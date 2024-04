• Auto123 effectue un premier essai du Toyota Tacoma i-Force Max 2024, la variante de la camionnette munie d’une motorisation hybride.

San Diego, Californie — la présentation de la nouvelle génération du Toyota Tacoma s’est faite en trois temps. À Hawaï, en mai 2023, pour le dévoilement statique du modèle. Puis, l’automne dernier, pour les premiers essais avec les variantes pourvues du moteur de base (i-Force). Et enfin avec les essais des variantes hybrides du modèle, celles équipées du moteur i-Force Max.

Ce qu’on peut confirmer après avoir fait le tour de l’offre depuis une année, c’est que le Tacoma effectue un retour en force dans sa catégorie. Si la dernière refonte avait été timide en 2015, celle-ci est très audacieuse et nous fait découvrir un modèle plus complet que jamais, un produit qui retrouve la première marche du podium dans son créneau.

Tout ça au moment où les ennemis jurés, Ford et GM, proposent des joueurs fraîchement renouvelés.

Notre évaluation cette fois-ci porte sur la nouvelle mécanique présentée à San Diego, ainsi que sur les variantes (brièvement) qui en sont équipées. Avec autant de déclinaisons au catalogue, vous comprendrez qu’on doit être concis.

Toyota Tacoma 2024 : quoi de neuf ?

La nouvelle génération du Tacoma en offre plus que jamais aux amateurs. Il est possible d’opter pour douze configurations de modèles, en comptant les niveaux de finition, les choix de moteurs et les transmissions. Ces niveaux de finition sont SR5, TRD Hors Route, TRD Sport, Limited, TRD Pro et Trailhunter. Un ensemble Plus peut s’ajouter aux versions Sport alors qu’un groupe Premium peut être greffé aux variantes Sport ou Hors Route.

Quant à la boîte manuelle à six rapports, elle est livrable avec les versions TRD Sport Plus et TRD Hors Route (moteur i-Force).

Le moteur i-Force Max est de série avec trois versions (Limited, Pro et Trailhunter) et livrable en option avec l’autre (TRD Hors Route avec groupe Premium).

Du reste, tout est nouveau, du châssis à l’habitacle, en passant par la carrosserie.

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, trois quarts avant | Photo : D.Rufiange

Design du Toyota Tacoma 2025 - 9,5/10

Cette nouvelle génération du Toyota Tacoma a été dessinée aux États-Unis dans les studios de l’entreprise. Fait intéressant, le modèle a été développé parallèlement au nouveau 4Runner qui va faire ses débuts l’an prochain et qui nous a également été montré à San Diego. Vous allez donc trouver beaucoup de similitudes entre les deux, que ce soit pour le design de l’extérieur comme celui de l’intérieur.

Avec le Tacoma, vous allez aussi remarquer d’importantes différences entre les niveaux de finition. C’était un souhait clair des concepteurs, alors qu’on vend une camionnette, mais aussi une image. Tous les Tacoma ne sont pas créés égaux et ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle.

Ce qui est présent tous azimuts, c’est un style très affirmé, avec des lignes masculines, marquées. Et une identification claire des variantes. Des boîtes à cinq ou à six pieds sont livrables, toutes jumelées à une cabine double. Une cabine allongée pourrait s’ajouter éventuellement à la gamme, c’est à suivre.

Avec le moteur i-Force Max, tristement, on nous livre surtout des boîtes à cinq pieds. Pour profiter d’une caisse de six pieds, il faut regarder au sommet de la hiérarchie avec la variante Trailhunter. La taille des pneus varie peu (17 ou 18 pouces), mais le type de gommes, oui.

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, intérieur | Photo : D.Rufiange

À l’intérieur

C’est une cabine entièrement redessinée qu’on nous propose et franchement, elle plaît à l’œil. Les différentes sections de la planche de bord sont porteurs d’angles carrés qui ajoutent au caractère robuste du modèle. L’immense poignée qui repose à la console centrale semble avoir été pensée pour les passagers, afin qu’ils puissent s’agripper en conduite hors route. Il est clair que cette fonctionnalité a été une priorité dès le premier jour de la conception de ce modèle.

Surtout, les commandes sont toutes bien identifiées et bien disposées, de sorte qu’on ne passe pas trop de temps à faire du repérage. Il n’y a rien à redire sur la position de conduite aussi, ce qui représente un pas énorme par rapport au modèle d’ancienne génération qui n’était pas tendre envers quiconque osait entreprendre de longs trajets.

