La vignette Crit'Air a été instaurée dans certaines villes françaises afin de limiter la pollution atmosphérique, à l'origine de la mort de 50 000 personnes chaque année. Ce petit autocollant permet de classer les véhicules à moteur selon leur niveau d'émissions de dioxyde de carbone et de particules. En Île-de-France, les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler dans une zone bien définie. Avec une telle mesure, le gouvernement souhaite surtout inciter les conducteurs à acheter des véhicules à faible émission, notamment les modèles 100% électriques et à hydrogène.

Sommaire:

1. La situation de l'Île-de-France

2. La vignette Crit'Air est-elle obligatoire pour l'Île-de-France ?

3. Qu'est-ce qu'un pic de pollution ?

4. Vignette Crit'Air : quelle est la règle en l'Île-de-France ?

5. Pic de pollution en juillet 2020 : un phénomène étouffant à éviter

6. Comment commander sa vignette Crit'Air ?

7. Quelle sanction en cas d'absence de vignette en l'Île-de-France ?

La situation de l'Île-de-France

Avec une superficie de 12 011 km2, l'Île-de-France est une région composée de 8 départements, dont Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise. Elle concentre une grande partie de la population française, soit 12,117 millions d'habitants, dont la plupart résident dans la métropole du Grand Paris. Les Franciliens sont plus jeunes et plus riches que la moyenne dans le pays. Le revenu moyen des ménages y atteint les 27 370 euros, soit 4 000 euros de plus qu'au niveau national.

En 2019, le taux de chômage a atteint le 7,4% au deuxième trimestre. La région francilienne bénéficie d'un grand dynamisme économique et plus de 30 % du PIB de cette aire urbaine est produit dans sa capitale. De ce fait, elle est très attractive et rien qu'en 2018, plus de 400 entreprises internationales s'y sont implantées. Les principales industries qui tournent en Île-de-France sont l'aéronautique, l'automobile et la pharmaceutique.