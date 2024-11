Volvo V60 Cross Country 2023 - Avant | Photo : D.Heyman

• Auto123 met à l'épreuve la familiale multisegment de Volvo.

• La V60 Cross Country offre plus d'espace intérieur que certains multisegments.

• On y retrouve également la fameuse finition intérieure suédoise.

Dans le monde des familiales – une catégorie particulièrement décimée, du moins en Amérique du Nord – il y a quelques constantes. Les amateurs de voitures semblent les adorer, d'abord. En fait, pendant un certain temps, tous les constructeurs en ont fabriqué une (ou cinq), mais ce n'est plus le cas, hélas. Plus les multisegments adoptaient une expérience de conduire de voiture, moins les familiales étaient recherchées.

Et puis, il y a la constante qui porte le nom de Volvo. Ces fougueux Suédois assemblent des familiales depuis la nuit des temps et ont continué à le faire même si les multisegments ont pris le dessus. Aujourd'hui, le constructeur continue de proposer non pas un, mais deux modèles de familiales, dont le plus populaire a été conduit récemment : la V60 ou, plus précisément, la V60 Cross Country, ou CC (l'autre étant la V90 CC, plus longue). Il s'agit d'une version plus axée sur l'aventure, plus amusante et – soyons honnêtes – plus proche d'un multisegment. Est-ce que cela pourrait être exactement ce que le médecin a prescrit ?

Volvo V60 Cross Country 2023 - Profil | Photo : D.Heyman

L'extérieur

Avec ses bas de caisse et ses contours d’ailes en plastique, sa traction intégrale spécialisée et son mode tout-terrain, la V60 Cross Country n'a pratiquement pas d'équivalent au Canada. Un seul en fait : l'Audi A4 Allroad quattro. Ces deux modèles représentent le dernier combat des familiales contre les hordes de VUS. Ces familiales sont conçues pour être utilisées à peu près exactement comme la plupart des VUS. Il s'agit d'un segment spécialisé, dans lequel Volvo est présent depuis longtemps, depuis la XC70 Cross Country en 1998.

En effet, on peut facilement imaginer la V60 CC avec une boîte de chargement sur le toit ou un support à skis sur le dessus, prête à s'attaquer à tout ce qui chatouille la fantaisie de son propriétaire guerrier du week-end. Non, la hauteur de caisse n'est pas supérieure à celle de la V60 standard, mais la traction intégrale est de série, de même que le contrôle de marche lente, ce qui n'est pas si courant dans le monde des voitures compactes. Volvo prend au sérieux la possibilité pour les conducteurs de faire du tout-terrain avec cette voiture.

Points forts Des capacités tout-terrain

Des capacités tout-terrain Feux de jour à DEL distinctifs

Feux de jour à DEL distinctifs Feux arrière allant du sol au toit Points faibles Les jantes n'ont rien de spécial

Les jantes n'ont rien de spécial Bouche béante à l’avant

Bouche béante à l’avant Style banal dans l'ensemble

Volvo V60 Cross Country 2023 - Moteur | Photo : D.Heyman

Le groupe motopropulseur

Il n'y a pas de raison que cela arrive souvent, mais c'est le cas. De toute façon, la plupart des propriétaires seront satisfaits de la puissance offerte par le 4 cylindres de 2,0 litres suralimenté et turbocompressé, qui développe 247 chevaux et 258 lb-pi de couple. Ces chiffres ne sont pas très élevés, mais les deux formes d'induction forcée contribuent à les faire paraître plus importants qu'ils ne le sont. Mais si vous voulez des chiffres plus importants sur papier, vous devez opter pour la V60 Recharge, qui perd un peu de la robustesse de la CC, mais qui dispose d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable développant jusqu'à 455 chevaux et un couple optimal de 523 lb-pi.

Volvo V60 Cross Country 2023 - Intérieur | Photo : D.Heyman

L'intérieur

À l'intérieur, la CC n'a pas changé par rapport à une V60 standard, mais j'aime le cuir Nappa de mon modèle d'essai ; c'est très Volvo. Difficile de dire pourquoi. Peut-être parce que la première Volvo dans laquelle je me souviens avoir roulé, en 1995 environ, avait une couleur similaire. Ou peut-être parce que la teinte ne dépareillerait pas sur des coussins de canapé dans un catalogue Ikea. De plus, on retrouve toujours ces jolis petits écussons du drapeau suédois sur les coutures des dossiers de sièges.

