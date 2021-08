Quelques retouches pour la Volkswagen Jetta 2022

L’actuelle génération de la Jetta est débarquée chez nous pour l’année modèle 2019. Dans l’ordre des choses, elle subit pour 2022 une petite mise à niveau esthétique, mais aussi mécanique.

D’abord, on remarque des changements à l’avant et à l’arrière. De nouveaux pare-chocs peuvent être trouvés à chaque endroit alors que devant, la grille a été redessinée et reçoit deux barres chromées qui viennent flanquer le logo de la marque. Avec la version GLI, une bande rouge, la couleur symbolique de cette variante, vient s’insérer entre les barres.

Les modèles 2022 vont être faciles à reconnaître.

De nouvelles jantes marquent aussi le passage au prochain millésime et celles-ci sont différentes avec chacune des versions du modèle. Ces dernières demeurent les mêmes, soit les déclinaisons Trendline, Comfortline et Highline pour le modèle régulier, ainsi que la sportive GLI.

De nouvelles couleurs sont aussi proposées, portant le total à sept pour la version standard, quatre pour la GLI.

Photo : Volkswagen Volkswagen Jetta 2022

La plus grosse nouvelle, c’est le changement de mécanique dont profitent les trois premières versions. Celles-ci troquent leur 4-cylindres turbo de 1,4 litre pour le moteur récemment introduit avec le VUS Taos, soit un 4-cylindres turbo de 1,5 litre. En fait de puissance, le gain est de 11 chevaux (de 147 à 158) alors que le couple demeure inchangé à 184 livres-pieds.

Cependant, grâce à de nombreux ajustements mécaniques, Volkswagen promet une livraison plus généreuse du couple à bas régime, ainsi qu’un meilleur rendement à la pompe. Le moteur en question peut toujours être jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou encore à une transmission automatique à huit vitesses. Il en va de même pour la GLI avec les boîtes, mais cette dernière conserve bien sûr son 4-cylindres turbo de 2 litres (228 chevaux et 258 livres-pieds de couple).

À bord, les changements sont mineurs et variés d’un modèle à l’autre. Pour n’en citer que quelques-uns, mentionnons l’arrivée de nouveaux sièges en tissu avec la version de base Trendline et la présence de série du Cockpit Virtuel de Volkswagen (écran de 8 pouces sur les versions Trendline et Comfortline, 10 pouces avec les variantes Highline et GLI). D’ailleurs, sur le plan de la distinction, mentionnons la présence de sièges en cuirette avec le modèle Comfortline, en cuir avec les propositions Highline et GLI.

Le volant chauffant est aussi un automatisme à travers la famille. Les services connectés de Volkswagen via l’approche Car-Net sont aussi de la partie avec toutes les livrées, sauf la Trendline.

Bref, une Jetta retouchée et améliorée va vous attendre chez votre concessionnaire Volkswagen lors de son arrivée sur le marché, ce qui va se faire lors du dernier trimestre de l’année.