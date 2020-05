Auto123 met à l’essai le Volvo XC90 T8 2020.

Il existe plusieurs formes de luxe. Les VUS Allemands sont plus cliniques, aseptisés, propres, sans bavure, avec une pointe de sport. Les Américains aiment en jeter plein la vue, mais n’offrent pas grand-chose au chapitre de la performance. Les Suédois aiment les choses simples, épurées, et sans cérémonie. La performance, oui, mais elle doit rester discrète comme le reste du véhicule.

Introduit pour la première fois en 2003 et remanié en une deuxième génération en 2016, le XC90 est le plus grand VUS de Volvo. Pour 2020, Volvo apporte des modifications mineures avec une batterie légèrement plus grande pour le modèle T8 PHEV qui donne quelques kilomètres de plus en autonomie, mais rien de marquant.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Volvo Volvo XC90 T8 R-Design 2020, sur la route

Un moteur en trois variantes

Volvo propose le XC90 en version Momentum, R-Design et Inscription. Volvo suit la politique du moteur unique. Tous les modèles sont ainsi équipés d’un 4 cylindres 2 litres turbo qui produit dans la version T5, 250 chevaux. La version T6 ajoute un compresseur au turbo pour 316 chevaux. Notre modèle à l’essai le T8 hybride branchable offre une puissance de base de 333 chevaux à laquelle s’ajoute un moteur électrique de 87 chevaux pour une puissance utilisable de 420 chevaux et un couple généreux de 472 chevaux.

Si vous pensiez qu’un petit moteur de deux litres allait souffrir face à un gros véhicule, vous serez confondus après seulement quelques mètres sur la route. La transmission intégrale et la boîte automatique à 8 vitesses sont de série dans toutes les configurations.

Photo : Volvo Volvo XC90 T8 R-Design 2020, avant

Équipement de série

Vous trouverez en équipement de série un régulateur de vitesse, un contrôle actif du bruit, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, une radio satellite, un climatiseur automatique à quatre zones, un toit ouvrant panoramique, une sellerie en similicuir, des sièges avant chauffants/réglables électriquement avec support lombaire et un volant garni de cuir, l'arrêt/démarrage automatique du moteur, un hayon électrique, des essuie-glaces à détection de pluie, des phares antibrouillard, des phares adaptatifs à DEL avec lave-glace et des feux de virage.

Parmi les éléments de sécurité, vous avez droit à l'atténuation des collisions frontales, l'assistance au maintien de la trajectoire, une caméra d'assistance au stationnement, l'assistance au stationnement avant et arrière et la surveillance de la pression des pneus.

Notre modèle à l’essai, qui compte l’ensemble R-Design, offrait en plus un système de navigation, des informations sur les panneaux de signalisation, des pare-soleil latéraux arrière, une sellerie en cuir, des sièges sport avec extensions lombaires et coussins à quatre positions, des palettes de changement de vitesse, un levier de vitesse en cuir, des repères de style R-Design et des roues de 20 pouces. Nous avions aussi à un groupe d’option qui comprenait en plus des essuie-glaces chauffants, un détecteur d’angles morts, un volant chauffant et des sièges arrière chauffants, des appuie-tête arrière rabattables électriquement.

Photo : Volvo Volvo XC90 T8 R-Design 2020, intérieur

Photo : Volvo Volvo XC90 T8 R-Design 2020, sièges première rangée

Des sièges d’un grand confort

Parmi les éléments qui nous ont impressionnés, il faut mentionner le confort des sièges, une référence dans l’industrie, le silence de roulement et la finition simple et épurée. De plus, le modèle est spacieux avec une bonne fenestration qui amène beaucoup de lumière et une excellente visibilité. Parmi les choses qui nous ont moins impressionnées, le moteur un peu rugueux, la suspension sèche et l’écran tactile.

Parlons un peu des points positifs. Si vous avez le dos fragile comme bien des gens, il faut considérer Volvo dans vos choix de véhicules. L’ergonomie est un exemple dans le domaine. Le dessin de l’habitacle est simple et de bon goût comme les meubles Ikea. On retrouve ici l’ADN des produits Volvo qui est demeuré intact malgré la prise en charge de la marque par la compagnie chinoise Geely.

Ce qui est moins plaisant est la manipulation de l’écran à la verticale plus compliquée que conviviale. Il faut balayer l’écran du doigt de gauche à droite ou droite à gauche pour tomber dans des sous-menus. Un système inutilement compliqué qui oblige à quitter les yeux de la route pour trouver l’élément recherche ou comme j’ai été obligé de le faire me tasser sur le bas-côté pour prendre deux minutes afin de trouver une station de radio.

Photo : Volvo Volvo XC90 T8 R-Design 2020, système multimédia

Beaucoup de puissance et peu d’autonomie

Si vous roulez sur un chemin parfaitement lisse, vous allez adorer la conduite. Elle se détériore un peu sur chemins plus difficiles. Avec l’ajout de batteries, la version T8 fait pencher la balance à 2 303 kilos, une masse substantielle qui devrait, en principe, hypothéquer le véhicule. Il est clair que l’on sent le poids, mais le VUS demeure très réactif et fermement planté au sol. La conduite n’est pas sportive, ni même dynamique, mais il est capable d’aller vite et de rester en contrôle.

La direction est précise et vous pouvez choisir par 4 modes de conduite dont un hybride, un eco et un sport qui régénère l’autonomie des batteries. Un mot à ce sujet, il vous sera difficile de faire plus de 30 km avec une pleine charge.

Considérant un prix qui dépasse les 85 000$, cela semble bien peu quand vous avez des véhicules comme une Honda Clarity qui dépasse les 80 km pour la moitié du prix. Une bonne note toutefois pour la consommation moyenne qui n’a pas dépassé les 8,2 litres aux 100 km pour un véhicule aussi lourd, c’est très bien.

Photo : Volvo Volvo XC90 T8 R-Design 2020, trois quarts arrière

Conclusion

Volvo, c’est une autre vision du luxe. Une puissance qui sert de support au confort et non à la performance. Une zénitude qui provient d’un bien-être intérieur crée par l’habitacle silencieux et confortable. Il faut avoir les poches bien garnis et être prêt à amortir une bonne dépréciation si vous en faites l’achat d’où notre recommandation d’en faire la location, mais vous ne serez pas déçu.

On aime

Grand silence de roulement

Excellente visibilité

Sièges très confortables

Phares à la DEL puissants

On aime moins

Écran tactile compliqué

Mécanique qui manque de raffinement

Faible autonomie en mode électrique

La concurrence principale

Acura MDX

Audi Q7

BMW X5

Cadillac XT6

Lincoln Aviator

Mercedes-Benz GLE