• Acura a partagé les premières images de son premier VUS électrique, le ZDX.

• Ce véhicule sera un cousin du Honda Prologue.

• La plateforme Ultium qui va le recevoir a été conçue par General Motors.

Le groupe Honda/Acura est en retard en matière d’électrification, mais c’est en 2023 qu’on va nous présenter les premiers véhicules électriques de production avec le Prologue du côté de Honda, le ZDX du côté d’Acura.

Oui, ZDX, la même appellation qui nous renvoie à la catastrophe qu’avait été ce véhicule il y a une dizaine d’années. La bonne nouvelle, c’est que la compagnie en avait si peu vendu que pratiquement personne ne s’en souvient.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Toujours est-il que les premiers modèles électriques du groupe sont attendus. Ils vont emprunter la plateforme Ultium de General Motors, ce qui fait qu’on a une bonne idée de ce qu’ils vont nous réserver.

Photo : Acura Prototype Acura ZDX Type S 2024, profil

Photo : Acura Prototype Acura ZDX Type S 2024, arrière

Pour nous titiller, Acura a publié quelques photos d’un prototype à l’essai, une version Type S 2024 de son futur ZDX. L’habit de camouflage vient gâcher la sauce, mais on peut quand même distinguer le profil général du VUS qui va venir se positionner dans la même catégorie que le Lyriq chez Cadillac. Il serait d’ailleurs construit aux côtés de ce dernier à l’usine de GM situé dans le Tennessee.

Pour avoir une idée plus précise du modèle, un regard au concept Precision EV, dévoilé plus tôt cette année, offre une perspective différente. Le modèle que l’on peut voir aujourd’hui est doté d’un long capot qui repose assez bas, tout en présentant un style « plus carré qu’autre chose ». Les premières esquisses du Honda Prologue montrent aussi un museau à la Pinocchio.

Si le ZDX propose les mêmes groupes motopropulseurs que le Cadillac Lyric, on peut anticiper une version de base équipée d’un moteur électrique de 340 chevaux responsable d’animer les roues arrière. La variante Type S, quant à elle, pourrait adopter une configuration à deux moteurs et à rouage intégral, tout comme avec la proposition de Cadillac. Dans ce cas, on parle d’une capacité d’au-delà de 500 chevaux.

La taille de la batterie du Cadillac Lyriq est de 102 kWh, ce qui permet d’obtenir une autonomie d’environ 500 kilomètres.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment, mais nous allons suivre l’évolution de ce véhicule de près au cours de la prochaine année.

Photo : Acura Concept Acura Precision EV