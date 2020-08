Auto123 fait l’essai de la Volkswagen Jetta GLI 2020.

Lorsqu’on pense à une petite voiture de sport Volkswagen à un prix attrayant, on pense tout de suite Golf GTI ; pour ceux qui ont les poches un peu plus profondes, on pense Golf R.

On oublie très souvent la Jetta GLI. Certes, elle n’est pas aussi séduisante que sa petite sœur, mais elle a le mérite d’être plus spacieuse et plus confortable que la GTI en plus d’avoir un vrai coffre. À part ces éléments, cependant, les ressemblances sont plus nombreuses que les différences.

En effet, la GLI est toute aussi agile, agressive et athlétique que sa petite sœur la GTI. Le moteur de 228 chevaux sous le capot de la Jetta GLI est aussi puissant que dans la GTI et la boite DSG est un réel bonheur. Sans doute, les puristes iront vers la GTI, mais les plus vieux (et sages) d’entre nous choisiront sans hésiter la GLI en raison de sa polyvalence, de la place et du confort à son bord et surtout au coffre qui convient mieux à une petite famille.

Photo : Auto123.com Volkswagen Jetta GLI 2020, profil

En plus, avouons-le, quelle autre voiture aussi amusante et puissante est disponible sur le marché à un prix de 31 945 $. Un choix crucial devra cependant être fait : une boite manuelle à 6 rapports ou DSG à 7 vitesses ? Nous avons eu la chance d’essayer la GLI avec la boite DSG pendant une semaine.

Les nouveautés cette année

Tout d’abord, le modèle 2020 apporte quelques modifications supplémentaires par rapport au 2019. Ainsi, Car-Net, le dernier logiciel d’infodivertissement est installé sur chaque modèle. On retrouve aussi un point wi-fi avec abonnement pour ceux qui cela pourrait intéresser. Les amortisseurs adaptatifs DCC font en sorte qu’ils puissent s’adapter aux conditions de la route et surtout à votre style de conduite à savoir en mode confort sur autoroute, mode sport dans des virages de montagne ou encore en mode éco pour les plus prudents.

Photo : Volkswagen Volkswagen Jetta GLI 2020, intérieur

À l’intérieur

Pas de doute, on est bien dans une VW. Le tableau de bord numérique est proprement fonctionnel et on peut y afficher différentes informations de différentes façons. Tout comme chez Audi, on peut, si on utilise le système GPS de la voiture, afficher la carte routière en plein écran devant le conducteur. Au centre, on retrouve un écran tactile de 8 pouces qui inclut également Apple CarPlay et Android Auto. Il y a des boutons autour de la radio pour accéder rapidement à certaines fonctions de la radio, GPS ou aux différents réglages.

De plus, toujours aussi pratique, dès qu’on approche la main de l’écran s’affichent alors des fonctions supplémentaires comme les chaines des stations pour nous permettre de faire des choix rapides. Système ingénieux et pratique !

En dessous de la radio se situe le système de contrôle de la température avec des boutons de chauffage et climatisation des sièges. Encore là, le tout s’apprivoise en quelques secondes et s’utilise très facilement dans la vie quotidienne ... contrairement à d’autres véhicules ou il faut rentrer dans les réglages pour activer ou désactiver le chauffage d’un siège, l’anti bue arrière ou encore augmenter ou baisser la température dans l’habitacle.

Petit élément que nous avons été surpris de ne pas trouver dans le véhicule, le volant chauffant. Surprenant qu’en 2020, au Canada, VW ait choisi de ne pas l’offrir. Cela fait quasiment partie des équipements de base sur bien des modèles sur le marché. On se rattrape avec un toit ouvrant de bonne dimension livré en série.

Photo : Auto123.com Volkswagen Jetta GLI 2020, avant

La seule option que l’on peut avoir à part la boite de vitesse, c’est un système avancé d’aide à la conduite à 1005 $. Ce système permet de bénéficier de la détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière, les feux de route (pleins phares automatiques), les freins avant assistés avec freinage d’urgence autonome et surtout le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go. Croyez-nous, cette dernière fonction à elle seule mérite amplement le déboursé supplémentaire surtout si vous êtes souvent pris dans le trafic.

Sous le capot

Comme mentionné, la GLI utilise le 4-cylindres turbocompressé de 2,0 litres de la Golf GTI. Ce moulin offre 228 chevaux et 258 lb-pi de couple, et donne des accélérations vives (nous sommes revenus plus souvent que non en mode Sport) à tous les niveaux. Peu importe la conduite, le moteur, avec l’aide de la superbe boite DSG, répondait à la demande du pied droit sans aucune hésitation.

Côté amortissement, Les GLI bénéficient d'un différentiel à glissement limité et à contrôle de couple à commande électronique VAQ, également partagé avec d'autres modèles de performance Volkswagen. Il fait varier hydrauliquement le couple de chaque roue avant, travaillant en tandem avec le blocage de différentiel électronique XDS pour réduire le sous-virage et limiter le patinage.

Photo : Auto123.com Volkswagen Jetta GLI 2020, trois quarts arrière

En ce qui est de la suspension, les barres stabilisatrices haute performance à l’avant et à l’arrière ainsi que les amortisseurs à réglage électronique donnent un sentiment de confiance au volant de la GLI lors des virages serrés ou durant les entrées et sorties d’autoroute.

Dans ces virages, la suspension spécialement réglée du GLI aidé d’une bonne monte pneumatique ont prouvé que cette Jetta est tout aussi athlétique que son équivalent à hayon.

Côté freinage, la puissance est assurée par des disques ventilés de 13 pouces de diamètre à l’avant et de 11 à l’arrière de couleur rouge qui proviennent directement du système de la Golf R.

Photo : Auto123.com Volkswagen Jetta GLI 2020, phare

Conclusion

La Volkswagen Jetta GLI 2020 est une voiture agréable à conduire et économique avec seulement 8,5 litres aux 100 km et ce, en mode Sport et 70 % en circuit urbain. De plus, pour le prix, elle est bourrée d’équipement (à l’exception de ce volant chauffant, qui est un oubli impardonnable ou du moins incompréhensible de la part de VW) et elle offre un plaisir de conduire plus que satisfaisant. La seule voiture qui pourrait, pour le même prix, faire de l’ombre à la GLI serait la Subaru Impreza WRX qui est aussi nerveuse, dispose uniquement d’une boite manuelle, mais qui vient avec 4 roues motrices et une longue feuille de route en rallye.

On aime

Bon roulement

Puissance du moteur

Réactivité de la boite DSG

Freins puissants

Beaucoup d’équipement de série

On aime moins

Pas de volant chauffant

Sièges un peu moins sportifs que la Golf GTI

Manque de couleur dans l’habitacle

La concurrence principale

Subaru WRX

Honda Civic Si

Golf GTI

Hyundai Elantra Sport

Photo : Auto123.com Volkswagen Jetta GLI 2020, arrière