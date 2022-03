Photo : D.Heyman Volvo V90 CC 2022, avant

Auto123 met à l’essai la Volvo V90 Cross Country 2022.

La Volvo V90 Cross Country revient pour 2022 avec quelques changements, dont au moins un assez important. Peu importe si les grandes familiales comme celle-ci sont incroyablement rares, le fait que, malgré tout le travail de développement de Volvo en matière de véhicules électriques (y compris sa marque Polestar) et l'offre de VUS et de multisegments toujours plus imposants, la grande familiale V90 continue d'occuper une place dans la gamme, relève carrément du miracle.

Certes, c'est probablement parce que les familiales sont encore très appréciées en Suède et dans les pays voisins. Voyagez en Suède, et vous verrez un grand nombre de Volvo, et beaucoup d'entre elles sont des V90 ou des V60 plus petites.

La particularité de cette V90, cependant, est qu'elle possède deux attributs importants qui attirent à la fois les acheteurs de multisegments et d'hybrides/de véhicules électriques.

Le premier est en fait un mélange de caractéristiques incluses dans la désignation Cross Country de cette V90 particulière. Elle est plus haute que la V90 régulière avec ce revêtement en plastique autour des roues et des bas de caisse et est équipée de série d'une traction intégrale. Ces caractéristiques devraient séduire les amateurs de multisegments.

Les adeptes des véhicules électriques, quant à eux, seront intéressés par la nouvelle désignation « B6 », qui remplace la nomenclature « T6 » des années précédentes. Cela signifie que la V90 est dorénavant une voiture hybride et qu'elle est équipée d'un moteur électrique de 48V. Ce moteur ne permet pas à la voiture de rouler à pleine puissance électrique comme les modèles Recharge, mais il contribue à stimuler l'accélération et c'est ainsi que le compresseur de suralimentation obtient sa puissance; il n'a plus besoin d'utiliser les chevaux fournis par le moteur. Le résultat est une progression plus rapide, plus douce et plus efficace.

Photo : D.Heyman Volvo V90 CC 2022, profil

Heureusement, le style de la V90 n'a pas beaucoup changé et elle demeure l'une des plus belles voitures utilitaires sur le marché à l’heure actuelle. Vous avez toujours les feux de détresse et les feux arrière verticaux caractéristiques de la marque, ainsi que des jantes bicolores de 20 pouces qui ont fière allure même lorsqu'elles sont recouvertes de gros pneus d'hiver. Et bien que je sois normalement friand de couleurs vives sur les voitures, la couleur Gris Tonnerre de mon modèle d'essai ne me dérange pas, car elle rappelle la peinture utilisée sur la Polestar 2 futuriste.

Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de couleurs vives disponibles pour la V90. Vous ne pouvez pas obtenir n'importe quelle nuance de rouge, par exemple, même si l'une des plus grandes concurrentes de la CC, la Mercedes-Benz E 450 All Terrain, propose une option de couleur rouge vif qui paraît vraiment bien.

Il est probable que cela soit dû au fait que, bien que la V90 soit un modèle de luxe, Volvo est l'un des plus petits constructeurs dans le créneau haut de gamme, et qu'il ne peut pas aller jusqu'au niveau supplémentaire de personnalisation comme le studio Designo de Mercedes ou le programme Individual de BMW. Donc, ce sont les couleurs, à prendre ou à laisser.

Photo : Volvo Volvo V90 CC 2022, intérieur

À l'intérieur, la familiale Volvo est un bon mélange de luxe et de la simplicité moderniste de cette autre célèbre exportation suédoise, les meubles Ikea. La V90 reçoit des insertions en bois clair, une bonne dose d'aluminium sur les interrupteurs et autres garnitures, des haut-parleurs Bang & Olufsen ornés de bijoux – y compris le désormais habituel haut-parleur rond au sommet du tableau de bord – et un système d'infodivertissement à écran tactile vertical de neuf pouces.

Les sièges, comme c'est devenu la norme pour Volvo depuis des décennies, sont très confortables, offrent un bon soutien et sont revêtus d'un cuir de grande qualité. Ils sont à la fois chauffés et refroidis et c'est fait de manière agréable et rayonnante, mais ils sont commandés par l'écran tactile qui n'est pas mon préféré. Je préférerais de loin une interface à boutons durs, mais j'ai l'impression que c'est une demande qui va rester sans réponse au fur et à mesure que les voitures vont se renouveler avec de plus en plus de technologies à bord.



La V90 se veut un endroit confortable à l'avant comme à l'arrière. Le dégagement pour la tête à l'arrière est un peu compromis, mais le toit ouvrant pleine longueur de série fait un excellent travail pour rendre l'endroit plus lumineux et je crois que les enfants qui occupent le plus souvent les sièges arrière seront beaucoup plus heureux dans un environnement plus lumineux qu'avec une hauteur de toit cathédrale. En ce qui concerne les sièges avant, tout ce que je demande, c'est qu'ils trouvent un moyen de mieux camoufler l'écart lorsque vous allongez le prolongateur de cuisse des sièges.

