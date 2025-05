• Auto123 effectue un premier essai des Volkswagen Golf GTI et Golf R 2025.

Reston, Virginie — Volkswagen y va d’une mise à niveau de mi-parcours avec les deux représentantes de la Golf qu’elle daigne toujours nous offrir, soit les mythiques GTI et R. La génération actuelle, la huitième, a été lancée ici pour l’année 2022.

On ne peut pas dire que la mise à jour permet aux modèles de demeurer dans le coup, car ils l’étaient toujours. Volkswagen profite plutôt de l’occasion pour peaufiner les diamants que sont ces deux variantes, avec des modifications mineures ici, plus importantes là.

Mais au-delà de ce petit rafraîchissement, une lueur d’espoir pointe à l’horizon pour ces deux modèles. On vous confie cela en conclusion.

La Volkswagen Golf GTI 2025 | Photo : D.Rufiange

Volkswagen Golf GTI / Golf R 2025 - quoi de neuf ?

Les Volkswagen Golf 2025 sont déposées sur la plateforme MQB Evo qui vient offrir plus de possibilités, notamment avec les fonctions multimédias.

Autrement, rien de majeur ne change avec l’un ou l’autre des modèles. On note des retouches esthétiques qui vous sont décrites à la section suivante.

À bord, de nouvelles options de sièges sont possibles, alors que l’écran du système multimédia est tout neuf, avec une nouvelle interface plus rapide.

De petites retouches ont aussi été apportées au châssis, afin de peaufiner le rendement des modèles pour en donner encore plus à celui ou celle qui se trouve derrière le volant.

La Volkswagen Golf GTI 2025, trois quarts avant | Photo : D.Rufiange

Design des Volkswagen Golf GTI / Golf R 2025 - 8,5/10

Concernant les changements esthétiques, dans les deux cas, on a des faciès revus avec nouveaux parechocs et phares adaptatifs. Le logo illuminé est aussi invité à l’avant.

Les deux modèles profitent aussi de nouveaux designs pour les jantes de 19 pouces. De nouvelles couleurs ont aussi été ajoutées à la palette (deux bleus et un gris pour la GTI), alors qu’avec la Golf R, une variante Black Edition fait ses débuts. Elle met bien sûr l’accent sur le noir, avec cette teinte sur les logos, les étriers de freins, et même les pots d’échappement. Même les phares adoptent une allure noircie.

En option avec la Golf R, un échappement en titane est maintenant livrable. Il ajoute une sonorité intéressante, en plus de réduire le poids de 7 kg.

Volkswagen Golf R 2025, intérieur | Photo : D.Rufiange

Intérieur

À bord, les deux modèles profitent d’un nouvel écran multimédia de 12,9 pouces qui abrite une nouvelle version de l’interface du système de Volkswagen. À sa base, on retrouve des bandes tactiles illuminées où en glissant le doigt, on fait par exemple grimper le volume. Les modèles électriques ID.4 et ID.Buzz les ont déjà.

Pour la GTI, Volkswagen a écouté les doléances des amateurs et ramené des boutons sur le volant, en remplacement des touches tactiles. Ces dernières demeurent sur le volant de la Golf R en raison de certaines fonctions intégrées qui ne pouvaient être gérées autrement. Il y a de l’espoir pour l’avenir.

Ce qui retient l’attention, ce sont les choix de configurations pour les sièges. En fait, Volkswagen rend accessibles les sièges ArtVelours. Recouverts d’un tissu, ils mettent de l’avant un design diamanté et proposent des accents décoratifs (bleus avec la Golf R, rouge avec la GTI). Il s’agit d’une option à 500 $ pour la GTI, alors que rien ne vous est exigé pour le changement avec la Golf R, qui reçoit de série des sièges en cuir Nappa.

Volkswagen Golf R 2025, écran multimédia | Photo : D.Rufiange

Technologie des Volkswagen Golf GTI / Golf R 2025 - 8,5/10

Outre un système multimédia mis à jour, quelques autres petits trucs technos ont retenu notre attention.

Par exemple, pour la recharge sans fil pour cellulaire, on a droit à un nouveau pavé ventilé dont la puissance est à 15 kW. Pour la navigation, le système Discover Pro de Volkswagen est désormais de série avec la GTI.

Ce qui intéressera surtout l’amateur de ces modèles, c’est ce que le châssis permet. Avec la GTI, ce sont quatre modes de conduite qui vous sont proposées, alors que la R en suggère sept. La GTI est livrée avec un différentiel à glissement limité dont la gestion du couple est gérée électroniquement. Des amortisseurs adaptatifs sont livrables avec la variante Autobahn.

Avec la Golf R, on retrouve ces mêmes amortisseurs, avec un différentiel pouvant être verrouillé électroniquement. La R peut voir 50 % de son couple être envoyé aux roues arrière et 100 % de ce dernier être relayé à droite ou à gauche, selon le besoin.



Avec les deux modèles, on peut demander au système de contrôle de la stabilité de réduire ses interventions, ou de ne carrément pas nous importuner sur piste. Voilà qui est plus qu’intéressant.

