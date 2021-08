La Chevrolet Corvette Z06 va faire ses débuts le 23 octobre

À chaque renouvellement de la Corvette, aussitôt que le modèle fait ses débuts, l’attention se tourne vers la variante de performance Z06 qui se pointe toujours un peu plus tard.

En raison de la pandémie, cette attente paraît interminable auprès des passionnés de cette voiture, mais ils vont désormais pouvoir inscrire une date à leur calendrier ; la Chevrolet Corvette Z06 sera présentée le 23 octobre prochain.

Pour annoncer la nouvelle, Chevrolet a confirmé la date en partageant une première photo officielle montrant une édition de course (C8.R) à côté d’une Z06 ayant bien sûr revêtu sa combinaison de camouflage.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!



Une vidéo a également été partagée, montrant le prototype Z06 en train de rouler sur différents circuits européens, dont le Nürburgring et le Circuit de la Sarthe, où la C8.R participera aux 24 heures du Mans.

Quant à ce que la Z06 va nous proposer, les rumeurs parlent de la présence du moteur de la version de course précitée, soit un V8 de 5,5 litres doté d’un vilebrequin à surfaces plates. Le modèle de production devrait développer plus de 600 chevaux.

La suite et les détails le 23 octobre.