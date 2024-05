Toyota Corolla Core 2023, profil | Photo : Toyota

Toyota Canada a finalement dévoilé le prix de départ de la très attendue GR Corolla, celle-ci qui commandera un prix de 45 490 $, la version la plus abordable qui arrive cet automne.

De nombreux détails concernant la GR Corolla ont été annoncés précédemment, et beaucoup d'entre eux peuvent être trouvés ici. Mais voici les points saillants :

- Le PDSF de départ est fixé à 45 490 $.

- La GR Corolla est équipée d'un moteur 3-cylindres de 1,6-litre développant 300 chevaux et un couple maximal de 295 lb-pi.

- Elle est également équipée du système de traction intégrale GR-Four (le premier système de ce type depuis plus de 20 ans chez Toyota) avec des réglages de puissance avant-arrière personnalisables.

Consultez les véhicules à vendre près de chez vous

Toyota Corolla Core 2023, trois quarts arrière | Photo : Toyota

Les consommateurs canadiens auront le choix entre trois versions ou catégories de la GR Corolla. La GR Corolla Core (PDSF 45 490 $) est équipée de jantes en alliage noir de 18 pouces, de sièges sport GR, d'un système multimédia Toyota de huit pouces avec Service Connect (jusqu'à 5 ans d'essai), Remote Connect (3 ans d'essai), Safety Connect (3 ans d'essai), Drive Connect activé (abonnement payant requis) ainsi que d'un système audio à six haut-parleurs et de la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto de série. Unique au Canada, il y a aussi des sièges avant chauffants de série et des différentiels à glissement limité Torsen avant et arrière.

Toyota Corolla Circuit Edition 2023, trois quarts arrière | Photo : Toyota

Il y a ensuite la GR Corolla Édition Circuit (53 990 $), une édition limitée disponible uniquement pour la première année du modèle. À la version de base, elle ajoute un toit en fibre de carbone, des freins à étrier rouge GR, un renflement de capot ventilé, un aileron arrière, des sièges en daim GR, un volant chauffant, un pommeau de levier de vitesse signature et un essai de 3 ans de Drive Connect (Cloud Navigation, Intelligent Assistant, Destination Assist) ainsi qu'un système audio JBL Premium à 8 haut-parleurs avec un amplificateur à 8 canaux de 800 watts.

Toyota Corolla Édition MORIZO 2023, sur la piste | Photo : Toyota

Enfin, on retrouve au sommet de la gamme la GR Corolla Édition MORIZO (59 990 $), qui sera également produite en quantité limitée et qui est la plus axée sur la piste des trois versions. Elle reçoit un moteur réajusté qui augmente le couple maximal à 295 lb-pi. Ce modèle perd ses sièges arrière pour gagner du poids, tandis qu'à l'avant, on trouve des sièges sport GR garnis de Brin-Naub et de cuir synthétique avec des surpiqûres rouges et des inserts en filet rouge. Les autres caractéristiques comprennent une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports rapprochés avec un pommeau de levier de vitesse signé MORIZO revêtu d'Ultrasuède, des jantes en alliage forgé de 18 pouces, un toit en fibre de carbone, un aileron à lèvre arrière, un renflement de capot ventilé et un volant revêtu de suède.

« Les racines de la GR Corolla sont ancrées dans le rallye. Elle a été mise au point sous l’œil attentif du maître-pilote de Toyota, Akio Toyoda, et inspirée par notre histoire légendaire en matière de courses et de rallyes. Avec un modèle de base et deux éditions limitées, ce bolide est prêt à se hisser au sommet des listes de souhaits des conducteurs lorsqu’il fera ses débuts chez les concessionnaires Toyota cette année. » - Cyril Dimitris, vice-président, Toyota Canada

À noter que nous aurons l’occasion dans quelques semaines de faire une première conduite de la Toyota GR Corolla 2023, sur route ET sur piste. Restez à l’affut !