Volkswagen Golf GTI 2025, moteur | Photo : D.Rufiange

Les motorisations des Volkswagen Golf GTI / Golf R 2025 - 9,5/10

On trouve toujours le 4-cylindres turbo de 2,0 litres de la marque sous le capot, un moteur qui est uniquement appuyé par une boîte automatique DSG à sept rapports. Oui, c’est terminé pour la boîte manuelle, au grand désarroi de tous ceux qui préfèrent une conduite plus engagée.

Avec la GTI, la puissance demeure identique à 241 chevaux et 273 lb-pi de couple. Avec la Golf R, on profite d’un gain de 13 chevaux pour 328 forces et 295 lb-pi de couple.

Volkswagen Golf R 2025, sur la piste | Photo : D.Rufiange

Conduite des Volkswagen Golf GTI / Golf R 2025 - 9,5/10

Il est rare de trouver des modèles qui présentent très peu de défauts, mais c’est le cas avec ces deux variantes de performance de la Golf.

Avec les deux, ce qui impressionne toujours, c’est la connexion qui nous unit à la route. La direction est précise et prévisible, le freinage mordant et stable, alors que la tenue de route est solide et rassurante. Sur la route, le niveau de confort des deux Golf impressionne et sur une route sinueuse, l’équilibre ressenti lorsqu’on enfile les virages nous donne envie d’attaquer la route de façon encore plus agressive.

Sur la piste, la GTI demeure très impressionnante, ce qui n’est pas toujours le cas des modèles à traction lorsqu’on les pousse. Le train avant mord le bitume avec assurance et il faut vraiment pousser de façon irresponsable pour le sentir dérober.

Avec la Golf R, on vit une autre expérience en raison de la motricité aux quatre roues et du système de vectorisation du couple qui distribue la puissance là où elle a besoin de l’être en tout moment. On peut attaquer des virages de façon très agressive au point d’en sortir avec une glissade contrôlée des quatre roues en sachant pertinemment qu’en gardant le pied sur l’accélérateur, la voiture va mordre au pavé plutôt que de prendre le clos.

Et comme si une séance au volant ne suffisait pas pour nous convaincre des capacités du modèle, nous avions la chance de pouvoir être le passager de Tanner Foust, pilote professionnel de rallye qui nous a montré jusqu’où la Golf R pouvait être poussée. Disons que ses limites dépassent grandement celles de celui qui écrit ces lignes, et de 99,9 % de tous les conducteurs appartenant au commun des mortels.

Vraiment impressionnante, cette Golf R, tant sur la piste que pour la course du dimanche à l’épicerie. Car oui, cette voiture, comme la GTI, est bonne à tout faire.

Volkswagen Golf GTI 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Versions et prix des Volkswagen Golf GTI / Golf R 2025

Les deux modèles sont attendus ce printemps en concession. La Golf GTI est offerte à 36 495 $ en configuration de base. Trois options sont possibles ; les sièges ArtVelours (500 $), des jantes uniques de 19 pouces (500 $), ainsi qu’un toit ouvrant (1250 $).

La variante Autobahn est à 40 495 $, avec l’option cuir pour les sièges, qui inclut des baquets ventilés, des contrôles électriques et la mémoire pour la position du conducteur (1200 $).

La Golf R est vendue à 50 995 $, avec l’option du toit ouvrant (1250 $). La livrée Black Edition est à 53 595 $, avec l’échappement en titane offert en surplus (3000 $).

Les frais de transports et de préparations, à 2050 $, doivent être ajoutés à ces factures.

Volkswagen Golf R 2025, arrière | Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Volkswagen possède deux joyaux avec ces modèles, qui ont le vent dans les voiles au chapitre des ventes au pays. Et ils sont populaires au Canada. L’année dernière, jusqu’à la fin de novembre, il se vendait plus de Golf R chez nous qu’aux États-Unis. C’est vous dire.

Il faudra voir si le retrait de la boîte manuelle fera mal.

La bonne nouvelle au moment d’écrire ces lignes, c’est que les modèles sont construits à l’usine Volkswagen de Wolfsburg, en Allemagne, donc pas de tarifs de 25 % à leur arrivée au Canada.

Et concernant l’espoir annoncé en introduction, voici. Lors de la présentation de la génération actuelle, alors que l’électrification était sur toutes les lèvres, nous avions compris, en discutant avec les dirigeants de Volkswagen, qu’on nous présentait peut-être la dernière Volkswagen Golf à essence. Or, avec la réalité qui a changé depuis trois ans, où l’électrification ne va pas au même rythme qu’auparavant, il y a de l’espoir pour qu’une neuvième génération mise toujours sur un moteur à essence.

Volkswagen ne nous a rien confirmé, bien sûr, se contentant de dire qu’elle répondrait aux attentes du marché. Il est permis d’espérer, donc.

Volkswagen Golf GTI 2025, roue | Photo : D.Rufiange

Volkswagen Golf R 2025, avant | Photo : D.Rufiange

Volkswagen Golf GTI 2025, logo Volkswagen, écusson GTI | Photo : D.Rufiange

Volkswagen Golf R 2025, volant | Photo : D.Rufiange

Volkswagen Golf GTI 2025, arrière | Photo : D.Rufiange