• Voici le classement des véhicules neufs ayant la meilleure valeur résiduelle après un an.

C’est connu, à l’achat d’un véhicule neuf, ce dernier perd rapidement de la valeur sur le marché. C’est vrai pour la première année, mais aussi pour sa deuxième et sa troisième. Ça se stabilise un peu par la suite, mais la perte est graduelle et irréversible.

Les analyses de marché nous permettent de connaître le pourcentage qu’un modèle perd après une, deux ou trois années sur le marché. Dans certains, c’est catastrophique, comme on vous le rapporte dans notre article sur les pires valeurs résiduelles.

Cependant, en d’autres cas, c’est beaucoup mieux, et d’autant plus depuis la pandémie et la crise de la chaîne d’approvisionnement qui a suivi. Les choses se replacent tranquillement toutefois, mais il y a encore des modèles qui offrent une excellente valeur de revente.

Une étude réalisée par le groupe iSeeCars nous permet d’en apprendre plus sur ceux qui font le mieux.

En tête de lice, on retrouve le Land Rover Range Rover, ce qui est un peu étonnant considérant que ce modèle ne profite pas de la meilleure réputation en matière de fiabilité. Cependant, il jouit d’une aura qui le rend presque mythique aux yeux de plusieurs. Voilà pourquoi il trône au sommet, lui qui ne perd pas de valeur lors de sa première année sur le marché. De fait, à l’analyse des modèles vendus après une année, on s’aperçoit que son prix grimpe de 2,8 % sur le marché de l’occasion, soit un peu plus de 4000 $ américains.

Kia Rio 2022 | Photo : Kia

En deuxième position vient la Kia Rio, qui n’est déjà plus au catalogue. Il faut croire que plusieurs consommateurs sont toujours à la recherche d’une petite voiture abordable. Elle voit sa valeur prendre 0,1 % lors de sa première année sur le marché.

En troisième place, un autre modèle mythique, soit le Mercedes-Benz Classe G, qui ne perd que 2,3 % lors de sa première année. En quatrième et en cinquième place, le Ford Maverick et le Ford Maverick hybride, qui ne sacrifie que 4,1 et 4,4 % de leurs valeurs initiales respectives après 12 mois sur la route.

Ça complète notre top 5.

Toyota RAV4 SE 2022 | Photo : Toyota

Par la suite, on a droit à une parade hybride alors que quatre des cinq prochains modèles sont pourvus de ce type de motorisation. En sixième place, le Toyota Sequoia hybride (4,6 %), suivi des Toyota Corolla et Toyota RAV4 hybrides (4,6 et 5,0 %, dans l’ordre).

Une voiture connue se campe à la neuvième place avec un recul de seulement 5,3 % de ses ventes, soit la Honda Civic. Le Kia Sportage hybride ferme la marche avec un recul de seulement 5,9 %.

Deux choses sautent aux yeux. Les modèles mythiques conservent toujours leur valeur, tout comme les véhicules hybrides qui représentent toujours des choix intéressants et sensés pour les consommateurs.

Si vous êtes sur le point de changer de véhicules, un des modèles apparaissant sur cette liste est assurément à considérer.