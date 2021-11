L’Acura Integra sera dévoilée le 11 novembre

Une des nouvelles les plus attendues des dernières semaines a sans contredit été l’annonce du retour de l’Integra chez Acura. La compagnie nous a depuis partagé quelques détails concernant son modèle, mais nous sommes toujours en attente des informations les plus croustillantes.

Eh bien, nous n’aurons pas à patienter trop longtemps, car la division de luxe de Honda a annoncé que le dévoilement de son produit aurait lieu le 11 novembre prochain, soit jeudi de cette semaine.

En fait, comme c’est la tradition au sein de la famille Honda, on aura droit à une version prototype qui devrait rassembler au futur modèle de production, un peu comme ça avait été le cas avec le concept Civic lancé à l’automne 2020.

Ce que l’on sait, c’est qu’on aura affaire à une version 5-portes et qu’elle va proposer une boîte de vitesses manuelle à six rapports, en plus d’une transmission automatique, bien sûr. Une variante Type S est aussi dans les plans, quoique cette dernière pourrait nous être introduite plus tard. On s’attend, en gros, à ce que les mécaniques des modèles Civic Si et Civic Type R chez Honda servent l’Acura Integra, mais qui sait, on pourrait nous réserver des surprises.

Acura va partager en direct la présentation du concept Integra sur son site Internet le 11 novembre à partir de 20 h 35, heure de l’Est.

Nous vous reviendrons bien sûr avec tous les détails.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!