• Auto123 effectue un premier essai de la Volkswagen Jetta GLI 2025.

Ann Arbour, Michigan - La Volkswagen Jetta GLI — la GTI au grand coffre si l’on veut — revient avec des améliorations subtiles pour l’année modèle 2025. Fidèle à son ADN, celle d’une berline compacte performante, elle conserve son caractère dynamique tout en bénéficiant de légères retouches esthétiques et technologiques qui la maintiennent au goût du jour.

Bref, on parle d’un modèle qui est souvent destiné aux anciens conducteurs de GTI qui souhaitent évoluer dans la gamme Volkswagen, tout en conservant les sensations fortes, sans trop sacrifier le confort.

Volkswagen Jetta GLI 2025, message caché | Photo : K.Soltani

La Volkswagen Jetta GLI 2025 – quoi de neuf ?

Pour 2025, la GLI s’offre une discrète cure de jouvence. Si les changements extérieurs sont subtils, ils contribuent à affirmer son caractère sportif. À l’intérieur, comme avec la Jetta régulière, on note l’arrivée d’un nouveau tableau de bord « Digital Cockpit pro » plus moderne sur écran de 10,25 pouces, et d’un écran tactile configurable de 8,0 pouces, améliorant l’ergonomie et la connectivité.

Sous le capot, la mécanique reste inchangée, mais la suspension et la direction ont été retravaillées pour offrir une expérience de conduite encore plus précise et engageante.

La Volkswagen Jetta GLI 2025, avec une Jetta 1982 | Photo : K.Soltani

Volkswagen Jetta GLI 2025, roue | Photo : K.Soltani

Design de la Volkswagen Jetta GLI 2025 – 7,5/10

La GLI affiche une allure plus agressive que la Jetta normale. La calandre en nid d’abeille, les pare-chocs avant et arrière uniques, le becquet arrière et les sorties d’échappement chromées qui ont été agrandis cette année soulignent son caractère sportif.

Les jantes en alliage de 18 pouces, au design exclusif à la GLI, complètent cette allure dynamique.

Volkswagen Jetta GLI 2025, intérieur | Photo : Volkswagen

Volkswagen Jetta GLI 2025, sièges | Photo : Volkswagen

Intérieur

Il se dégage de l’habitacle de la GLI une ambiance résolument sportive. Les sièges sport à l’avant offrent un excellent maintien latéral, tandis que le volant sport à méplat, gainé de cuir, offre une prise en main agréable. Les surpiqûres rouges contrastantes ajoutent une touche de dynamisme à l’ensemble.

La technologie de la Volkswagen Jetta GLI 2025 – 8,0/10

La GLI bénéficie des mêmes avancées technologiques que la Jetta, avec en prime quelques équipements supplémentaires. En plus de la climatisation automatique à deux zones, des sièges ventilés à l’avant, vous pouvez personnaliser à souhait l’affichage des informations, y compris la navigation en plein écran.

La GLI se démarque également par son système audio haut de gamme Beats Audio à 8 haut-parleurs et son éclairage ambiant à 30 couleurs, qui permet de créer une ambiance personnalisée à bord.

Volkswagen Jetta GLI 2025, moteur | Photo : Volkswagen

Volkswagen Jetta GLI 2025, levier de la boîte manuelle | Photo : Volkswagen

Motorisation de la Volkswagen Jetta GLI 2025 – 8,5/10

Sous le capot, la GLI est animée par un 4-cylindres turbo de 2,0 litres, développant une puissance de 228 chevaux et un couple de 258 lb-pi. Ce moteur, partagé avec la Golf GTI (bien qu’il offre plus de puissance avec cette dernière), offre des performances nettement supérieures à celles de la Jetta. Les accélérations sont franches, les reprises vigoureuses, ce qui procure un réel plaisir de conduite.

La GLI est livrable avec une transmission manuelle à six rapports pour les puristes, ou une transmission automatique à double embrayage DSG à sept rapports.