Ensuite, il y a le dernier système d'infodivertissement de Volvo, avec un écran tactile de neuf pouces aligné verticalement et la technologie Google intégrée. Cela signifie que l'application Google Maps est intégrée – il n'y a pas d'autre système de navigation « natif », ce qui me convient parfaitement – et que vous avez accès à des fonctionnalités comme l'assistant Google. Vous pouvez vous connecter à votre propre compte Google pour que votre voiture ressemble à votre téléphone. C'est très bien, mais pendant ce temps, la concurrence propose des écrans plus grands et plus lumineux et celui de Volvo n'a pas vraiment changé depuis une demi-décennie, il commence donc à montrer des signes de vieillesse. Il en va de même pour l’instrumentation derrière le volant : elle est numérique, mais elle est aussi ennuyeuse à regarder et ne peut pas être beaucoup modifiée.

Volvo V60 Cross Country 2023 - Écran tactile | Photo : D.Heyman

En revanche, l'écran d'aide à la conduite a été amélioré. Auparavant, il fallait parcourir un menu rempli d'icônes minuscules pour s'y retrouver ; aujourd'hui, cela se fait par le biais de curseurs dignes d'un téléphone intelligent. Il faut toujours naviguer à travers plusieurs écrans pour y parvenir, mais l'aspect est plus moderne et la navigation, plus facile dans l'ensemble.

Le reste de l'habitacle est en grande partie de première qualité, comme toujours chez Volvo. Les sièges avant de mon modèle d'essai sont chauffants et ventilés (sur trois niveaux), mais ils offrent également une fonction de massage, une rareté dans la catégorie des compactes. Le volant est également chauffé sur trois niveaux.

Pour le reste, on trouve une bonne quantité de boiseries dont les parties en relief sont agréables au toucher, une chaîne audio Harman / Kardon à la sonorité fantastique et plus d'espace de chargement que dans le multisegment XC60. Le chargement est également plus facile grâce à la hauteur de la caisse plus basse de la familiale V60. Ah, les avantages rafraîchissants de choisir une familiale plutôt qu'un multisegment.

Points forts Matériaux de qualité supérieure

Matériaux de qualité supérieure Plus d'espace de chargement que le XC60

Plus d'espace de chargement que le XC60 Sièges ultraconfortables

Sièges ultraconfortables Google intégré Points faibles Matériel d'infodivertissement vieillissant

Matériel d'infodivertissement vieillissant Le tableau de bord numérique peu modifiable

Le tableau de bord numérique peu modifiable Il faut s'habituer aux commandes au volant

Volvo V60 Cross Country 2023 - Roue | Photo : D.Heyman

La conduite

Pour ce qui est de la conduite, on note une réduction du délai associé au turbocompresseur (le compresseur et le système hybride 48V prennent le relais à bas régime), mais il faut toujours un peu plus de temps pour démarrer que je ne le souhaiterais. Cependant, une fois la vitesse de croisière atteinte, tout change et la voiture semble plus légère, avec un groupe motopropulseur plus réactif. Il est agréable de regarder derrière soi, de constater qu'il y a plus d'espace que dans un multisegment, mais de savoir que l'on gagne du temps comme dans une voiture plus petite.

Le système hybride léger, quant à lui, permet une progression plus douce, même à des vitesses d'arrêt et de départ, car il n'y a pas les à-coups d'un système d'arrêt/démarrage automatique. J'apprécie cette fonction qui permet de désactiver le système en appuyant sur un bouton.

Volvo V60 Cross Country 2023 - Siège | Photo : D.Heyman

La tenue de route de la V60 CC est un peu moins impressionnante. Le train avant est suffisamment léger pour ne pas donner l'impression d'être lourd lorsque l'on commence à enrouler le véhicule dans les virages. Mais il ne donne pas non plus l'impression d'être autre chose, car il y a un manque de communication entre les roues avant et le conducteur. Lorsque j'ai pris la voiture sur l'un de mes itinéraires préférés pour tester la maniabilité, je me suis retrouvé à corriger plusieurs fois dans un virage, parce qu'il est très difficile de juger ce train avant flou et de savoir comment il va réagir à vos sollicitations.

