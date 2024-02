• Auto123 met à l’essai la Volvo V90 Cross Country 2024.

Tout d’abord, un aveu : nous adorons les familiales. Et en particulier la V90 Cross Country (CC). Élégante, confortable et plus spacieuse que bien des VUS du même format, elle se conduit aussi très bien. Notre modèle d’essai, Cross Country Ultimate, propose en plus quelques gâteries.

Volvo V90 Cross Country 2024 – quoi de neuf ?

Hormis l’offre d’un modèle gris métallisé, la V90 CC nous revient sans changement majeur pour 2024. La variante Cross Country est la seule version offerte en configuration V90 depuis la disparition du modèle régulier en 2022.

Fiche technique de la Volvo V90 Cross Country Plus 2024

Fiche technique de la Volvo V90 Cross Country Ultime 2024

La Volvo V90 Cross Country 2024 Photo : Volvo

L’extérieur

Les lignes élégantes de cette familiale surélevée demeurent dynamiques dans sa forme générale. Il est rare de voir une voiture aussi grande avec une ligne aussi équilibrée. Elle se dresse comme un pied de nez devant l’incessante marée de VUS qui déferle sur nous. Tout comme les modèles V60 et V60 Cross Country, la V90 défie les conventions et c’est tant mieux. Nous souhaiterions simplement trouver plus de véhicules de ce genre sur le marché.

L'habitacle de la Volvo V90 Cross Country 2024 Photo : Volvo

L’intérieur

La V90 est un bel exemple du style et de la discrétion suédoise. Elle est incontestablement luxueuse, mais ne s’en vante pas. Grâce à des matériaux somptueux, un grand espace pour les passagers et une capacité de chargement impressionnante, tout le monde y trouve son compte. Les sièges en cuir Nappa de notre version Ultimate sont un exemple à suivre au chapitre de l’ergonomie avec de nombreux réglages et une fonction de massage.

Les passagers arrière sont à l’aise, même si la ligne de toit basse fait qu’il est un peu difficile de se glisser à bord. En ce qui concerne le volume de chargement, vous avez droit à 571 litres avec les sièges remontés et 1954 litres avec la banquette arrière rabattus.

Aperçu de Volvo V90 Cross Country 2024 Photo : Volvo

Sécurité et technologie

La bonne réputation de Volvo en matière de sécurité est généralement bien méritée, et la V90 CC en est un exemple frappant. Le freinage d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie, la surveillance des angles morts et l’alerte de trafic transversal arrière sont inclus et fonctionne très bien.

Naviguer dans la technologie du V90 nécessite une courbe d’apprentissage. Cependant, le système multimédia basé sur Google offre une expérience intuitive, malgré quelques items que vous allez trouver enterrer dans un 2e menu.

Apple CarPlay est une option et fonctionne bien. Une configuration audio à 10 haut-parleurs est de série, mais le modèle Ultimate est livré avec une chaîne audio à 14 haut-parleurs, et les audiophiles peuvent opter pour un système audio Bowers & Wilkins à 19 haut-parleurs, comme notre modèle à l’essai.

Volvo V90 Cross Country 2024 grise Photo : Volvo

Conduite de la Volvo V90 Cross Country 2024

Volvo ne propose qu’une seule motorisation pour la V90 CC, un 4-cylindres turbo et suralimenté de 2,0 litres à hybridation légère, couplé à une transmission automatique à huit rapports et à la traction intégrale. La puissance est à 295 chevaux et le couple est de 310 lb-pi. La consommation de carburant est d’environ 10,5 litres/100 km.

Le rouage intégral est efficace, mais un peu lent. La réaction électronique met une demi-seconde à se mettre en marche et peut donner quelques sueurs froides dans les moments où vous avez besoin d’une réaction instantanée. Audi fait mieux à ce chapitre. Le système à hybridation douce améliore performances et kilométrage, une harmonie entre puissance et économie. Les nombreuses aides électroniques à la conduite procurent une paix d’esprit au volant. Il y a à l’occasion quelques bips-bips agaçants, mais les systèmes ne sont pas trop intrusifs.

Notre suspension arrière pneumatique rendait la conduite particulièrement feutrée. La direction assistée électrique et le système Pilot Assist révèlent une symbiose fluide avec la route, procurant une expérience de conduite sans égale.

Notre seul bémol se trouve avec les pneus de 21 pouces. La grande dimension des pneus est devenue un problème dans la neige abondante du début de l’année, car l’espace entre la roue et les puits d’ailes est minuscule. En roulant dans une tempête, des vibrations intenses dans le volant et tout le véhicule ont rendu la conduite très désagréable. C’est pourquoi nous vous conseillons les plus petits pneus qui feront de l’excellent travail.

Profil de la Volvo V90 Cross Country 2024 Photo : Volvo

Le mot de la fin

Pour les inconditionnels de Volvo, la V90 Cross Country est une ode à l’excellence, bien que quelques réserves subsistent. Explorez également les offres d’Audi ou de Mercedes pour un choix éclairé. La V90, telle une muse mécanique, continue de défier les conventions, éveillant l’âme automobile.

Les prix de la Volvo V90 Cross Country 2024

La Volvo V90 CC est offerte à un prix de base de 77 050 $. Elle n’est pas bon marché, mais son prix se compare avec ceux de rivaux bien établis. En ajoutant les options de notre version Ultimate, comme les roues de 21 pouces à 1475 $, la suspension arrière pneumatique avec châssis actif à 2355 $ et la chaîne audio Bowers & Wilkins à 3750 $, la voiture coûtera 84 625 $, en plus des frais de transport et préparation de 2620 $.

Évaluation de la Volvo V90 Cross Country 2024

- Performance : 8/10

- Espace à bord : 9/10

- Technologie/Sécurité : 9/10

- Économie : 8/10

- Valeur globale : 8/10

Points forts Familiale élégante avec capacité de VUS

Familiale élégante avec capacité de VUS Intérieur de qualité et confortable

Intérieur de qualité et confortable Grand espace de chargement

Grand espace de chargement Excellentes évaluations de sécurité et fonctionnalités Points faibles Les roues de 21 pouces affectent la qualité de conduite

Les roues de 21 pouces affectent la qualité de conduite Écran d'infodivertissement un peu confus

Écran d'infodivertissement un peu confus Ligne de toit qui réduit un peu l’espace à l’arrière

Ligne de toit qui réduit un peu l’espace à l’arrière Un espace pour les jambes plus généreux à l’arrière dans une S90

Design extérieur de la Volvo V90 Cross Country 2024 Photo : Volvo

Les concurrents de la Volvo V90 Cross Country 2024

- Audi A6 all-road

- Mercedes Classe E wagon

Conditions de l’essai

- Les conditions météo : les quatre saisons en une semaine. De la pluie à la neige abondante

- Type de route : 50 % ville, 50 % autoroute

- La vitesse : la majorité des trajets entre 80 et 115 km/h

- La durée de l'essai : trois semaines durant le congé des fêtes