Si vous avez suivi le moindrement l’actualité au cours des derniers mois, vous savez que le marché de l’automobile est complètement fou. Et ça touche les modèles neufs autant que ceux d’occasion.

La rareté, dans ce dernier secteur, a fait grimper les prix de façon extraordinaire. Et pour ce qui est des produits neufs, l’attente est cinglée dans certains cas. En revanche, ça aide d’autres créations à partir rapidement.

Voilà ce qui a attiré notre attention vers l’étude du site ISeeCars qui a examiné à quelle vitesse les modèles se vendaient sur le marché, tant dans le neuf que dans l’univers du véhicule usagé.

Le nombre entre parenthèses qui accompagne chaque modèle indique le nombre de jours, en moyenne, où le produit est offert sur le marché avant d’être réclamé.



Marché du véhicule neuf

Honda CR-V (7,6)

Genesis GV70 (12,2)

Lexus RX 350 (13,0)

Toyota Highlander (13,6)

Toyota Camry (15,1)

Toyota RAV4 hybride (15,3)

Ford Maverick hybride (15,5)

Subaru Forester (17,0)

Toyota Tacoma (17,6)

Subaru Crosstrek (17,7)

On retrouve bien sûr des joueurs populaires comme le Honda CR-V et le Toyota RAV4. Bonne nouvelle pour Genesis qui voit son GV70 s’envoler rapidement. Et on le comprend ; le modèle est vraiment bien né. Le Ford Maverick hybride est un autre cas intéressant. Les commandes sont fermées pour l’année en cours, ce qui fait que les exemplaires qui traînent ici et là partent rapidement.

Marché de l’occasion

Tesla Model X (28,0)

Honda Insight (28,9)

Hyundai Ioniq hybride (29,4)

Tesla Model Y (29,5)

Toyota Prius Prime (32,8)

Mazda3 (berline) (34,3)

Tesla Model S (34,4)

Tesla Model 3 (34,6)

Chevrolet Volt (35,0)

Ford Mustang Mach-E (35,1)

Ce qu’on remarque là-dedans, c’est une forte demande pour les véhicules électrifiés. La Volt n’est plus produite, mais elle demeure très convoitée. En fait, dans la liste, il n’y a que la Mazda3 qui n’est pas aidée par l’électricité.

Pour le reste, on vous laisse en arriver à vos propres conclusions. Il est seulement intéressant de consulter cette liste. Il le sera encore plus de comparer les choses dans 6 mois ou un an.