Deux trucs dignes de mention. À l’arrière, le rangement est généreux, car on peut remonter l’assise pour se libérer de l’espace. Aussi, il est possible d’opter pour des sièges munis d’amortisseurs intégrés (très visibles au dossier), afin d’amoindrir les chocs en conduite hors route. Il faut le dire, le facteur cool de cette option est très élevé.

Le Toyota Tacoma i-Force Max 2024, dérobé ! | Photo : D.Rufiange

Technologie du Toyota Tacoma 2024 - 8/10

Ici, il faut distinguer deux types de technologies ; celle que l’on retrouve à l’intérieur, surtout électronique, puis celle que l’on découvre sous le véhicule, à la fois mécanique et électronique.

Avec les modèles hybrides munis du moteur i-Force Max, on se trouve dans la partie supérieure de la gamme, si bien qu’on est gâté en matière d’équipement. Par exemple, tous les modèles équipés de cette mécanique héritent d’un écran configurable de 12,3 pouces devant le conducteur, qui regroupe toutes les informations relatives à la conduite. À la console, on a droit à l’écran de 14 pouces pour le système multimédia. Les branchements se font sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, et la recharge sans fil pour les cellulaires est possible. Des prises USB-C sont aussi de la partie, tant pour la recharge que pour les données. Et avec les abonnements nécessaires, une clef numérique est possible, transformant par exemple votre cellulaire en carte d’accès.

Une chaîne audio JBL à 10 haut-parleurs est aussi de la partie avec les modèles portant le logo i-Force Max ; on n’a plus les camionnettes qu’on avait.

Pour ce qui est de la technologie qui sert le véhicule en conduite hors route, voici l’essentiel. Chaque Tacoma profite de ses propres ajustements de suspension. On le mentionnait plus haut, les différentes variantes ne s’adressent pas nécessairement aux mêmes acheteurs.

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, arrière | Photo : D.Rufiange

Avec les modèles TRD Pro et Trailhunter, on hérite du nec plus ultra pour la conduite hors route avec un système de gestion de terrain, des caméras qui nous font voir la route devant nous à basse vitesse, le régulateur de vitesse hors route à basse vitesse (Crawl Control), un dispositif qui permet de déconnecter la barre stabilisatrice avant pour une meilleure articulation des roues, une boîte de transfert à deux vitesses (contrôle électronique), un différentiel arrière qui peut être verrouillé, ainsi qu’une suspension rehaussée de 2,0 pouces à l’avant, 1,5 pouce à l’arrière.

Le modèle TRD Hors route hérite de quelques-unes de ces caractéristiques de série (comme la boîte de transfert), mais doit se rabattre sur le catalogue d’options pour en proposer d’autres.

Et simplement pour illustrer à quel point les différences sont nombreuses et subtiles d’une variante à une autre, avec un modèle Limited, c’est un différentiel central qui peut être verrouillé, plutôt qu’arrière. Ce dernier profite aussi d’un système à quatre roues motrices permanent, plutôt que temporaire.

Le bout du nez du Toyota Tacoma i-Force Max 2024 | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Toyota Tacoma 2024 - 9,0/10

Les modèles i-Force profite d’un 4-cylindres turbo de 2,4 litres, lequel livre une puissance de 270 chevaux et 310 livres-pieds de couple.

Avec le moteur i-Force Max qui nous intéresse ici, on parle d’une prestation de 326 chevaux et d’un couple maximum de 465 lb-pi, ce qui est rendu possible par la présence d’un moteur électrique de 48 chevaux intégrés à la transmission automatique à huit rapports. Si l’énergie de ce dernier est épuisée (la batterie ne fait que 1,87 kWh), on retrouve au pire le couple du moteur de base.

Cedit couple de 465 lb-pi est impressionnant et représente une hausse de 75 % par rapport à celui du moteur V6 qui servait la génération remplacée.

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, avant | Photo : D.Rufiange

Conduite du Toyota Tacoma 2025 - 8,5/10

Sur route, le comportement du Tacoma est transformé par rapport à celui de l’ancienne cuvée, principalement en raison de cette nouvelle suspension à ressorts hélicoïdaux à l’arrière, plutôt qu’à lames. Ça change complètement la donne.

