À partir de votre trajet quotidien aux économies globales d'une voiture électrique ? Voici comment déterminer si un véhicule électrique est un bon choix pour vous. Depuis que Toyota a poussé le segment hybride dans le courant dominant avec sa Prius, le monde de l'électrification automobile est à la vitesse supérieure. Les voitures électriques ne sont pas nouvelles, car elles remontent aux années 1800 et rivalisaient avec les premières voitures à essence. Aujourd'hui, la voiture électrique est présente chez beaucoup de constructeurs neufs, mais commence également à arriver sur le marché de l'occasion. Donc plusieurs tarifs s'offrent à nous si nous désirons acquérir un véhicule électrique. Mais la question persiste, "est-ce qu'un véhicule électrique me convient ?" Considérations à faire avant d'acheter un véhicule électrique Lorsque vous envisagez un véhicule électrique il y a une multitude de facteurs à prendre en compte, allant de votre trajet quotidien à la météo en passant par votre style de vie et plus encore. Voici quelques-unes des considérations clés et comment elles affectent votre décision d'acheter un véhicule électrique. · Trajet quotidien Votre trajet quotidien est le facteur n ° 1 pour savoir si un véhicule électrique vous convient ou non, car cela reste l'un des problèmes les plus importants du segment. La plupart des acheteurs souffriront d'anxiété d'autonomie - la peur de manquer de batterie sur la route - bien que la plupart des autonomies dépassent maintenant facilement 125 km d'autonomie.

o 65 km ou moins

Si votre trajet quotidien pour vous rendre au travail est de 65 km ou moins, vous parcourrez moins de 130 km par jour avec votre véhicule électrique. Même le modèle de base actuel de la Mazda MX-30, l'un des véhicules électriques à plus courte autonomie avec seulement 200 km en Europe ou 160km en Amérique du Nord, aura encore entre 30 et 70 km d'autonomie après une journée complète de trajet.

Même dans les conditions hivernales que l’on peut retrouver dans le nord de l’Europe ou au Canada, les véhicules électriques vont perdre environ 12% d’autonomie. Ainsi, si votre trajet quotidien est de 65 km ou moins, un véhicule électrique pourrait vous convenir.

o 65 à 100 km

Si votre trajet est un peu plus long que la moyenne et atteint jusqu'à 100 km, vous pouvez commencer à vous inquiéter de votre autonomie maximale.

À 100 km, la LEAF n'aurait plus que 40 km d'autonomie après votre trajet. Pendant l'hiver, les choses empirent, car la LEAF pourrait tomber à seulement 211,2 km d'autonomie. Après avoir parcouru votre trajet aller-retour de 200 km, il ne vous resterait plus que 11,2 km d'autonomie. C'est très proche.

De plus, lorsque vous conduisez dans les hivers glaciaux du Canada, vous utiliserez probablement le chauffage, ce qui, selon les recherches, peut amener la réduction totale de l'autonomie en hiver à 40 %. Dans ce cas, la LEAF ne fournirait que 144 km d'autonomie, vous laissant avec une autonomie insuffisante sans borne de recharge accessible sur votre lieu de travail.

o Plus de 100 km

Si vous êtes un gros rouleur et que vous parcourez plus de 100 km dans un sens pour vous rendre au travail, vous trouverez peut-être un véhicule électrique à plus courte portée, comme la LEAF de base, un peu trop juste pour vous. Vous pouvez envisager un modèle à plus longue autonomie, comme les Kia Niro EV ou Hyundai Kona EV, la Volkswagen ID.4, la Ford Mustang Mach-E ou une Tesla Model Y ou Model X. Cependant, avec ces autonomies plus longues viennent des prix nettement plus élevés et des coûts de recharge plus élevée.

Si vous ne pouvez pas vous permettre le paiement de ces voitures électriques à plus longue autonomie, un véhicule électrique n'est probablement pas une excellente option pour votre trajet quotidien de plus de 100 km.

· Budget

Il n'y a pas moyen de contourner le problème : les voitures électriques sont encore chères. Même au plus bas, un nouveau véhicule électrique vous coutera cher, même en retirant les différentes aides gouvernementales. Il faut donc rouler un certain nombre de kilomètres par année pour amortir convenablement le surcoût de l’achat d’un véhicule électrique.

· Dépenses supplémentaires

Une fois que vous achetez une voiture électrique, les coûts ne s'arrêtent pas là. À moins que vous ne vouliez attendre des jours pour le recharger via une prise domestique de 110 volts, vous devrez installer une borne de niveau 2.

Dans le domaine des chargeurs rapides, il y a tous les modèles et cela peut aller du simple au triple en fonction du véhicule que vous avez et des options que vous désirez avoir avec la borne.

· Économies d'entretien

En plus des coûts flagrants économisés sur l’essence, comme les véhicules électriques n'ont pas de moteur à combustion interne, ils ont des coûts d'entretien nettement inférieurs. Il n'y a pas de changement d'huile , de courroies de distribution, de tuyaux, de liquide de refroidissement et d'autres éléments à craindre. Les seuls éléments d'entretien sur un véhicule électrique comprennent les pneus, les freins, les composants de suspension et les composants de direction.

· Les chargeurs rapides

Contrairement aux voitures à essence, vous ne pouvez pas simplement entrer dans n'importe quelle station-service et faire le plein de votre véhicule électrique en quelques minutes. Recharger un véhicule électrique demande de la planification, car ils peuvent parfois prendre des heures pour atteindre une charge complète.

Les progrès récents ont introduit des capacités de charge rapide qui peuvent recharger une batterie de 5 à 80 % de son autonomie électrique en moins de 45 minutes. Cependant, ces chargeurs ne sont pas accessibles à tout le monde, en particulier à ceux qui vivent dans les régions éloignées des grands axes autoroutiers.

Il faut donc consulter la liste des bornes rapides qui sont installées autour de chez vous.