Ford rappelle 500 000 VUS pour un problème relié aux freins

Ford vient de procéder au rappel de près de 500 000 véhicules aux États-Unis en raison d’un problème relié au système de freinage. Au Canada, quelque 63 367 véhicules sont touchés par cette campagne.

Concrètement, les modèles Ford Edge des années 2015-2018, ainsi que les Lincoln MKX des cuvées 2016-2018, sont équipés d’un flexible qui peut se rompre à l’avant et provoquer une fuite du liquide de frein. Si ce dernier fuit en quantité suffisante, la pression ne sera pas la même dans le système, ce qui pourrait entraîner un allongement de la course de la pédale de frein et augmenter le temps de réponse, de même que le risque de collision.

Ford a déclaré dans un communiqué que lorsque le niveau du liquide de frein devient bas, un témoin s’allume sur le tableau de bord. Le constructeur n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures résultant de ce problème. Pour résoudre le pépin, les propriétaires peuvent amener leur véhicule chez un concessionnaire qui remplacera le flexible de frein par un flexible fait d’un matériau révisé.

Les véhicules ont été assemblés à l’usine de montage Ford d’Oakville, en Ontario, entre le milieu de l’année 2014 et la fin de l’année 2017. Pour ces deux modèles, le nombre d’unités visés est de 62 876.

Notez que Ford a également procédé à deux autres rappels, soit ceux des Lincoln Corsair 2020 et Ford F-150 2020. Respectivement, 2965 Corsair, ainsi que 431 F-150 sont touchés. Dans le cas du Corsair, 491 modèles immatriculés au Canada sont concernés. Le problème se résume à un « jeu insuffisant entre les ressorts hélicoïdaux arrière gauche et droit et le support de la biellette d’embout », ce qui peut entraîner la corrosion du ressort et conduire éventuellement à sa séparation du véhicule. Pour le F-150, on parle d’une mauvaise fixation de l’écrou entre le câble de la batterie et le démarreur, ce qui peut entraîner une augmentation de la chaleur pendant le démarrage du véhicule et, en fin de compte, accroître le risque d’incendie. Pour le F-150, aucun modèle n’est touché au Canada.