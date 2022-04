Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, trois quarts arrière

La grande révélation du nouveau modèle de la division GR (Gazoo Racing) de Toyota aura lieu ce soir (à 21h30 EDT), mais des images et des détails ont déjà été divulgués - par inadvertance par Toyota lui-même sur son site web américain. On connait donc maintenant l’identité du modèle, même si ce n’était qu’un secret de polichinelle qu’il s’agissait de la GR Corolla, variante à haute performance de la Corolla Hatchback dont on parle depuis longtemps et qui est attendue depuis longtemps.

Voici donc les premières images de la Corolla GR, ainsi que les informations suivantes qui circulent déjà sur le web :

- Le groupe motopropulseur, centré sur un moteur 3 cylindres de 1,6 litre déjà utilisé dans la Yaris GR, développera 300 chevaux et 273 lb-pi de couple.

- Le groupe motopropulseur comprend également un système à quatre roues motrices GR.

- Il existe des modes Normal, Sport et Track.

- La seule transmission est une manuelle à 6 vitesses, donc aucune unité automatique n'est proposée.

- L'arrière comporte des prises d'air fonctionnelles et un grand aileron, tandis que les ailes sont évasées et les pare-chocs redessinés.

- La voiture est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4S montés sur des jantes en alliage de 18 pouces.

- Le freinage est facilité par des étriers de frein peints en rouge.

- Il y aura une Launch Edition avec des éléments uniques (freins améliorés, toit en fibre de carbone et différentiels Torsen, etc.)

- La Corolla GR sera commercialisée à l'automne et les prix seront précisés à l'approche de la date de lancement.

Bon, c'est une bonne quantité d'informations, mais il y en aura davantage lorsque le modèle sera officiellement lancé ce soir, et nous aurons alors un rapport plus détaillé pour vous, ainsi que des images supplémentaires.

Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, avant

Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, profil

Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, roue, phare