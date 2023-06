Coussins Takata : quelque 90 000 BMW 2000-2006 visés

• BMW demande à quelque 90 000 propriétaires de plus vieux véhicules de cesser de le conduire.

• Les véhicules en question sont toujours équipés de coussins gonflables Takata.

• Au Canada, la mesure touche 38 000 véhicules/propriétaires.

Au cours des dernières semaines, Honda et Ford ont demandé aux propriétaires de certains véhicules plus âgés de cesser de les conduire. La raison ? Ces derniers sont toujours équipés des fameux coussins gonflables Takata, responsables de la mort de plus de 30 personnes à travers le monde.

Aujourd’hui, c’est au tour de BMW d’y aller d’une recommandation similaire. Cette fois, ce sont environ 90 000 propriétaires qui sont visés en Amérique du Nord, dont 38 000 au Canada. C’est simple, la compagnie les exhorte de ne pas conduire leur modèle avant de faire remplacer les coussins gonflables.

Jusqu’ici, la firme allemande estime que 87 % de ses véhicules équipés des coussins défectueux ont été réparés. Elle souhaite ardemment que les 13 % restant le soient dans les plus brefs délais.

Rappelons que lesdits coussins peuvent exploser s’ils sont déployés après une exposition prolongée à une chaleur et à une humidité élevées. Au passage, ils projettent des fragments métalliques qui peuvent s’avérer mortels.

La crise des coussins Takata a déclenché la plus grande série de rappels de l’histoire de l’automobile mondiale, touchant environ 34 marques et des millions de véhicules. Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration,), l’équivalent de Transports Canada, au moins 25 décès et plus de 400 blessés ont été répertoriés seulement aux États-Unis en raison de ce défaut.

BMW M3 coupe 2002 Photo : BMW

Concernant les BMW qui sont touchés par la demande de ne pas les conduire, il s’agit des modèles Série 3 des années 2000 à 2006, y compris la M3, de la Série 5 des années 2000 à 2003, incluant la M5, ainsi que le X5 des millésimes 2000 à 2004.

Sur le site américain du constructeur, le rappel concernant les coussins touche aussi les modèles de la Série 1, ainsi que les X1, X3, X5 et X6 fabriqués au cours de certaines années.

« Nous ne saurions trop insister sur l’urgence pour nos clients de prendre cet avertissement au sérieux. Nous savons que ces coussins deviennent de plus en plus dangereux avec le temps. C’est pourquoi nous prenons une nouvelle mesure pour retirer ces pièces de nos véhicules. Les clients doivent garer ces véhicules immédiatement et prendre quelques instants pour vérifier si leur véhicule est sûr pour eux et les membres de leur famille », a déclaré via un communiqué Claus Eberhart, le vice-président du service après-vente de BMW Amérique du Nord. « La réparation de ces véhicules est rapide, facile à organiser et entièrement gratuite ».

Si vous connaissez des gens qui sont propriétaires de ces véhicules, transmettez-leur l’information. Ensemble, nous pouvons peut-être sauver des vies.