Le niveau de confort est à un niveau jamais vu avec ce modèle. Bien sûr, d’une version à une autre, ça va varier en raison des réglages de suspension et des pneumatiques présents. Avec un modèle Hors Route et des gommes pensées pour résister aux roches et crevasses, le comportement est plus rustique. Avec ces pneus montés sur une version TRD Pro, pensée pour rouler vite hors des sentiers battus, c’est franchement impressionnant. On a eu l’occasion de filer à 70 ou 80 km/h sur un sentier aménagé qui aurait détruit une Corolla en quelques secondes ; le Tacoma en redemandait.

Et à basses vitesses sur des senties escarpées, la version Trailhunter est comme un poisson dans l’eau.

En somme, dites-nous ce que vous voulez faire avec votre Tacoma et l’on va vous diriger vers la bonne version. C’est le message véhiculé par la compagnie… et il est plutôt juste.

Consommation d'essence

L’avantage avec ces variantes à moteur i-Force Max, c’est bien sûr à la pompe qu’on va le retrouver. Il faudra bien sûr voir ce qui en sera lors d’essais plus concluants, car on parle quand même d’une camionnette ici. Tenons-nous-en à ce que Toyota annonce comme cotes pour cette mécanique soit des moyennes de 10,3 et 10,0 litres aux 100 km, selon que le modèle est équipé d’un système à quatre roues motrices temporaire ou d’un système permanent.

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, de haut | Photo : D.Rufiange

Les prix du Toyota Tacoma 2024

Voici à quoi ressemble l’offre au pays, pour toutes les versions du Tacoma.

- Tacoma SR5 i-Force 2024 - 46 950 $

- Tacoma TRD Hors Route i-Force 2024 - 50 650 $

- Tacoma TRD Sport i-Force 2024 - 50 050 $

- Tacoma TRD Sport+ i-Force 2024 - 54 450 $

- Tacoma TRD Sport Premium i-Force 2024 - 58 150 $

- Tacoma TRD Hors Route (Man) i-Force 2024 - 48 550 $

- Tacoma TRD Hors Route Premium i-Force 2024 - 58 350 $

- Tacoma TRD Sport+ (Man) i-Force 2024 - 52 350 $

- Tacoma Limited i-Force Max 2024 - 63 390 $

- Tacoma TRD Hors Route Premium i-Force Max 2024 - 64 850 $

- Tacoma TRD Pro i-Force Max 2024 - 76 990 $

- Tacoma Trailhunter i-Force Max 2024 - 82 950 $

Il faut ajouter à cela des frais de transports et de préparation, ainsi que d’autres frais, si bien que Toyota annonce des prix estimés d’environ 3500 $ supérieurs à ce qui est affiché. La variante Trailhunter, par exemple, voit son prix estimé être de 86 581 $.

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, sur le sentier | Photo : D.Rufiange

Questions souvent posées concernant le Toyota Tacoma 2024

Quelle est la capacité de remorquage du Toyota Tacoma 2024 ?

Elle est au maximum de 6000 livres.

Quel genre de pneus proposent les versions TRD Pro et Trailhunter ?

Ces modèles sont équipés de roues de 18 pouces, ceinturées de pneus Goodyear Territory R/T de 33 pouces.

Le mot de la fin

C’est un Toyota Tacoma franchement impressionnant que nous déballe la compagnie. Il y a une version pour tout le monde et tout est probant. Le hic, c’est que le prix n’est plus pour tout le monde.

C’est vrai ailleurs, remarquez, mais avec une facture de plus de 60 000 $ avec taxes pour la plupart des variantes, vous comprendrez que certains acheteurs ne pourront plus être au rendez-vous. De même, il ne faut pas s’attendre à retrouver des versions Trailhunter à tous les coins de rue. Avec les taxes, le prix de ce modèle va frôler les 100 000 $.

On parle d’une camionnette intermédiaire ici.

Il sera intéressant de voir comment Toyota va réussir à écouler son modèle au même rythme qu’avant.

Les concurrents du Toyota Tacoma 2024

- Chevrolet Colorado

- GMC Canyon

- Ford Ranger

- Nissan Frontier

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, détail | Photo : D.Rufiange

Toyota Tacoma TRD Pro i-Force Max 2024, hayon | Photo : D.Rufiange

Toyota Tacoma i-Force Max 2024, écusson i-Force Max | Photo : D.Rufiange

Toyota Tacoma TRD Pro i-Force Max 2024, sièges | Photo : D.Rufiange