Volvo EX30 2024 : Volvo présentera son nouveau VÉ le 7 juin

• Volvo va dévoiler le prochain membre de sa famille de véhicules électriques le 7 juin prochain.

• L’EX30 va venir se positionner en entrée de gamme au sein de la famille de produits du constructeur.

• L’EX30 vient s’ajouter au EX90, XC40 Recharge et C40 Recharge, ainsi que les propositions de la sous-marque tout électrique de Volvo, Polestar.

Un peu plus tôt cette année, nous sommes allés faire un tour du côté de Toronto pour découvrir d’un peu plus près un nouveau modèle que prépare la compagnie, l’EX90. Lorsqu’il avait été dévoilé par l’entreprise l’automne dernier, un autre modèle avait aussi été partiellement montré.

Celui-ci, plus petit, va se faire connaître sous le nom d’EX30 et c’est le 7 juin prochain que Volvo va officiellement le présenter.

Le quatrième véhicule tout électrique de Volvo vient s’ajouter à celui mentionné plus haut, ainsi qu’aux modèles XC40 Recharge et C40 Recharge. Et c’est sans compter sur les produits de la division Polestar…

Volvo EX30 2024 Bleu Photo : Volvo

L’EX30 pourra être réservé à partir du 7 juin, informe-t-on du côté américain. On devine que la situation sera la même chez nous, mais ce sera à confirmer.

Pour le moment, aucun autre détail n’a été fourni à propos du VUS. Toutefois, une courte vidéo a été partagée, afin de donner un aperçu de ce à quoi s’attendre. Elle nous fait voir des éléments de design, d’éclairage, des parcelles de l’habitacle, etc. À la fin, un message nous indiquant que quelque chose de petit s’apprêtait à joindre les rangs de la compagnie (Something Small is Coming) apparaît.

Siège de Volvo EX30 2024 Photo : Volvo

Capot de Volvo EX30 2024 Photo : Volvo

S’il est évident que l’EX30 vient se positionner bien en deçà du EX90 dans la gamme, il faudra confirmer son rôle par rapport au XC40, surtout que le nouveau modèle adopte une autre nomenclature. Cependant, si l’on se fie simplement aux chiffres, le nouveau venu viendra occuper une place dans le segment des VUS de luxe sous-compact, là où Volvo n’est pas présente. Le XC40 appartient à la catégorie des VUS de luxe de taille compacte.

D’autres informations nous seront assurément communiquées avant la présentation du modèle, mais nous allons faire la lumière sur ce dernier à compter du 7 juin prochain.