BMW doit rappeler plus d’un million de véhicules

BMW doit y aller d’un rappel massif, soit plus d’un million de véhicules en raison d’un risque d’incendie associé à ces derniers. Cette nouvelle campagne n’est pas à confondre avec celle qui avait touché 1,4 million de modèle pour un problème similaire en 2017.

Vous vous en doutez sûrement, plusieurs produits sont touchés. Le tableau qui suit vous les présente avec leurs dates de production. Ces dernières sont importantes, car elles touchent la période problématique reliée à la naissance du modèle.

Modèles Dates de production

Série 1 coupé 8 novembre 2007 au 4 octobre 2013

Série 1 décapotable 12 novembre 2007 au 9 octobre 2013

Série 3 coupé 10 mai 2006 au 26 juin 2013

Série 3 berline 1er février 2005 au 16 décembre 2011

Série 3 familiale 14 juin 2005 au 29 mai 2012

Série 3 décapotable 28 novembre 2006 au 1er octobre 2013

X3 12 avril 2006 au 24 août 2010

Série 5 berline 28 janvier 2005 au 17 décembre 2009

Série 5 familiale 19 janvier 2005 au 22 février 2007

X5 23 mai 2006 au 18 mars 2010

Z4 coupé 18 avril 2006 au 11 août 2008

Z4 roadster 28 avril 2005 au 23 août 2011

Et pourquoi doit-on rappeler ces véhicules ? Le problème est une pièce (réchauffeur de soupape) du système PCV (ventilation positive du carter). Selon ce que raconte BMW, il est possible que celle-ci n’ait pas été produite selon les exigences transmises au fournisseur. Des irrégularités pourraient entraîner un court-circuit, ce qui provoquerait une surchauffe de la valve PCV. Si cela survient, le risque d’incendie est plus élevé.

Le fournisseur en question est Mahle International GmbH. Cette entreprise est la principale productrice de pièces pour moteurs à combustion sur la planète.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!



Concrètement, 917 106 unités sont rappelées aux États-Unis. Seulement 1 % des modèles seraient porteur du défaut de fabrication. Le site Bloomberg, qui cite un porte-parole de BMW, ajoute que 98 000 modèles sont concernés au Canada, 18 000 autres en Corée du Sud.

BMW aurait déjà informé les concessionnaires à ce propos. La compagnie informerait les propriétaires d’ici le 25 avril 2022.