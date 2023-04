L'achat d'une auto : quelques conseils !

Une auto, c'est un peu comme des chaussures. Ça prend le bon prix, la bonne pointure, mais aussi le bon modèle pour l'usage prévu : les loisirs, une famille de 6 ou le chantier ? Après le budget, l'usage principal du véhicule est donc le point de départ de vos réflexions. Afin de vous guider dans votre achat, vous devez être bien informé.

Voici quelques conseils...

👉 La toute première source d'information est votre entourage : parents, amis, voisins. Leur expérience, bonne ou mauvaise avec une auto, un concessionnaire ou un fabricant, est inestimable. Parlez-en autour de vous.

👉 Consultez des groupes qui analysent les produits automobiles comme Consumer Reports, l'APA, Protégez-vous, CAA, etc. Une publication en particulier se démarque: Le guide Autos Neuves et d'Occasion 2023 de l’APA et de Protégez-Vous vaut vraiment le détour. Ce guide propose 300 évaluations de véhicules neufs et d’occasion. Les experts de l’APA y analysent la performance, la fiabilité et la sécurité de chacun. À 12,95 $, cela vaut chaque sou dépensé et peut vous éviter de coûteuses erreurs.

👉 Consultez les guides spécialisés en automobile: mentionnons L'Annuel de l'automobile, Le Guide de l'auto, L'Annuel de l'auto d'occasion. Ils font des analyses, des essais et des commentaires qui permettent de soupeser le pour et le contre de chaque modèle.

👉 Visitez les sites des fabricants et des concessionnaires afin de connaître les véhicules disponibles sur le marché, leur prix et les offres. Par exemple, les fabricants proposent souvent des rabais sur certains modèles et ils permettent d'effectuer des calculs de financement avec les différents termes et taux offerts, à l'achat comme en location. Ce qui est bien pratique, car vous saurez à quoi vous en tenir financièrement avant même de franchir la porte du concessionnaire. Cela aide aussi à garder la tête froide !

Pour la valeur des voitures usagées, deux références sont utiles.

👉 Le Guide Hebdo : Ce guide vous donne la valeur d'échange, à l'achat ou à la vente des véhicules, gratuitement et en quelques clics. Le Gouvernement du Québec s’en sert pour déterminer la taxe de vente (la TVQ) des autos usagées.

👉 Le Canadian Black Book : Ce guide permet aux concessionnaires d'évaluer le prix d'un véhicule d'échange et d'obtenir la valeur future de tous les modèles vendus au pays.

Critères à considérer ...

Afin de trouver le véhicule qui vous convient le mieux, plusieurs critères sont à considérer : votre budget et l'usage prévu sont sans doute les premiers points à considérer, puis il y a les garanties, le prêt-auto, les offres des fabricants, la disponibilité des modèles, la fiabilité, la sécurité, les occasions intéressantes (mon collègue vend sa voiture...), etc.

Prêt-auto

Si vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf, une fois votre réflexion terminée, il est temps de prendre rendez-vous chez un concessionnaire de bonne réputation pour commencer les démarches de financement et d'achat. Vous aurez accès aux bas taux offerts par les fabricants seulement si votre dossier de crédit est impeccable.

2e chance au crédit : si votre dossier de crédit est abîmé et qu'un financement auto en crédit régulier vous est refusé, sachez que certains concessionnaires se spécialisent en 2e chance au crédit, tout en offrant des véhicules récents et garantis. Soyez sans gêne, votre situation est très fréquente.

Un ami vous vend sa voiture ? C'est avantageux, car vous connaîtrez l'historique réel du véhicule (comme la raison de la vente, le suivi de l'entretien, etc.) et vous épargnerez la commission du vendeur en plus de la TPS. Cependant, vous devrez utiliser un prêt personnel ou vos économies pour financer votre achat.