Honda ajoute une version TrailSport à son Pilot

La mode du côté des VUS, on le voit à travers l’industrie, est d’offrir des versions pensées pour la conduite hors route extrême, ou du moins qui ont l’apparence de pouvoir s’aventurer plus loin hors des sentiers battus.

Il y a quelques semaines, Honda introduisait avec son modèle Passport une approche qu’elle nomme TrailSport. On savait qu’elle allait être étendue à la gamme. Cette fois, c’est le grand cousin du Passport, le Pilot, qui y a droit.

On s’en doute, l’approche est très similaire. Elle inclut quelques retouches esthétiques appropriées, ainsi qu’un léger rehaussement de la suspension.

Honda affirme que la suspension surélevée procure une garde au sol supplémentaire de 0,6 pouce. La nouvelle version TrailSport est également gâtée de roues noires de 18 pouces et de pneus différents. Les pourtours en plastique noir qui décorent les passages de roue sont plus visibles. À la grille, la barre qui traverse d’un côté à l’autre est noire plutôt que d’être chromée. Et, bien sûr, on retrouve des logos TrailSport, bien en vue sur le hayon et aussi sur les sièges à l’intérieur.

La version Trailsport du Pilot apparaît déjà sur le site de Honda Canada. Elle vient se positionner après les versions Sport et EX-L Navi, mais avant les livrées Touring (sept ou huit places) et le modèle Black Edition.

Son prix est de 51 620 $. La version de base est offerte à 46 120 $.