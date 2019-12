Volkswagen présente sa première caméra thermique

La technologie n'est pas nouvelle, mais d'ici quelques années, elle pourrait être utilisée à travers l'industrie comme l'est la caméra de recul aujourd'hui. On parle évidemment de la caméra à imagerie thermique qui permet de détecter, grâce à un système infrarouge, les radiations émises par les êtres vivants, humains ou animaux.

Pour l'instant, ce genre d'avancée peut être aperçu sur certaines voitures de luxe. Les constructeurs l'exploitent également pour leurs dispositifs d'aides à la conduite et leurs essais de véhicules autonomes.

À compter de l'an prochain, vous pourrez ajouter le Volkswagen Touareg à cette liste. Le modèle a été annoncé pour l'Europe ; son avenir en Amérique du Nord demeure cependant improbable. Qu'importe, car ce qui nous intéresse ici, c'est la technologie qu'il va porter et cette dernière, tôt ou tard, à son bord ou non, va se répandre.

Celle-ci est capable d'identifier des piétons, des cyclistes et des animaux de bonne taille sur des distances variant entre 32 et 426 pieds. Ça, c'est au-delà de ce que les phares d'un véhicule permettent à nos yeux de voir.

Une fois repérés, les organismes vivants sont localisés par la voiture. En prime, le système peut prédire la trajectoire qu'ils vont emprunter. S'il détecte que celle-ci les mène dans une zone correspondant à un corridor défini sur le tracé prévu de l’auto et que cette dernière circule à une vitesse supérieure à 50 km/h, l'information est transmise au conducteur via le tableau de bord virtuel de Volkswagen qui se retrouve en lieu et place de l'instrumentation traditionnelle. Si la vitesse est inférieure à 50 km/h, un témoin rouge apparaît pour renseigner sur le danger potentiel. Si l'affichage tête haute a été sélectionné parmi les options, un bip se fera entendre pour accompagner un signal rouge dans le champ de vision du conducteur.

Ce genre de système n'est pas infaillible, mais il est clair qu'il peut augmenter le temps de réaction des gens qui conduisent des véhicules qui en sont équipés. Et la nuit, lorsqu'un piéton ou un animal surgit de nulle part, la différence entre une collision et son évitement est une question de fractions de seconde

La caméra thermique, c'est une évidence, permettra de réduire le nombre d’accidents et de sauver des vies, humaines ou autres. On ne peut que souhaiter qu’elle s’invite rapidement à bord de tous les véhi.