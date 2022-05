La nouvelle est tombée ; la Chevrolet Corvette Z06 2023 va agir à titre de voiture de tête des 500 miles d’Indianapolis, une des plus célèbres courses automobiles courues sur la planète.

Il s’agit de l’épreuve reine de la série IndyCar.

La version qui sera utilisée ne sera pas une Z06 ordinaire, mais bien une édition spéciale 70e anniversaire. Le modèle a été annoncé en janvier et marque le 70e anniversaire de la présentation de cette icône sur le marché en janvier 1953.

Pour ceux qui veulent voir le modèle en action, la course sera diffusée le dimanche 29 mai sur le célèbre anneau d’Indianapolis. C’est l’ancienne pilote de la série, Sarah Fisher, qui aura l’honneur de prendre le volant du modèle. Elle a déjà occupé ce rôle dans le passé.

Sarah Fisher sera l’une des premières personnes n’étant pas associées à General Motors à prendre le volant de la nouvelle Z06. Dotée d’un moteur V8 de 5,5 litres à vilebrequin plat, similaire au moteur de la voiture d’endurance C8.R, la Z06 propose une puissance de 670 chevaux (8400 tours/minute) et un couple maximal de 460 lb-pi (6300 tours/minute). Elle génère sa puissance maximale par le biais du régime moteur et non par induction forcée. Le son du modèle est unique, mais il sera probablement enterré par le bruit des 33 voitures qui vont s’aligner derrière lui.

Photo : Chevrolet La Chevrolet Corvette Z06, trois quarts arrière

L’unique transmission offerte est une boîte automatique à huit rapports et à double embrayage et la puissance est évidemment envoyée aux roues arrière. Les performances n’ont pas encore été publiées, mais on s’attend à un temps de moins de 3 secondes au 0 à 100 km/h.

Les détails concernant les prix sont attendus. Le modèle devrait faire ses débuts avant la fin de la présente année. Pour les amateurs, ce sera la première vraie occasion de voir cette version en action.

Pour les férus d’histoire, ce qui est intéressant avec cette autre apparition de la Corvette à la tête d’une épreuve des 500 miles d’Indianapolis, c’est de savoir que le modèle ajoute à sa riche association avec la course. En fait, aucun autre véhicule n’a occupé le rôle de voiture de tête aussi souvent que la Corvette. Concrètement, ce sera la 19e fois de l’histoire en 70 ans. Ce qui est plus impressionnant, c’est que le modèle a mis 25 ans avant d’être invité à le faire une première fois, soit en 1978.

Quant à Chevrolet, ce sera une 33e apparition. Incroyablement, lorsqu’on recule dans le temps, on trouve les frères Chevrolet (Louis, Arthur et Gaston), comme pilotes lors des premières courses. Gaston Chevrolet a remporté les 500 miles d’Indianapolis en 1920.

Photo : Chevrolet La Chevrolet Corvette Z06, de haut