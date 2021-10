Voilà, c’est fait, Chevrolet a enfin présenté la nouvelle génération de la version Z06 de sa Corvette. On le savait, mais c’est maintenant confirmé, la variante devient la plus puissante de l’histoire du modèle.

Commençons par la question qui était sur toutes les lèvres avant le dévoilement officiel, soit la puissance. Eh bien, cette Z06 va cracher 670 chevaux, le tout grâce à un moteur V8 de 5,5 litres à aspiration naturelle et à vilebrequin à surface plane. Tout cela en fait le bloc V8 à aspiration naturelle le plus puissant jamais installé dans une voiture de série. Même la Cadillac CT5-V Blackwing, qui profite d’une mécanique suralimentée, n’offre que 668 chevaux (!).

« La nouvelle Corvette Z06 définit la super voiture américaine. Elle s’appuie sur le design distinctif et la dynamique révolutionnaire introduits par la Corvette à moteur central et les élèves pour offrir une capacité sur piste raffinée, mais sans compromis avec des performances de classe mondiale. » - Mark Reuss, président de GM

Cette Corvette, plus large, plus rapide et plus bruyante, est proposée avec plusieurs ensembles aérodynamiques, allant de celui adapté à la conduite sur route ou encore à un autre qui met l’accent sur la performance pour ceux qui vont rouler leur voiture sur piste. La Corvette Z06 compte aussi sur des jantes en fibre de carbone, des freins en carbone céramique et un châssis entièrement revu et corrigé pour mettre la performance pure à l’avant-plan.

La production de la voiture devrait être lancée à l’été 2022.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 2023, profil

Si une chose « déçoit », c’est le couple à 460 livres-pieds. En fait, c’est que les amateurs en attendaient un peu plus, surtout que celui de la CT5-V Blackwing est plus généreux à 659 livres-pieds. En revanche, aucun autre moteur de la marque n’a la capacité de voir son compte-tours monter à 8600 tours/minutes, ce qui sera la norme avec cette Corvette Z06. De fait, la puissance maximale de la Z06 est atteinte à 8400 tours/minute.

« Au-delà de la puissance, le nouveau moteur LT6 est conçu pour compléter tous les aspects de l’expérience de performance de la Z06 sur circuit. De sa ligne rouge à 8600 tours/minute à son système de lubrification à carter sec de type course, en passant par ses systèmes d’induction et d’échappement méticuleusement réglés, ce moteur dégage un caractère entièrement nouveau et émotionnel. La clé de la capacité de performance du moteur LT6 est un ensemble rotatif léger à faible inertie, ancré dans un tout nouveau vilebrequin à surface plane qui, avec une course relativement courte (la distance parcourue par chaque ensemble piston/tige de connexion à chaque rotation du vilebrequin), permet au moteur de tourner à son régime maximal. »

En gros, on parle d’un moteur qui produit de la puissance à haut régime, mais qui a été conçu spécifiquement pour fonctionner à ces vitesses pendant de longues périodes. Sur un circuit, les moteurs sont censés fonctionner une grande partie du temps au sommet de leur bande de puissance ou à proximité. C’est là que la transmission à double embrayage à huit rapports (améliorée) de la Z06 entre en jeu. Plus le moteur dispose de rapports de vitesse, plus la courbe de puissance est exploitable.

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 2023, trois quarts arrière

Mais ce moteur assemblé à la main n’est pas tout. Si l’architecture de base du châssis et de la suspension de la C8 régulière est conservée, de nombreux composants ont été renforcés ou améliorés, notamment le système de suspension adaptative Magnetic Ride. Les freins sont plus gros, avec des rotors de 14,6 pouces de diamètre à l’avant et de 15 pouces à l’arrière. Les unités Brembos de base de la Z06 sont équipées d’étriers à six pistons, tandis que la Stingray standard en reçoit quatre.

Quant aux ailes, elles sont plus larges pour accueillir des jantes et des gommes de plus grande dimension. On va retrouver des pneus de taille 275/30ZR20 à l’avant et de format 345/25ZR21 à l’arrière. Le tout élargit la voiture 3,6 pouces. Ce n’est pas rien. Les pneus Michelin Pilot Sport 4S sont de série, tandis que des versions Sport Cup 2 seront livrables avec l’ensemble Z07. Le reste de la carrosserie a été conçu avec des améliorations fonctionnelles similaires. Les ouvertures plus grandes du bouclier avant alimentent des systèmes de refroidissement renforcés pour le moteur et la boîte de vitesses, une partie de l’air étant également détournée pour refroidir les freins.

Et pour ceux qui voudront exploiter à fond leur Z06 sur la piste, deux ensembles aérodynamiques seront proposés.

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 2023, intérieur

Nous pourrions continuer longuement, car le communiqué de presse de Chevrolet concernant cette Z06 est un véritable roman. En fait, ce qui est à retenir, c’est qu’on obtient la Corvette la plus puissante de l’histoire et que sa mécanique sera aussi la plus unique avec sa capacité à chanter dans les hauteurs du compte-tours.

La version de base de la Corvette était déjà un tour de force. On ne peut qu’imaginer à quel point la version Z06 va mener au septième ciel quiconque aura la chance d’en prendre le volant. Le comportement promet d’être exaltant.

Pour les prix, il faudra bien sûr patienter avant de tout savoir, mais on sera fixé à l’été 2022.

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette Z06 2023, arrière