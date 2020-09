Pour l'année modèle 2021, nous assistons au retour de la désignation Type S chez Acura, notamment avec la TLX 2021 remodelée. Il semble que d'autres variantes de haute performance Type S soient en route. Plusieurs autres, en fait.

Le patron d'Acura, Jon Ikeda, a déclaré à Motor Trend la semaine dernière que l’entreprise compte produire une variante Type S de chaque futur modèle de sa gamme ; cela inclurait les modèles utilitaires et on seulement les berlines. Il n'a pas pu être plus clair sur les intentions d'Acura : « Le capital que nous voulons investir dans les Type S est énorme. Oui, nous voulons mettre Type S sur tout".

Une fois la nouvelle TLX lancée, Acura a l'intention de créer une version Type S à haute performance du MDX, qui sera soumis à une révision majeure pour l'année modèle 2021. Cette nouvelle édition du VUS devrait être présentée plus tard dans l'année. La variante Type S devrait être équipée du même moteur que le TLX Type S, soit un V6 turbo de 3,0 litres. On parlerait également d'une configuration hybride.

Ensuite, la manufacturier japonais compte présenter une berline, plus précisément un modèle complètement neuf qui remplacerait l'ILX, et pour lequel une variante Type S est également prévue. On ne sait pas quel moteur pourrait entrer dans cette variante Type S, mais il est peu probable que ce soit le V6 turbo.

À voir.

