

Mais voilà : étant donné que l’inspiration de cette voiture repose en grande partie sur l’héritage de Toyota en matière de course automobile, pourquoi ne pas avoir exploité cette thématique avec des logos et décalques particuliers ? On peut citer l’exemple de l’édition du 40e anniversaire du 4Runner pour illustrer de quelle façon cela peut être fait sans tomber dans l’exagération. Même deux bandes — l’une rouge, l’autre verte — quelque part sur la carrosserie auraient pu faire l’affaire.

Siège conducteur de la Toyota GR Corolla 2023 Photo : D.Heyman

L’intérieur de la Toyota GR Corolla 2023

À l’intérieur, la thématique de la petite sportive poursuit, mais dans un ordre qui dépend fortement de la version choisie.

Le modèle Core hérite d’un pédalier sport en aluminium, de surpiqûres grises contrastantes et d’accents en aluminium, tandis que le modèle Circuit voit ses sièges chauffants garnis de suède être décorés de logos GR sur les appuis-tête, ainsi que de surpiqûres rouges.

C’est excellent, mais il faut se demander si quelqu’un sera prêt à payer plus de 45 000 $ pour une Corolla à hayon, et près de 60 000 $ si vous optez pour l’édition (très) limitée Morizo, la plus haut de gamme.

Combiné d'instruments numérique de la Toyota GR Corolla 2023 Photo : D.Heyman

Si l’on retrouve la même position de conduite surélevée et le même écran multimédia de huit pouces avec la GR Corolla qu’avec une Corolla régulière, on bénéficie en revanche d’un bloc d’instruments à affichage numérique unique et personnalisable. C’est sympa, mais j’ai trouvé la disposition des différentes cellules d’informations un peu confuse.

On retrouve également le logo GR sur le volant et le pommeau du sélecteur de rapports, ainsi qu’un pédalier en métal pour rappeler qu’il ne s’agit pas d’une voiture ordinaire.

Sinon, il s’agit d’une Corolla à hayon, ce qui signifie qu’on retrouve des places arrière étonnamment spacieuses, compte tenu de la taille du modèle. Et derrière les sièges arrière, le volume de chargement est supérieur à 500 litres. C’est moins que ce qu’offre la version régulière de la Corolla à hayon, mais ce n’est pas si mal si l’on considère l’ajout d’un second différentiel à l’arrière.

Profil de la Toyota GR Corolla 2023 Photo : D.Heyman

Conduire la Toyota GR Corolla 2023

Au démarrage, on a droit à une superbe distorsion sonore, fruit d’un nombre impair de cylindres, après tout, et de la présence de trois sorties d’échappement. Il m’a fait penser à la voiture dont la récente disparition pourrait très bien profiter à cette Corolla : la version à cinq portes de la Subaru WRX et de sa jumelle STI.

Grâce à un embrayage bien réglé, démarrer en douceur à partir du point d’arrêt n’est pas un problème, bien qu’il faille s’habituer à la course un peu longue du sélecteur de rapports. Une fois que l’on a pris le rythme, cependant, tout coule. La puissance se manifeste de manière assez agressive, mais son pic ne s’atteint qu’à 6 500 tr/min (3000 tr/min pour le couple), si bien qu’il faut la pousser dans ses retranchements pour en tirer le meilleur parti. C’est ce qui la rend si amusante.

Sur une route sinueuse, on se surprend à manipuler le sélecteur un peu plus que d’habitude, et on le fait parce qu’on est récompensé par une belle réponse, surtout lorsqu’on arrive à bien faire passer le moteur dans sa zone de puissance. C’est une voiture qui nous récompense lorsqu’elle est conduite avec agressivité ; je ne lui en tiendrai pas rigueur.

Arrière de la Toyota GR Corolla 2023 Photo : D.Heyman

Pour ce qui est de la tenue de route, c’est plus précis et enjoué. Grâce à des soudures et des renforts supplémentaires sous la carrosserie, ainsi qu’aux différentiels à glissement limité Torsen montés de série à l’avant et à l’arrière, cette voiture s’adapte parfaitement à vos sollicitations, qui n’ont pas besoin d’être aussi brusques que les changements de vitesse. Elle se contente de coller à la route alors que vous laissez les pneus Michelins ne faire qu’un avec le bitume. En plus, le calibrage des suspensions réduit considérablement le roulis de la carrosserie.

Une fois que vous avez choisi l’une des trois répartitions de couple qui vous sont proposées, vous êtes prêts pour la piste. Toyota recommande la répartition 60/40 (avant/arrière) pour la conduite de tous les jours, la proportion 50/50 pour la conduite sur circuit et un ratio 30/70 pour la conduite sur des routes plus sinueuses. Ce dernier réglage est palpable : le train arrière devient plus vif et vous bénéficiez d’une plus grande force de traction dans les virages.

Toyota GR Corolla 2023, bouton de démarrage Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions au sujet de la Toyota GR Corolla 2023

Une version berline de la Corolla GR est-elle prévue ?

Bien que des photos modifiées aient circulé sur le web, il n’y a pas de berline GR Corolla en développement pour le moment.

Pourquoi la forme de l’échappement central est-elle différente ?

La sortie d’échappement centrale n’est active qu’à 4500 tr/min, ce qui permet de libérer toute la puissance de la GR Corolla. Il n’y a pas non plus de bruit d’échappement artificiel dans l’habitacle.

Quelle est la différence avec la version Morizo ?

Étonnamment, elle est très différente. Elle est équipée d’un arceau de sécurité à la place des sièges arrière, les vitres arrière ne s’abaissent pas et elle produit plus de couple. Elle hérite également d’un toit en fibre de carbone et de jantes forgées spéciales.

Levier de changement de vitesse de la Toyota GR Corolla 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La vraie question est la suivante : dans quelle mesure cette Corolla performante se compare-t-elle à des modèles comme la Honda Civic Type R, ou même la Volkswagen Golf R. N’ayant conduit que cette dernière, je peux vous dire que la Corolla est plus incisive, car ses réactions sont en tout temps celles d’un modèle de performance. C’est un véritable stimulus pour les sens, et ce n’est pas de la poudre aux yeux. Cette GR Corolla est une véritable voiture de performance, et l’une des compactes les plus excitantes que nous ayons vues au Canada depuis un certain temps… sinon jamais.

Points forts

Des ailes larges et des pare-chocs imposants.

Les jantes foncées et les étriers de frein rouges

Les sièges garnis de daim, en option, qui s’intègrent parfaitement à l’habitacle

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Accrocheur, rapide, amusante

Possibilité d’ajuster manuellement la répartition du couple

Points faibles

Pas d’option pour un style rétro ou des décalques uniques

Les sièges de série pourraient être plus robustes

La recharge sans fil nécessite le passage à la version Circuit

L’affichage est désordonné au bloc d’instruments

Le sélecteur de rapports propose une course un peu longue

Moteur de la Toyota GR Corolla 2023 Photo : D.Heyman

Les concurrents de la Toyota GR Corolla 2023

Honda Civic Type R

Subaru WRX

Volkswagen Golf R