Volkswagen Jetta GLI 2025, avant | Photo : K.Soltani

Conduite de la Volkswagen Jetta GLI 2025 – 8,5/10

La GLI, sans être une bête de piste, offre une expérience de conduite plus sportive que la Jetta régulière. La suspension abaissée et la direction affûtée lui confèrent une agilité et une précision qui inspirent confiance. Le moteur, même s’il n’est pas le plus puissant de sa catégorie, offre des accélérations franches et des reprises satisfaisantes, agrémentées par une sonorité d’échappement sportive. Le freinage, puissant et endurant, renforce le sentiment de sécurité.

Nous avons eu l’occasion de tester les deux boîtes, manuelle et automatique. La première, bien que plaisante, profiterait d’une course de levier plus courte pour une sensation plus sportive. La boîte DSG, en mode Confort ou Normal, nous a semblé un peu léthargique, nécessitant le passage en mode Sport pour retrouver de la réactivité. C’est une légère déception qui nous ferait pencher pour la manuelle, afin de retrouver une expérience de conduite plus exaltante.

Consommation

Bien que plus performante que la Jetta régulière, la version GLI 2025 affiche une consommation de carburant raisonnable pour une voiture de sa catégorie. Volkswagen annonce une cote moyenne de 8,0 litres/100 km avec la boîte manuelle et de 8,2 litres/100 km avec la transmission automatique, ce qui reste acceptable compte tenu de la puissance et du plaisir de conduire qu’elle procure. De notre côté, sur route secondaire, nous avons obtenu un combiné de 8,2 litres/100 km avec la boîte manuelle. Pour l’automatique, nous n’avons pas fait suffisamment de route pour obtenir une mesure réaliste.

Volkswagen Jetta GLI 2025, arrière | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens de la Volkswagen Jetta GLI 2025

La Jetta GLI 2025 est offerte à partir de 34 995 $, un prix qui inclut une dotation de série généreuse. Dès l’entrée de gamme, vous profitez d’un tableau de bord à affichage numérique, d’une chaîne audio BeatsAudio de qualité supérieure, de sièges sport enveloppants et du système d’assistance à la conduite IQ.Drive.

Cerise sur le gâteau, le choix entre la boîte manuelle à six rapports et la transmission automatique DSG à sept rapports n’impacte pas le prix de base.

Pour ceux qui souhaitent ajouter une touche de sportivité, un ensemble esthétique « Black Package » est offert pour 500 $. Il comprend des jantes en alliage noir de 18 pouces, des coques de rétroviseurs noires et un toit noir, renforçant le caractère affirmé de la GLI.

Quelques-unes de vos questions sur la GLI 2025

Quels sont les changements majeurs par rapport à la Jetta GLI 2024 ?

Voici en quelques lignes les changements par rapport au modèle sortant :

Esthétique rafraîchie : nouvelle calandre, phares à DEL, pare-chocs spécifiques, barre lumineuse arrière, nouvelles jantes et couleurs.

Intérieur modernisé : tableau de bord redessiné, écran tactile de huit pouces, de série.

Technologies avancées : système multimédia mis à jour, tableau de bord à affichage numérique, chaîne audio Beats Audio, éclairage ambiant à 30 couleurs.

Châssis optimisé : suspension et direction retravaillées pour une conduite plus précise et dynamique.

Quelles sont les couleurs de carrosserie proposées pour la GLI 2025 ?

Les couleurs proposées sont :

- Blanc Oryx nacré

- Noir Intense nacré

- Rouge Roi métallisé

- Bleu Monterey nacré (nouveau)

- Gris Alpin (nouveau)

Volkswagen Jetta GLI 2025, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

La Jetta GLI 2025 s’adresse aux conducteurs qui recherchent une berline compacte avec de la gueule et de la puissance. Honnêtement, pour le plaisir que cette berline va vous procurer et avec une différence de 2800 $ entre une Jetta Highline et une GLI, sautez sur cette dernière si vous le pouvez.

Les concurrentes de la Volkswagen Jetta GLI 2025

- Honda Civic Si

- Hyundai Elantra N

- Kia Forte GT (2024)

- Subaru WRX