Il est possible d'ajouter un peu de poids à la direction (via l'écran d'infodivertissement), mais il n'y a pas d'autres modes de performance disponibles. Il existe toutefois un mode tout-terrain, qui permet à la voiture de se faufiler à faible vitesse – le mode est disponible jusqu'à 40 km/h – sans aucune sollicitation de l'accélérateur ou du frein, de sorte que le conducteur n'a plus qu'à se concentrer sur la direction. Ce mode améliore encore les performances de la V60 dans les situations plus glissantes, qui, il faut le dire, sont déjà très bonnes grâce au réglage intelligent de la traction intégrale.

La conduite, quant à elle, est digne d'une voiture de luxe, seules les imperfections les plus graves de la route provoquant des réverbérations dans l'habitacle.

Points forts Turbocompresseur, compresseur volumétrique + système hybride

Turbocompresseur, compresseur volumétrique + système hybride Conduite bien maîtrisée

Conduite bien maîtrisée Stabilité en tout-terrain Points faibles Direction un peu floue

Direction un peu floue Il faut un certain temps pour prendre de la vitesse

Il faut un certain temps pour prendre de la vitesse La version CC ne dispose pas de l'option Recharge PHEV

Volvo V60 Cross Country 2023 - Boite à vitesse | Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur la Volvo V60 Cross Country 2023 :

CC ou pas CC ?

Si vous aimez son allure robuste et ses capacités tout-terrain légèrement accrues - ainsi que son côté plus aventurier - alors la CC constitue un bon choix. En revanche, si c'est la puissance que vous recherchez, le modèle Recharge, plus outillé pour une utilisation sur route, est la solution. Cette version est plus puissante et dotée d'un système hybride rechargeable. Il peut rouler en mode électrique dans des circonstances moins exigeantes, comme dans les embouteillages en ville.

Quelle a été la consommation de carburant de la Volvo V60 CC lors de notre essai ?

Lors de ses essais, Ressources naturelles Canada a relevé une consommation de 9,0 L/100 km en cycle combiné pour la V60 CC. Lors de notre conduite, qui s'est déroulée dans des températures froides et hivernales, nous nous sommes rapprochés de ce chiffre avec 9,8 L/100 km.

Volvo V60 Cross Country 2023 - Arrière | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

En fin de compte, le message de Volvo est plutôt confus. D'une part, les familiales – et plus particulièrement les familiales à traction intégrale – sont vantées pour leur maniabilité par rapport aux VUS. Dans le cas de cette familiale, ce n'est pas tout à fait le cas, car la direction donne l'impression que le véhicule est plus grand qu'il ne l'est en réalité.

D'un autre côté, le groupe motopropulseur reste quelque chose d'extraordinaire et il y a cet avantage d'avoir plus d'espace à l'intérieur que dans le XC60. Elle remplit donc certaines conditions – et si nous sommes honnêtes, sa conduite, son groupe motopropulseur et son espace intérieur sont probablement plus importants pour la plupart des acheteurs que la tenue de route d'une voiture de sport –, mais pas toutes. L'argument en sa faveur par rapport à un VUS plus populaire n'est donc pas aussi clair qu'il pourrait l'être.

Volvo V60 Cross Country 2023 - Logo | Photo : D.Heyman

Cela dit, je sais que je l'aurais quand même préféré au XC60 sans hésiter. Il est tellement facile de l'aimer que ses défauts deviennent le genre de bizarreries avec lesquelles on apprend à composer – et même à se réjouir – de ce que l'on aime.

La V60 CC va-t-elle ramener les familiales au bord du gouffre ? Eh bien, non. Il s'agit toutefois d'un pied solide mis en avant par Volvo et l'on pourrait même dire qu'il s'agit d'un point de vue unique sur les multisegments qui ont commencé à lui voler la vedette, ainsi qu'à d'autres familiales, il y a tant d'années de cela. Si vous envisagez d'acheter un VUS, soyez un rebelle ! Jetez un coup d'œil à la Volvo Cross Country.