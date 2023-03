• Nissan revoit à la hausse ses objectifs d'électrification et prévoit désormais d'ajouter plus de véhicules électriques à sa gamme mondiale.

• Le constructeur japonais indique qu'il visera le lancement de 19 modèles d'ici 2030, au lieu de 15.

Nissan a déclaré cette semaine qu'elle revoyait à la hausse ses objectifs en matière d'électrification et qu'elle prévoyait désormais d'ajouter davantage de véhicules électriques à sa gamme mondiale que ce qui était prévu dans son plan initial, dévoilé en 2021.

Ce plan Ambition 2030 prévoyait l'introduction de 15 modèles entièrement électriques sous les marques Nissan et Infiniti d'ici 2030. Maintenant, le constructeur japonais indique qu'il entend introduire 19 modèles, expliquant que l'évolution de la demande des clients et les réalités commerciales sont à l'origine de cet ajustement.

Nissan n'a pas encore donné de détails concrets sur les modèles ou même les types de véhicules qui composeront le groupe des 19 nouveaux VÉ, ce qui laisse bien sûr le champ libre aux spéculations. Le constructeur automobile a présenté plusieurs concepts lors de sa présentation du plan Ambition 2030, notamment les études de design Nissan Chill-Out, Hang-Out, Max-Out et Surf-Out. Ce dernier est un pickup, et c'est peut-être le modèle que nous avons le plus de chances de voir en Amérique du Nord.

Photo : D.Boshouwers Nissan - Trois concepts électriques

Étant donné que Nissan n'a actuellement que deux modèles entièrement électriques dans sa gamme nord-américaine – la LEAF et le tout nouveau Ariya – et pas plus d'une demi-douzaine dans le monde, même le chiffre de 15 semblait ambitieux ; celui de 19 semble presque irréaliste. D'un autre côté, l'entreprise a sûrement une idée de ce que seront ses capacités de développement et de construction de VÉ dans les prochaines années. Le temps nous le dira.

Nous savons qu'au moins deux des prochains VÉ, un Nissan et un Infiniti, seront assemblés dans l'usine Nissan du Mississippi, et que cela pourrait se produire dès 2025. Nissan a déjà engagé 500 millions de dollars pour moderniser l'usine en vue de la production de véhicules électriques.

À l'instar d'autres constructeurs automobiles, Nissan s'est également engagée à développer des batteries à l'état solide et, à l'heure actuelle, la maison-mère indique qu'elle est en bonne voie pour que celles-ci soient prêtes à être utilisées commercialement d'ici 2028. Selon ses estimations, le coût de production de ces batteries diminuera progressivement jusqu'à ce qu'il en coûte à Nissan le même prix pour produire un VÉ qu'un véhicule à moteur à combustion interne.

Le constructeur automobile dispose déjà d'une usine pilote qui fabrique des prototypes de batteries à l'état solide dans son centre de recherche près de Yokohama, au Japon.