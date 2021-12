Le MDX a été redessiné et amélioré pour 2022, et comme promis, Acura confirme que la nouvelle variante de performance Type S se joindra à la mêlée, dès janvier en fait. De plus, elle sera offerte à un prix de départ de 79 000 $, sans compter les frais de transport et de préparation de 2 490 $.

C'est passablement plus que les 57 990 $ du MDX de base, et un bond substantiel par rapport à la deuxième variante la plus chère, la Platimum Elite (68 990 $). Mais pour ce supplément, les acheteurs obtiennent un moteur V6 turbo exclusif de 3,0-litres développant 355 chevaux et un couple de 354 lb-pi, associé à une transmission automatique à 10 rapports, ainsi qu'une version améliorée du système de traction intégrale Super Handling All-Wheel Drive de la compagnie. La livrée Type S est également équipée de série de jantes de 21 pouces, de freins Brembo munis d’étriers à quatre pistons à l'avant et d'un système de suspension pneumatique adaptative.

Photo : Acura Acura MDX Type S 2022, profil

Photo : Acura Acura MDX Type S 2022, écusson sur calandre

Tout cela est destiné à accroître la sportivité et le dynamisme du VUS sur la route. Il s'agit toujours d'un modèle utilitaire relativement gros et lourd, mais ce Type S promet d'être une version plus racée de ce qui était déjà une édition 2022 du MDX plus racée que précédemment. Il rejoint la TLX Type S et la NSX Type S en tant que versions sportives au sein de la gamme Acura.

Ensemble Ultra

Les acheteurs qui souhaitent dépenser encore plus sont invités à le faire en ajoutant ce groupe, qui porte le PDSF à 83 000 $ et ajoute un certain nombre de commodités, par exemple une chaîne audio ELS Studio 3D de 1 000 watts avec 25 haut-parleurs, dont ceux des portes, éclairés par des DEL, des sièges avant à réglage électrique en 16 directions, du cuir matelassé sur tous les sièges de l'habitacle, des sièges avant (avec une fonction de massage) à réglage en 9 directions, etc.

Photo : Acura Acura MDX Type S 2022, sièges