Photo : D.Heyman Volvo V90 CC 2022, écran multimédia

L'écran tactile permet également d'accéder à la dernière et (certains diraient) la plus grande nouveauté en matière de technologie automobile : Android Automotive.

À ne pas confondre avec Android Auto, Android Automotive est essentiellement un moyen d'intégrer de manière transparente votre appareil intelligent à votre voiture. Tout ce que vous avez à faire dans la V90, c'est de vous connecter à votre compte Google, et vous avez accès à de nombreuses fonctions et applications que vous avez appris à aimer : Spotify, les services de maison intelligente, Google Maps, etc. Le tout est disposé dans un quadrant agréable, et ne vous inquiétez pas, on est loin du système SYNC original de Ford qui était également basé sur un quadrant.

C'est une bonne décision pour Volvo, car si leur ancien système d'infodivertissement était autrefois le meilleur de sa catégorie, il n'a pas si bien vieilli, principalement parce qu'il est un peu lent à répondre et trop lourd en texte. Ils ont gardé quelques fonctionnalités en place avec la transition – il y a toujours un bouton d'accueil, et vous pouvez « glisser vers le bas » à partir du haut de l'écran pour accéder à quelques boutons directs.

Photo : D.Heyman Volvo V90 CC 2022, trois quarts avant

En plus du système hybride léger, la B6 est équipée d'un compresseur volumétrique et d'un turbocompresseur (le groupe motopropulseur B5, également nouveau, que l'on trouve sur d'autres Volvo, est uniquement turbocompressé). Ainsi, le compresseur fournit de la puissance dès que vous mettez le pied au plancher, tandis que le turbo prend le relais lorsque les gaz d'échappement nécessaires se sont accumulés.

Pendant ce temps, le système hybride léger fait son travail et transmet 295 chevaux et 310 lb-pi de couple aux quatre roues par l'entremise d'une transmission automatique à huit rapports. Il s'agit d'une belle automatique aux passages rapides (et elle devrait l'être compte tenu de la large bande de puissance), mais il est dommage qu'elle ne dispose pas – je répète : ne dispose pas – d'un mode manuel activé par des palettes. Normalement, cela ne me dérangerait pas trop dans une voiture non sportive, mais ici, elles m'ont manqué, car elle offre une conduite très axée sur la performance.

Mais cela n'enlève rien à ce qu'offre cette voiture. Elle s'élance de la ligne de départ avec brio, franchissant toutes les vitesses en succession rapide sans le moindre soupçon de décalage du turbo ou autre. Il s'agit simplement d'une accélération douce et linéaire qui démontre une fois de plus pourquoi la familiale est toujours une plateforme viable lorsqu'il s'agit d'un bon mélange de performances de transport de personnes et de conduite.

Comme elle est juchée un peu plus haut que sa variante régulière, on ressent un peu plus de roulis dans les virages, et juste un peu plus de plongée au freinage et d'accroupissement à l'accélération. Normalement, c'est ici que je dirais « si vous voulez une tenue de route et des performances un peu plus agressives, il y a toujours le modèle R-Design ou Polestar Engineered », mais je ne le ferai pas, car il n'y en a pas. Si vous voulez la V90, c'est celle-ci.

Photo : D.Heyman Volvo V90 CC 2022, trois quarts arrière

Les modifications apportées au châssis permettent toutefois d'assurer une excellente conduite sur les terrains difficiles. Dans mon cas, il s'agissait de routes de montagne enneigées avec un peu de passage à gué grâce à de la glace récemment fondue. La V90 a traversé tout cela avec brio, ne faisant que rarement patiner une roue alors qu'elle distribuait la puissance pour assurer une progression optimale. La hauteur de caisse plus élevée, quant à elle, m'a donné le genre de confiance normalement réservée aux VUS et aux véhicules multisegments. Maintenant, je ne me lancerais pas dans une aventure d'« overlanding » avec une telle voiture – pas sans quelques modifications substantielles, de toute façon –, mais pour la plupart des guerriers du week-end, acheter une voiture comme celle-ci ? Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut.

En parlant d'argent : dans cette configuration et avec un grand nombre d'options, le prix est d'un peu moins de 80 000 $. C'est une grosse somme, mais si l'on considère que la Mercedes-Benz susmentionnée et l'Audi A6 Allroad commencent toutes deux à 80 000 dollars et qu'elles se négocieront probablement à un niveau bien supérieur, la V90 Cross Country est une aubaine relative dans ce segment très pointu.

On aime

La nouvelle puissance hybride douce

Le look

Les capacités tout-terrain



On aime moins

Pas de palettes de changement de vitesse

Palette de couleurs discrètes



La concurrence principale

Audi A6 Allroad

Mercedes-Benz E 450 All-Terrain

Photo : D.Heyman Volvo V90 CC 2022, arrière